Хозяева: Александр — работает в инвестиционном банке, Анна — бренд-шеф пекарни «Булка». Комнат: 2

Метраж: 85 кв. м

Потолки: 3,5 м Двухкомнатную квартиру на юго-западе Москвы Саша снял в 2007 году — прежние хозяева после рождения ребёнка решили переехать за город. Вскоре Саша и вовсе выкупил эту квартиру, а затем к нему переехала Аня.



Саша всегда хотел жить на Воробьёвых горах. Во-первых, отсюда в любое время суток удобно добираться до центра. Во-вторых, его привлекала инфраструктура и архитектура района: сталинская застройка, живописные виды, чистый воздух, парки и аллеи, где приятно гулять и заниматься спортом.



Прежние владельцы провели в квартире серьёзную перепланировку. Чтобы сделать гостиную просторнее, её совместили с прихожей и кухней. Балкон тоже получился больше, чем у соседей, за счет вынесенных вперёд ограждений. Аня и Саша говорят, что лучше всего на балконе летом: когда в окно свисают ветки деревьев, растущих во дворе, получается невероятно уютно, как будто на крыльце деревенского дома.

Интерьер квартиры, созданный предыдущими хозяевами, получился простым и практичным. Светлые стены визуально делают пространство больше.

По прямому назначению кухня используется только тогда, когда хозяева устраивают гастрономические вечеринки для друзей, в остальное время здесь почти не готовят: Саша не делает этого в принципе, а Аня и так много времени проводит на кухне в «Булке».

Практически вся мебель, за исключением книжных стеллажей и ламп, которые купили в Ikea, досталась от прежних хозяев.

Саша много читает. На книжных полках соседствуют многотомные сборники классической литературы и современные произведения.

Большой ванной с окном, переделанной из обычной комнаты, хозяева особенно гордятся.

Саша и Аня часто пользуются сауной, а вот гости, несмотря на обещания, так ни разу и не приехали попариться.