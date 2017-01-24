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Новое в Москве24 января 2017

На месте кофейни Good Enough откроется бар «Прогресс» Дата открытия заведения пока неизвестна

РедакторАнуш Долуханян

На Садовой-Триумфальной улице на месте закрывшейся кофейни Good Enough откроется бар «Прогресс». Об этом узнал The Village. 

Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы. Даты открытия заведения пока не называется. 

 20 января на Садовой-Триумфальной улице закрылась кофейня Good Enough. У заведения возниклы проблемы с арендной платой.

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