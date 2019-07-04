Какие продукты екатеринбуржцы чаще всего заказывают на дом

Сервис доставки продуктов Instamart подвел итоги полугодовой работы в уральской столице. В пресс-службе компании The Village рассказали, какие продукты уральцы чаще всего заказывают домой и в офис.

Бананы оказались лидерами топ-10 онлайн заказов через сервис Instamart, как у клиентов, которые заказывают доставку продуктов на дом, так и у компаний. Они присутствуют в каждом пятом заказе. В десятку самых популярных товаров также вошли морковь, огурцы, помидоры и салат из горшочка. В пятерку популярных товаров входит туалетная бумага и бумажные полотенца, их заказывает каждый седьмой пользователь сервиса. При этом в офисы, магазины и рестораны в свою очередь часто заказывают апельсины, помидоры, яблоки и морковь.



Помимо овощей и фруктов, среди пользователей сервиса экспресс-доставки Instamart, пользуются спросом яйца и сахар. Единственным не продуктовым товаром в топ-10 оказалась туалетная бумага. Хотя всего месяц назад компания включила в каталог своих товаров порядка 5 тысяч непродовольственных товаров, куда входят автотовары, электроника, бытовая техника, товары для летнего отдыха за городом.

Средний чек простого потребителя в онлайн-магазине чуть менее 4 000 рублей, а вес клиентской корзины из гипермаркета составляет 17 килограмм. Самый тяжелый заказ, который доставил сервис в Екатеринбурге, — 515 килограмм, а самый дорогой — 100 тысяч рублей.