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Рецепты читателей
TiramisuТирамису
9
Рецепты читателей

Tiramisu Тирамису

Рецепты читателей
Французская булочка бриошьОбязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
1
Рецепты читателей

Французская булочка бриошь Обязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.

Рецепты читателей
Homemade ice creamКлубничное мороженое дома
6
Рецепты читателей

Homemade ice cream Клубничное мороженое дома

Рецепты читателей
Томатный суп с морепродуктамиИнгредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
11
Рецепты читателей

Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!

Рецепты читателей
Ароматное имбирное печеньеКогда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
0
Рецепты читателей

Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.

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Постная намазка из тофу и грецких ореховЭту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.
7
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Постная намазка из тофу и грецких орехов Эту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.

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Чизкейк с зеленым чаемЧайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
7
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Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!

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Лимонно-маковые маффиныГотовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом
0
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Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом

Рецепты читателей
Багет с лососем, креветками и пестоДлинный сендвич с морскими жителями
3
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Багет с лососем, креветками и песто Длинный сендвич с морскими жителями

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Птичье молокоТорт Птичье молоко на основе бисквита из черемухи
6
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Птичье молоко Торт Птичье молоко на основе бисквита из черемухи

Рецепты читателей
Шоколадный тортШоколадный торт очень нежный и не сухой с клубникой и фиалковыми конфетками
5
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Шоколадный торт Шоколадный торт очень нежный и не сухой с клубникой и фиалковыми конфетками

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БригадейроТрадиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!
0
Рецепты читателей

Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!

Рецепты читателей
Апельсиновая панна-коттаГотовим фруктово-сливочный десертик
4
Рецепты читателей

Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик

Рецепты читателей
ГулабджамуныГулабджамуны — шарики из сухого молока
2
Рецепты читателей

Гулабджамуны Гулабджамуны — шарики из сухого молока

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БурфиБурфи — помадка из цельного молока
2
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Бурфи Бурфи — помадка из цельного молока

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NapoleonТорт Наполеон
9
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Napoleon Торт Наполеон

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Carrot CookiesМорковные подарки
0
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Carrot Cookies Морковные подарки

Рецепты читателей
Лимонно-малиновые капкейкиГотовим лимонные кексы с малиновым кремом
6
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Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом

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Сливочная курица с тархуномАромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.
25
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Сливочная курица с тархуном Аромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.

Рецепты читателей
Яблочный пирог с заварным кремомНежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.
7
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Яблочный пирог с заварным кремом Нежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.

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