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Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга

Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга
Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию
Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

Лучшие материалы The Village про стендап-комедию

«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»
«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт» Арт-объединение имени друга с ИП
«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»

«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»
Арт-объединение имени друга с ИП

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...

14 выставок осени в Москве

14 выставок осени в МосквеЮрий Пименов, открытие ГЭС-2 и «Уроборос»

14 выставок осени в Москве

14 выставок осени в Москве Юрий Пименов, открытие ГЭС-2 и «Уроборос»

Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии
Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии
Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии

Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии

Краткая история мухомора в российской культуре

Краткая история мухомора в российской культуреОт советских букварей и Курехина до Ромы Зверя и Пепперштейна

Краткая история мухомора в российской культуре

Краткая история мухомора в российской культуре От советских букварей и Курехина до Ромы Зверя и Пепперштейна

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
«Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»

По следам Евро-2020
Промо
По следам Евро-2020 Как футбол и арт объединились в проекте современных художников
По следам Евро-2020
Промо

По следам Евро-2020
Как футбол и арт объединились в проекте современных художников

В Музее Москвы открылась выставка «Та самая Таганка». Мы сходили на нее с автором канала «Таганка-мать»
В Музее Москвы открылась выставка «Та самая Таганка». Мы сходили на нее с автором канала «Таганка-мать»
В Музее Москвы открылась выставка «Та самая Таганка». Мы сходили на нее с автором канала «Таганка-мать»

В Музее Москвы открылась выставка «Та самая Таганка». Мы сходили на нее с автором канала «Таганка-мать»

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства «Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»
«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства

«Криптокатакомба»: Как устроена первая в Петербурге выставка NFT-искусства
«Кибер-Георгий Победоносец пронзает неонового дракона»

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России
Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

Выставка Гронского: Одинаковые фотографии ускользающей России

Как очистить воздух с помощью граффити
Спецпроект
Как очистить воздух с помощью граффити И что такое фотокаталитический пигмент
Как очистить воздух с помощью граффити
Спецпроект

Как очистить воздух с помощью граффити
И что такое фотокаталитический пигмент

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»

Криптоарт — новый этап в истории искусства
Криптоарт — новый этап в истории искусства Почему в NFT пришли бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон
Криптоарт — новый этап в истории искусства

Криптоарт — новый этап в истории искусства
Почему в NFT пришли бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники» Как среди ужасов войны отыскать надежду
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
Как среди ужасов войны отыскать надежду

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