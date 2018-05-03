17 новых кафе, баров и ресторанов апреля

Реинкарнация успешного проекта, прежде располагавшегося на улице Маяковского и закрытого осенью из-за разногласий с жильцами дома. Для петербургского ресторанного рынка Port — в некотором смысле феномен, первое в городе место, где за разумные деньги предложили блюда из рыбы и морепродуктов. Новый ресторан от старого отличают и более современный дизайн, и значительно увеличившаяся площадь, и — главное — меню, в котором, в частности, появился мясной раздел.

Кто открыл: Проектом по-прежнему занимаются рестораторы Евгений Зайцев и Егор Ярутов, а кухню возглавляет шеф-повар Александр Пушкарев.

Что заказывать: Меню по большей части состоит из хитов старого «Порта»: здесь подают брускетту с крабом (280 рублей), паштет из копченой скумбрии (280 рублей), фирменный салат с крабом (580 рублей), сытный марсельский рыбный суп (450 рублей) и, например, осьминога на гриле с печеным ананасом и соусом из манго и чили (850 рублей). Никуда не делся и чистый жанр: крабов, мидии, креветок и устриц все еще можно заказывать отдельно. Французские устрицы обойдутся в 450 рублей за штуку, порция креветок гриль — в 1 700 рублей, а большое ассорти морепродуктов, рассчитанное на компанию, стоит 6,5 тысячи.