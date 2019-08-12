Как изменяют в России

Исцеление измены как маркетинговый продукт

— Марина, как у тебя возник интерес к изучению измены?

— В последние десять лет я наблюдаю прямо-таки расцвет протоколов по работе с изменой в психотерапии. Большинство из них смотрит на измену как на травмирующую ситуацию, соответственно, предлагаются шаги исцеления. Мне кажется, культивирование понятия «травмы» здесь отчасти маркетинговая стратегия. Каждый подход психотерапии, который так же является сегментом рынка услуг, слегка «подкошмаривает» публику: сначала ей рассказывают, где у нее должно болеть, предлагают матрицы переживаний и смыслов, чтобы затем предложить помощь в избавлении от этой боли. Человек, узнавший об измене партнера, находится в стрессе, уязвим и внушаем, а значит, легко пойдет туда, где ему объясняют случившееся, дадут экспертные обещания об исправлении ситуации, эффективном возвращении партнеров и прочее, вплоть до приворотов и отворотов.

Однако, психотерапевты — тоже люди со своими установками, а мы живем в эпоху серьезного переосмысления интимных отношений в целом и роль измены пересматривается: она теперь стала болеть по-новому. И я хочу понять, откуда такое внимание к теме и правда ли измена теперь травмирует сильнее, чем раньше? Похоже, что да. Но из-за чего? Именно на этот вопрос я и пытаюсь ответить.

— Можно ли говорить о российской специфике измен?

— Это сейчас дико прозвучит, но в России нет культуры измены, как и нет культуры хорошего расставания вообще. Во-первых, есть очень печальная, экономическая специфика. Особенно если выйти за те самые 1 % населения, которые могут себе позволить помощь психолога. Для малоимущих и незащищенных измена — это, прежде всего, история про выживание. 70 % разведенных отцов не платят алименты, и страх потерять партнера не про общие смыслы, а про то, что без него не на что жить. Это убивает и равенство, и возможность интимного откровенного раскрытия перед другим.

А еще у россиян сложные отношения с личными границами. Здесь не принято учитывать чувства третьего человека, которого мы вовлекаем или, если хотите, через которого мы вовлекаемся в измену. Не надо любовнице показывать фото ваших с женой детей, а любовницу не стоит просить выбрать жене подарок на 8 Марта. Если у вас в семье общие финансы и планирование, не надо принимать финансовую помощь от любовника. Почему? Потому что делать что-то за спиной — это одно. А сделать так, чтобы ни в чем не подозревающий партнер таким образом участвовал в поддержке вашей связи, вместе с вами делился или получал, — это другое. В этом месте мне всегда кто-нибудь говорит: «А вы не хотите просто сказать, что изменять не надо?» Хочу, но мало верю, что это сработает.

Не надо показывать любовнице фото ваших с женой детей, а любовницу не стоит просить выбрать жене подарок на 8 Марта

— А как в других странах выглядит культура измен?

— В Узбекистане, откуда я родом, я знаю немало историй, когда жена идет к любовнице и просит прийти второй женой, поселиться с ней и мужем. Расчет простой: в другой женщине можно найти облегчение в домашнем труде и приятельницу по беседам и досугу. Муж тут как бы ни при чем. И у жены не страдания, а надежды. Это другой фрейм, другая женщина в доме — это еще один живой человек, которого ждут. В России тоже могло быть иначе. После войны было немало историй, когда женщины не конкурировали, а создавали что-то вроде мини-коммуны с одним мужчиной и большим числом женщин, это что-то похожее на современный «бостонский брак» — когда две женщины селятся вместе ради взаимной эмоциональной, бытовой и финансовой поддержки.

При чем тут мама

— Какие еще находки обнаружились в исследовании?

— Интересно, как мои респонденты объясняют само понятие измены. Есть две непересекающиеся группы представлений. Первая понимает измену как нарушение договоренностей и условий контракта — «мы ведь договаривались». Другая — как страх перед тем, что у твоего любимого человека будет пространство, где тебя самого нет. Последние измену переживают как исчезновение себя.

Почему эти представления не пересекаются, еще надо понять. Моя гипотеза в том, что для одних мотив быть в отношениях — это про сотрудничество, а для других — про себя, про свою идентичность. Тогда в первом случае измена бьет по договоренностям, а во втором — прямо по идентичности и может стать причиной тяжелого кризиса. А еще, похоже, гендерная социализация для восприятия факта измены играет куда большую роль, чем, например, опыт отношений с родителями в детстве. Женщины в любом случае страдают от измены гораздо больше, чем мужчины.

— А как же история, что во всем виновата мама?

— Мама — это важно, но нельзя все сводить только к ней, ведь вокруг не сферический вакуум. Ожидания, что партнер «добаюкает», даст то, чего не додали родители, — потенциально конфликтогенные. Или нас добаюкают и нам все равно придется искать новые смыслы, или мы должны воспроизводить эту «недобаюканность» перманентно.

— Получается, семейная история — это не так важно для понимания, кто мы такие?

— Говоря о родителях, надо смотреть не на то, как нас недолюбили, а на то, как мама жила с папой и были ли у них отношения с другими людьми вообще. В российском социуме мы быстро придем к тому, что мама ощущала материнство как оставленность и отделенность от партнера, как состояние один на один с тревогой. Хлопочущие родственницы, особенно бабушки, не всегда в помощь, нередко это функциональная подмена или конкуренция.

Может быть, именно эту тоску и изоляцию от горизонтальной связи с партнером мы вобрали с молоком? Даже если мама правда не любила (послеродовая депрессия или другое), то где остальные те, которые должны были подхватить и ее, и ребенка?