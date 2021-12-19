Гурьевская каша и омлет с икрой щуки: Novikov School проведет бесплатные мастер-классы онлайн
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование
«Пузировка» была только началом
Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb
Семейных поваров приглашают на обучение в Италию
На гастрономическом фестивале Twins Science пройдут бесплатные лекции шеф-поваров со всего мира
Братья Березуцкие организуют бесплатные лекции и мастер-классы
Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла» Альтернатива офисной кухне, над которой надо еще поработать
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»
Там будут танцевать и дегустировать хинкали
Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место
Секретами мастерства поделятся девять известных шеф-поваров, в том числе обладатели звезд Мишлен
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу
Один автомат обойдется в 220 тысяч рублей
«Магнит» начал открывать магазины с собственными кафе
В них можно посидеть в интернете и взять готовую еду навынос
«Вкусвилл» собирается открыть сеть кулинарий в Москве
Для этого она приобрела 80 % компании «Парим-варим»
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На АЗС Shell можно будет купить каши, сэндвичи, супы
«Вкусвилл» проинвестирует стартапы с готовой едой
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Novikov School запускает цикл кулинарных курсов сезонной гастрономии
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В выходные пройдет кулинарный фестиваль «Италия vs Франция»
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В Novikov School откроется новый сезон кулинарных программ для детей
Школа представила четыре курса для подростков и мастер-классы для детей от четырех лет
Время есть: 9 новых книг про еду О Русском Севере, мороженом «Лакомка» и главных шеф-поварах
На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы
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Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
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На Патриарших прудах открылась очередная кулинария «Брусника»
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