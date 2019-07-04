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Новости4 июля 2019

Какие продукты екатеринбуржцы чаще всего заказывают на дом Сервис доставки продуктов Instamart рассказал про предпочтения жителей уральской столицы

Какие продукты екатеринбуржцы чаще всего заказывают на дом
РедакторАлексей Шахов

Сервис доставки продуктов Instamart подвел итоги полугодовой работы в уральской столице. В пресс-службе компании The Village рассказали, какие продукты уральцы чаще всего заказывают домой и в офис.

Бананы оказались лидерами топ-10 онлайн заказов через сервис Instamart, как у клиентов, которые заказывают доставку продуктов на дом, так и у компаний. Они присутствуют в каждом пятом заказе. В десятку самых популярных товаров также вошли морковь, огурцы, помидоры и салат из горшочка. В пятерку популярных товаров входит туалетная бумага и бумажные полотенца, их заказывает каждый седьмой пользователь сервиса. При этом в офисы, магазины и рестораны в свою очередь часто заказывают апельсины, помидоры, яблоки и морковь.

Помимо овощей и фруктов, среди пользователей сервиса экспресс-доставки Instamart, пользуются спросом яйца и сахар. Единственным не продуктовым товаром в топ-10 оказалась туалетная бумага. Хотя всего месяц назад компания включила в каталог своих товаров порядка 5 тысяч непродовольственных товаров, куда входят автотовары, электроника, бытовая техника, товары для летнего отдыха за городом.

Средний чек простого потребителя в онлайн-магазине чуть менее 4 000 рублей, а вес клиентской корзины из гипермаркета составляет 17 килограмм. Самый тяжелый заказ, который доставил сервис в Екатеринбурге, — 515 килограмм, а самый дорогой — 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что мясо и рыба не попали в десятку, эти продукты все равно присутствуют в каждом втором заказе. На первом месте по популярности идет курица, затем свинина, индейка и говядина.

Доставка продуктов до двери пользуется особой популярностью у жителей Ленинского, Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Около 70 % пользователей — женщины от 25 до 35 лет.

Источник: Instamart

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