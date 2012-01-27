Рецепты читателей
Tiramisu Тирамису
Рецепты читателей
Французская булочка бриошьОбязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
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Французская булочка бриошь Обязательная для любой французской пекарни сладкая булочка. Бриошь к чаю можно подать вместе с ягодным конфитюром, или добавить в классический вариант изюм и шоколадную стружку.
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Homemade ice cream Клубничное мороженое дома
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Томатный суп с морепродуктамиИнгредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
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Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
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Ароматное имбирное печеньеКогда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
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Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
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Постная намазка из тофу и грецких ореховЭту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.
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Постная намазка из тофу и грецких орехов Эту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.
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Чизкейк с зеленым чаемЧайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
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Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
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Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом
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Багет с лососем, креветками и песто Длинный сендвич с морскими жителями
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Птичье молоко Торт Птичье молоко на основе бисквита из черемухи
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Шоколадный тортШоколадный торт очень нежный и не сухой с клубникой и фиалковыми конфетками
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Шоколадный торт Шоколадный торт очень нежный и не сухой с клубникой и фиалковыми конфетками
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Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!
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Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик
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Гулабджамуны Гулабджамуны — шарики из сухого молока
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Бурфи Бурфи — помадка из цельного молока
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Napoleon Торт Наполеон
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Carrot Cookies Морковные подарки
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Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом
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Сливочная курица с тархуномАромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.
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Сливочная курица с тархуном Аромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.
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Яблочный пирог с заварным кремомНежный пирог с карамелизированными яблоками и заварным кремом.
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