17 новых кафе, баров и ресторанов апреля Перезапуск ресторана Port и рюмочной «О, cпорт!», вторая «Сидрерия», Tiger Lily в «Пассаже» и другие новые заведения
Рестораны
Port 2.0
Адрес: Б. Монетная ул., 16
Телефон: +7 (812) 997–01–02
Средний чек: 1 000 рублей
Реинкарнация успешного проекта, прежде располагавшегося на улице Маяковского и закрытого осенью из-за разногласий с жильцами дома. Для петербургского ресторанного рынка Port — в некотором смысле феномен, первое в городе место, где за разумные деньги предложили блюда из рыбы и морепродуктов. Новый ресторан от старого отличают и более современный дизайн, и значительно увеличившаяся площадь, и — главное — меню, в котором, в частности, появился мясной раздел.
Кто открыл: Проектом по-прежнему занимаются рестораторы Евгений Зайцев и Егор Ярутов, а кухню возглавляет шеф-повар Александр Пушкарев.
Что заказывать: Меню по большей части состоит из хитов старого «Порта»: здесь подают брускетту с крабом (280 рублей), паштет из копченой скумбрии (280 рублей), фирменный салат с крабом (580 рублей), сытный марсельский рыбный суп (450 рублей) и, например, осьминога на гриле с печеным ананасом и соусом из манго и чили (850 рублей). Никуда не делся и чистый жанр: крабов, мидии, креветок и устриц все еще можно заказывать отдельно. Французские устрицы обойдутся в 450 рублей за штуку, порция креветок гриль — в 1 700 рублей, а большое ассорти морепродуктов, рассчитанное на компанию, стоит 6,5 тысячи.
«Треска»
Адрес: Саперный пер., 16
Телефон: +7 (929) 106–68–35
Средний чек: 700 рублей
Еще один перезапуск: рестобар «Треска» раньше работал в живописном дворе «Голицын-лофта», но был закрыт в начале марта из-за отказа администрации кластера продлить договор аренды. Переезд команда сумела организовать в рекордно короткие сроки: уже в конце апреля заведение заработало в Саперном переулке. Формат менять не стали, в «Треске» все так же будут проходить культурные мероприятия — джазовые концерты, литературные чтения, лекции и кинопоказы, — а по выходным будут устраивать вечеринки с диджеями.
Кто открыл: Рестобар открыли Майя Пайкина и Антон Рогозин, их первым проектом был буфет «Малыш» в Ковенском переулке.
Что заказывать: Основной акцент в меню сделан на блюдах из трески: есть брускетта с печенью трески и гуакамоле (150 рублей), салат с копченой треской и яйцом пашот (270 рублей), стейк из трески с апельсиновым соусом (370 рублей), а еще черные пельмени с треской, которые подают с ягодным соусом (370 рублей). Также в меню — разнообразные закуски к вину вроде артишоков на гриле, вяленых томатов и сыров (150–300 рублей), три вида супа (150 рублей), фиш-энд-чипс с соусом тартар (350 рублей), колбаски из баранины (350 рублей) и филе-миньон с соусом из горгонзолы (510 рублей).
«Едим руками»
Адрес: Садовая ул., 41
Телефон: +7 (812) 640–16–16
Средний чек: 1 200 рублей
Ресторан-аттракцион, в котором не подают столовых приборов: посетителям настоятельно предлагают хорошо вымыть руки (умывальники стоят прямо в зале) и вручают одноразовые перчатки и передник.
Кто открыл: «Едим руками» — новый экспериментальный проект Ginza Project.
Что заказывать: Меню представляет собой краткую энциклопедию мирового фингер-фуда: в нем можно найти и итальянские аранчини (190 рублей), и бретонские крокеты из трески (230 рублей), и турецкие кебабы (290 рублей), и жареную корюшку (340 рублей). Важная часть меню — морепродукты, которые готовят в луизианском стиле в остром соусе: есть мидии (240–370 рублей), два вида креветок (480–510 рублей) и камчатский краб (990 рублей).
«Невский 70»
Адрес: Невский пр-т., 70
Телефон: +7 (981) 147–70–70
Средний чек: 2 000 рублей
Старомодный ресторан русской кухни в Доме журналиста на Невском проспекте с белыми скатертями, зонирующими пространство тяжелыми портьерами, хрустальными люстрами, каминами и зеркалами.
Кто открыл: Заведение открыла команда греческого ресторана «Акрополи» и таверны «Сиртаки». Кухню проекта возглавляет Юрий Капалин, прежде работавший в ресторане The Repa.
Что заказывать: По большей части меню состоит из традиционных русских блюд — иногда в современной интерпретации. Здесь готовят сугудай из сига (500 рублей), две разновидности оливье (400–700 рублей), классические борщ и солянку, а также котлету по-киевски (680 рублей), щучьи котлеты (600 рублей) и кундюмы с полбой и говяжьим языком (550 рублей).
«18/53»
Адрес: Лиговский пр-т., 67
Телефон: +7 (812) 454–04–11
Средний чек: 1 300 рублей
Ресторан при при отеле «Оникс» на Лиговском проспекте с универсальным меню и брутальным интерьером.
Кто открыл: Кухню ресторана возглавляет шеф-повар Виталий Ефимов, ранее работавший су-шефом в ресторане Il Lago.
Что заказывать: Кухня ресторана — видимо, в расчете на туристов — космополитична. Здесь готовят популярные европейские хиты вроде тартаров (430–460 рублей), карпаччо (490 рублей), разнообразных брускетт (от 120 рублей), пасты (350–970 рублей) и стейков (от 650 рублей). Но есть и переосмысленные блюда русской кухни: сельдь с картофельным муссом и ялтинским луком (280 рублей), гречневый суп с потрошками (280 рублей) и котлеты из говядины с малиновым соусом (620 рублей). В отдельном меню собраны блюда с икрой: сэндвич с салом и черной икрой (890 рублей), спагетти с черной икрой и соусом из шампанского (970 рублей) и, например, профитроли со сливочным сыром, горчичным маслом и икрой сельди (310 рублей).
«Сидрерия на Мойке»
Адрес: наб. реки Мойки, 67
Телефон: +7 (812) 967–81–31
Средний чек: 1 200 рублей
«Сидрерия на Моховой» открыла свое представительство на набережной Мойки. Стилистика интерьера и общая направленность двух заведений похожи, но есть и нововведения: например, в новом месте действует расширенное меню с блюдами на гриле. Изначально проекту дали даже новое название — The Other Cider, но позднее команда решила задействовать уже известный бренд.
Кто открыл: Заведение открыли Дмитрий Миронов, Сергей Соловьёв, Леонид Норин и Станислав Чанько, которым, помимо «Сидрерии», принадлежит бар «Цветочки» на улице Рубинштейна.
Что заказывать: Новая «Сидрерия» сочетает элементы ресторана и бара с акцентом на сидрах (110—1 600 рублей), дистиллятах (от 240 рублей), настойках (170 рублей) и коктейлях. В течение всего дня предлагают сытные завтраки (390 рублей), а в основном меню можно найти французский луковый суп на сидре (190 рублей), израильский салат с нутом (190 рублей), курицу карри с овощами и ньокки (390 рублей), фланк-стейк с луковым чатни (590 рублей) и разнообразные колбаски на гриле (190 рублей).
«Скобари» и «Варвара»
Адрес: ул. Рубинштейна, 3
Телефон: +7 (812) 456–17–15
Средний чек: 1 200 рублей
Новый проект на улице Рубинштейна от ресторатора Александра Затуливетрова («Мыженаты», «Бутербродский»). На месте паба The Telegraph он обустроил сразу два новых и непохожих друг на друга заведения: ресторан псковской кухни «Скобари» и винный бар «Варвара». Первый стилизован под средневековую крепость и украшен предметами крестьянского быта, второй — полная противоположность — представляет собой «домик повзрослевшей Барби» с розоватыми стенами, плюшевой мебелью и стеклянным потолком.
Кто открыл: За кухню в обоих заведения отвечает шеф-повар Михаил Дмитриев.
Что заказывать: В «Варваре» с девяти утра и до шести вечера подают разнообразные завтраки: есть, например, рисовая каша с манго (260 рублей), яйца Бенедикт с лососем (320 рублей) и смузи с отрубями, йогуртом и овсяным печеньем. Также доступны разнообразные закуски под вино: например, вупи — маленькие булочки с начинкой за 69–99 рублей. В «Скобарях» кухня более оригинальна: можно заказать биск из озерной рыбы (480 рублей), томленый творог с тыквой, грибами и облепихой (390 рублей), кролика с картофельными драниками (790 рублей) или томленую телятину с лебедой и диким чесноком (770 рублей).
Кафе
Bao Mochi
Адрес: ул. Жуковского, 2
Телефон: +7 (812) 320–42–42
Средний чек: 1 000 рублей
Футуристичное кафе на улице Жуковского, концепция которого строится вокруг двух заявленных в названии блюд: китайских паровых булочек бао и японского десерта моти.
Кто открыл: Bao Mochi — новый проект команды кондитерских «Забыли сахар» и кафе «Мука». Кухней руководит шеф-повар Артур Пирогов («Забыли сахар», Gusto).
Что заказывать: Титульные блюда собраны в специальных разделах меню. Бао здесь готовят 15 видов: есть с креветками в соусе васаби (270 рублей), свиными ребрами и грушей (270 рублей), угрем и ореховым соусом (290 рублей), уткой и пекинской капустой (270 рублей) и другие. Начинки для моти (160 рублей) — тягучего пирожного из рисовой муки — тоже разнообразны: от привычных сочетаний вроде малинового мусса или маскарпоне с клубникой до экзотических (есть моти с фасолью и лимоном юдзу, сицилийской кассатой и сакурой). Также в меню представлено некоторое количество закусок (например, ахи поке и севиче), азиатские супы — рамэн, мисо и том-ям (190–390 рублей) и воки (320–430 рублей).
Tiger Lily
Адрес: Невский пр-т., 48
Телефон: +7 (965) 040–40–28
Средний чек: 800 рублей
Концептуальное китайское кафе в здании «Пассажа». Заведение расположено на первом этаже универмага, попасть в него можно через одноименный цветочный магазин.
Кто открыл: Запустила Tiger Lily команда кафе Jack & Chan и пиццерии Co-op Garage.
Что заказывать: Меню в Tiger Lily сравнительно небольшое — чуть больше 50 позиций. В числе закусок — битые огурцы с кешью и редисом (220 рублей), роллы со свининой, креветками и грибами (250 рублей), хрустящие баклажаны с томатами (280 рублей) и салат с креветками и манго (330 рублей). Горячие блюда представлены свининой габаджоу (350 рублей), курицей кунг-пао (360 рублей), ребрами в медовом соусе (390 рублей), утиной ножкой по-пекински (490 рублей), а еще, например, рагу из лягушачьих лапок (390 рублей).
Omo
Адрес: Кадетская линия В.О., 29
Телефон: +7 (911) 208–33–08
Средний чек: 700 рублей
Аутентичное корейское кафе на Васильевском острове с приятным современным интерьером и минимумом декора.
Кто открыл: Заведение открыла семья Лигай, члены которой работают и на кухне, и в зале.
Что заказывать: В коротком меню — все главные специалитеты корейской кухни: сытная похлебка кукси с лапшой, овощами и мясом (350 рублей), пельмени с говяжьим бульоном (290 рублей), суп кимчи (250 рублей), омлет с морепродуктами (290 рублей), жареный тофу (150 рублей) и кимпаб-роллы с мясом, рыбой или овощами (290 рублей). Самая интересная часть меню — корейское барбекю: маринованную говядину или свинину (490 рублей) посетители могут приготовить самостоятельно на портативных жаровнях.
Кофейни
She Ra Cafe
Адрес: Литейный пр-т., 32
Телефон: +7 (812) 920–46–18
Средний чек: 500 рублей
Нарядная кондитерская на Литейном, названная в честь американского мультипликационного сериала «Непобедимая Принцесса Ши-Ра».
Кто открыл: She Ra — первый ресторанный проект кондитера Дарьи Шевцовой, которая прежде под этим брендом пекла торты и пирожные на заказ.
Что заказывать: Самый большой раздел меню посвящен тортам. Их в She Ra готовят больше десяти видов: например, в кафе можно заказать шоколадный торт с компоте из черной смородины и вишни (340 рублей), торт «Красный бархат» с клубникой и творожно-сливочным кремом (320 рублей) и торт с розмариновым бисквитом и ореховым пралине (340 рублей). Также есть разнообразные трюфели (от 80 рублей), тарталетки, эклеры с лососем и ростбифом, а еще завтраки с панкейками и вафлями.
Sibaristica
Адрес: наб. Обводного канала, 199
Телефон: +7 (812) 309–42–16
Средний чек: 300 рублей
Продвинутая кофейня в не самом очевидном месте: Sibaristica открылась в здании бизнес-центра на Обводном канале, напротив завода «Красный треугольник», в помещении бывшего заводского цеха.
Кто открыл: Выбор локации объясняется просто: кофейня является одновременно и штаб-квартирой одноименной компании, которая занимается обжаркой кофе и поставкой кофейного оборудования. Производственные мощности Sibaristica находятся в этом же помещении, потому посетители могут наблюдать за всеми этапами подготовки и обжарки зерен.
Что заказывать: Кофе собственной обжарки в Sibaristica заваривают самыми разнообразными способами: от классических на основе эспрессо (70–150 рублей), до альтернативных. Есть кемекс (170 рублей), V60 (130 рублей), аэропресс (130 рублей) и фильтр-кофе (100 рублей). Кроме того, здесь готовят авторские напитки (по 170 рублей): например, латте с базиликом, раф с соленым арахисом и сладкий черный кофе. В меню десертов — морковный торт (160 рублей), два вида чизкейков (160–200 рублей), панна-котта (150 рублей) и кексы (110–120 рублей).
Le Moniteur
Адрес: Кадетская линия, 31
Телефон: +7 (981) 807–90–22
Средний чек: 200 рублей
Ретрокофейня на Васильевском острове с работающей печатной машинкой (с ее помощью можно оставить отзыв) и проигрывателем пластинок. Для посетителей здесь собирают коллекцию журналов: можно найти подборку «Сеанса», «Носорога», «Русского репортера» и других изданий.
Кто открыл: Заведение открыла Лиза Нечаева, для которой это первый проект в ресторанной сфере.
Что заказывать: По утрам в Le Moniteur подают домашние завтраки — кашу на кокосовом молоке (100 рублей) и сырники с джемом или сметаной (130 рублей), на обед предлагают два вида сэндвичей (130 рублей) и суп дня с тостами (100 рублей). Есть десерты: чизкейки (160 рублей), круассаны (60 рублей) и два веганских торта — карамельно-ореховый и смородиновый (180 рублей).
Бары
«О, спорт!»
Адрес: ул. Куйбышева, 26
Телефон: +7 (931) 581–12–55
Средний чек: 700 рублей
Спортивный бар-рюмочная «О, спорт!», прежде располагавшийся на Большой Пушкарской, переехал на улицу Куйбышева. Заведение заработало в двухэтажном особняке, в котором располагалось управление предприятия автомобильного завода «Победа» купца Федора Танского. Помещение стало в несколько раз больше, бар обзавелся полноценной кухней, но в целом формат сохранил: здесь по-прежнему будут устраивать трансляции с участием спортивных журналистов и праздновать победы «Зенита».
Кто открыл: Владельцы бара — друзья Федор Погорелов и Игорь Лядов.
Что заказывать: Кроме пива (170–290 рублей) и крепкого алкоголя (от 90 рублей), в «О, спорт!» теперь есть коктейльная карта с большим выбором лонгов (250–390 рублей) и шотов (200 рублей). Заказывать последние выгоднее сетами: три штуки обойдутся в 500 рублей, десять — в 1 250 рублей. Также значительно увеличилось меню закусок: в нем появились тартары (350 рублей), черный бургер с соусом наполи (300 рублей), томленые в травах ребра (450 рублей) и сразу три стейка (600—1 200 рублей).
«Обычные люди»
Адрес: Рыбацкая ул., 4
Телефон: +7 (981) 143–67–17
Средний чек: 300 рублей
Недорогой винно-кофейный бар на Рыбацкой улице, на месте бара «Тольятти», с хорошими кофейной и барной картами, простыми закусками и выпечкой.
Кто открыл: «Обычные люди» — результат коллаборации владельцев кофейни «Больше кофе» и бара Prosto Vino и команды сети бургерных «Бюро».
Что заказывать: «Обычные люди» задумано как универсальное место: по утрам здесь можно заказать простые завтраки с сырниками (135 рублей) и разнообразной выпечкой, а также кофе, приготовленный из зерна класса спешелти (от 55 рублей). По вечерам место превращается в винный бар: к коллекции вин, собранных сомелье Анатолием Ждановым, подают паштеты, тапасы (145 рублей), такос, а еще мясную и сырную тарелки (490 рублей).
Depeche Mode Bar
Адрес: пер. Гривцова, 2
Телефон: +7 (981) 109–86–12
Средний чек: 800 рублей
Музыкальный бар, названный в честь культовой британской группы Depeche Mode и оформленный в стилистике их видеоклипов: черные стены, неоновые лампы, сцена, украшенная светящимися гирляндами, и копия растяжки с надписью «The strongest man in the world» из клипа на песню «Halo» 1990 года.
Кто открыл: Заведение открыли музыканты Илья Никитин (группа «Порт(812)») и Дан Липовецкий (Rusty Sharks).
Что заказывать: Барная карта заведения максимально проста. Здесь предлагают по одной позиции белого и красного вина (250 рублей), пять видов разливного пива (150–250 рублей), сидр (150–250 рублей) и крепкий алкоголь. Есть небольшой выбор снэков: вяленое мясо (250 рублей), орехи, а также фирменная закуска — маринованное яйцо с чипсами (150 рублей).
Lebowski
Адрес: ул. Жуковского, 26
Телефон: +7 (965) 088–91–15
Средний чек: 500 рублей
Бар на улице Жуковского, вдохновленный комедией братьев Коэн «Большой Лебовски» и главным героем фильма безработным Джеффри — любимым напитком которого по сюжету был коктейль «Белый русский».
Кто открыл: Lebowski запустил управляющий бара The Hat Андрей Вышемирский.
Что заказывать: В барной карте коктейль «Белый русский» предлагают сразу в десяти интерпретациях (300–450 рублей), а еще делают другие твисты на классику. Кроме того, есть подборка калифорнийского вина (250 рублей) и простые закуски.
Фотографии: обложка, 1 — Виктор Юльев, 2 — Omo, 3 — Sibaristica, 4 — Lebowski