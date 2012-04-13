Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира с сауной и большим окном в ванной комнате.
Хозяева: Александр — работает в инвестиционном банке, Анна — бренд-шеф пекарни «Булка».
Комнат: 2
Двухкомнатную квартиру на юго-западе Москвы Саша снял в 2007 году — прежние хозяева после рождения ребёнка решили переехать за город. Вскоре Саша и вовсе выкупил эту квартиру, а затем к нему переехала Аня.
Интерьер квартиры, созданный предыдущими хозяевами, получился простым и практичным. Светлые стены визуально делают пространство больше.
По прямому назначению кухня используется только тогда, когда хозяева устраивают гастрономические вечеринки для друзей, в остальное время здесь почти не готовят: Саша не делает этого в принципе, а Аня и так много времени проводит на кухне в «Булке».
Практически вся мебель, за исключением книжных стеллажей и ламп, которые купили в Ikea, досталась от прежних хозяев.
Саша много читает. На книжных полках соседствуют многотомные сборники классической литературы и современные произведения.
Большой ванной с окном, переделанной из обычной комнаты, хозяева особенно гордятся.
Саша и Аня часто пользуются сауной, а вот гости, несмотря на обещания, так ни разу и не приехали попариться.
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И все!!
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