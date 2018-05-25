Команда кафе «Фартук» запустила службу кейтеринга. В ресторане оборудовали заготовочный цех, сформировали выездную команду и запустили сайт, с помощью которого можно сделать заказ.

Помимо классических форматов выездного обслуживания — фуршета (от 2 тысяч рублей за одного участника) и кофе-брейка (от 450 рублей), в числе услуг есть опция «Тапас»: она подразумевает демократичную недорогую вечеринку, например небольшой праздник или день рождения, которая не предполагает участия официантов.

Также новый кейтеринг предлагает услуги барменов. Кроме доставки алкоголя и организации выездного бара, можно заказать комплект «Сам себе бармен», в который входят все необходимые ингредиенты (включая посуду, фрукты и лед) для приготовления 20 порций одного из классических коктейлей.

Кафе «Фартук» работает на улице Рубинштейна с 2011 года. Команде также принадлежат бар Union на Литейном проспекте и заведение для частных вечеринок «Сезоны» на набережной Фонтанки.