Какие продукты екатеринбуржцы чаще всего заказывают на дом Сервис доставки продуктов Instamart рассказал про предпочтения жителей уральской столицы
Сервис доставки продуктов Instamart подвел итоги полугодовой работы в уральской столице. В пресс-службе компании The Village рассказали, какие продукты уральцы чаще всего заказывают домой и в офис.
Бананы оказались лидерами топ-10 онлайн заказов через сервис Instamart, как у клиентов, которые заказывают доставку продуктов на дом, так и у компаний. Они присутствуют в каждом пятом заказе. В десятку самых популярных товаров также вошли морковь, огурцы, помидоры и салат из горшочка. В пятерку популярных товаров входит туалетная бумага и бумажные полотенца, их заказывает каждый седьмой пользователь сервиса. При этом в офисы, магазины и рестораны в свою очередь часто заказывают апельсины, помидоры, яблоки и морковь.
Помимо овощей и фруктов, среди пользователей сервиса экспресс-доставки Instamart, пользуются спросом яйца и сахар. Единственным не продуктовым товаром в топ-10 оказалась туалетная бумага. Хотя всего месяц назад компания включила в каталог своих товаров порядка 5 тысяч непродовольственных товаров, куда входят автотовары, электроника, бытовая техника, товары для летнего отдыха за городом.
Средний чек простого потребителя в онлайн-магазине чуть менее 4 000 рублей, а вес клиентской корзины из гипермаркета составляет 17 килограмм. Самый тяжелый заказ, который доставил сервис в Екатеринбурге, — 515 килограмм, а самый дорогой — 100 тысяч рублей.
Несмотря на то, что мясо и рыба не попали в десятку, эти продукты все равно присутствуют в каждом втором заказе. На первом месте по популярности идет курица, затем свинина, индейка и говядина.
Доставка продуктов до двери пользуется особой популярностью у жителей Ленинского, Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Около 70 % пользователей — женщины от 25 до 35 лет.
Источник: Instamart