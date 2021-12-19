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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы
19 декабря 2021

Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы

Гурьевская каша и омлет с икрой щуки: Novikov School проведет бесплатные мастер-классы онлайн
14 января 2021

Гурьевская каша и омлет с икрой щуки: Novikov School проведет бесплатные мастер-классы онлайн

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома

В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование

«Пузировка» была только началом

В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

На гастрономическом фестивале Twins Science пройдут бесплатные лекции шеф-поваров со всего мира

Братья Березуцкие организуют бесплатные лекции и мастер-классы

На гастрономическом фестивале Twins Science пройдут бесплатные лекции шеф-поваров со всего мира

Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла»
Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла» Альтернатива офисной кухне, над которой надо еще поработать
Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла»

Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла»
Альтернатива офисной кухне, над которой надо еще поработать

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Там будут танцевать и дегустировать хинкали

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место

Секретами мастерства поделятся девять известных шеф-поваров, в том числе обладатели звезд Мишлен

Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу

Один автомат обойдется в 220 тысяч рублей

Сеть автоматов с готовой едой DC Daily запустила франшизу

«Магнит» начал открывать магазины с собственными кафе

В них можно посидеть в интернете и взять готовую еду навынос

«Магнит» начал открывать магазины с собственными кафе

«Вкусвилл» собирается открыть сеть кулинарий в Москве

Для этого она приобрела 80 % компании «Парим-варим»

«Вкусвилл» собирается открыть сеть кулинарий в Москве

«Азбука вкуса» начала поставлять еду на заправки

На АЗС Shell можно будет купить каши, сэндвичи, супы

«Азбука вкуса» начала поставлять еду на заправки

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

В ресторане открытая кухня, скоро введут завтраки

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

«Вкусвилл» проинвестирует стартапы с готовой едой

Лучшие предложения выберут на конкурсе бизнес-проектов

«Вкусвилл» проинвестирует стартапы с готовой едой

Novikov School запускает цикл кулинарных курсов сезонной гастрономии

Его проведет шеф-преподаватель Дмитрий Халюков

Novikov School запускает цикл кулинарных курсов сезонной гастрономии

В выходные пройдет кулинарный фестиваль «Италия vs Франция»

В программе — дегустации, лекции и мастер-классы

В выходные пройдет кулинарный фестиваль «Италия vs Франция»

Novikov School проведет поварской курс с участием известных шефов

Одно бесплатное место разыграют на конкурсе

Novikov School проведет поварской курс с участием известных шефов

В Novikov School откроется новый сезон кулинарных программ для детей

Школа представила четыре курса для подростков и мастер-классы для детей от четырех лет

В Novikov School откроется новый сезон кулинарных программ для детей

Время есть: 9 новых книг про еду
Время есть: 9 новых книг про еду О Русском Севере, мороженом «Лакомка» и главных шеф-поварах
Время есть: 9 новых книг про еду

Время есть: 9 новых книг про еду
О Русском Севере, мороженом «Лакомка» и главных шеф-поварах

На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы

Также к празднику в Москве установят более 150 арт-объектов

На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

В «Сокольниках» пройдет гастрономический фестиваль Food Show

Гостей праздника научат готовить блюда десяти кухонь мира

В «Сокольниках» пройдет гастрономический фестиваль Food Show

На Патриарших прудах открылась очередная кулинария «Брусника»

Заведение стало седьмой точкой сети

На Патриарших прудах открылась очередная кулинария «Брусника»

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

Он пройдет с 28 по 30 июля

На «Флаконе» состоится фестиваль итальянской культуры

В «Афимолл Сити» состоится кулинарный проект «Открытая кухня»

Мастер-классы стартуют 7 июля

В «Афимолл Сити» состоится кулинарный проект «Открытая кухня»

В Москве пройдет фестиваль хлебопеков

Гостей научат печь хлеб и познакомят с историей хлебопечения

В Москве пройдет фестиваль хлебопеков

Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR

Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде
Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде The Village собрал семь каналов про кулинарию с рецептами, лайфхаками и обзорами от профессионалов и любителей
Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде

Не учите меня жить: Русскоязычный YouTube о правильной еде
The Village собрал семь каналов про кулинарию с рецептами, лайфхаками и обзорами от профессионалов и любителей

В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария

В заведении представлены блюда для вегетарианцев, веганов и сыроедов по умеренной цене

В корнере «Город-Сад» на Даниловском рынке появилась кулинария

Что воруют из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов

Что воруют из ресторанов
The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов

Куда сходить праздничным вечером
Куда сходить праздничным вечером Рассказываем, где поужинать 8 Марта
Куда сходить праздничным вечером

Куда сходить праздничным вечером
Рассказываем, где поужинать 8 Марта

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Простые рецепты шефов для ленивого выходного Что приготовить, когда не хочется выходить из дома
Простые рецепты шефов для ленивого выходного

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Что приготовить, когда не хочется выходить из дома

Яки, русская кухня и крабы
Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели
Яки, русская кухня и крабы

Яки, русская кухня и крабы
Главные гастрономические события недели

Куда идти есть блины на Масленицу
Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины
Куда идти есть блины на Масленицу

Куда идти есть блины на Масленицу
Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины

7 рецептов блинов к Масленице
7 рецептов блинов к Масленице Вспоминаем главное праздничное блюдо
7 рецептов блинов к Масленице

7 рецептов блинов к Масленице
Вспоминаем главное праздничное блюдо

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Главные гастрономические события недели

Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar Главные гастрономические события этой недели
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar

Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Главные гастрономические события этой недели

Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки
Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки Рассказываем, куда пойти в окрестностях одной из старейших улиц города
Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки

Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки
Рассказываем, куда пойти в окрестностях одной из старейших улиц города

Новогодние предложения в московских ресторанах
Новогодние предложения в московских ресторанах Рассказываем, куда и за чем идти в праздники
Новогодние предложения в московских ресторанах

Новогодние предложения в московских ресторанах
Рассказываем, куда и за чем идти в праздники

24 праздничных рецепта
24 праздничных рецепта Быстрые закуски и салаты, горячее и десерты: рассказываем, что приготовить к новогоднему столу
24 праздничных рецепта

24 праздничных рецепта
Быстрые закуски и салаты, горячее и десерты: рассказываем, что приготовить к новогоднему столу

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах» Главные гастрономические события недели
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Главные гастрономические события недели

Очень простые и быстрые рецепты к Новому году
Очень простые и быстрые рецепты к Новому году Рассказываем, что приготовить 31 декабря на скорую руку
Очень простые и быстрые рецепты к Новому году

Очень простые и быстрые рецепты к Новому году
Рассказываем, что приготовить 31 декабря на скорую руку

Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого

Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи

Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни «Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни

Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни
«Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»

Севичерия, кондитерская и еще два новых заведения
Севичерия, кондитерская и еще два новых заведения Главные гастрономические события недели
Севичерия, кондитерская и еще два новых заведения

Севичерия, кондитерская и еще два новых заведения
Главные гастрономические события недели

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни
Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

«Изучили вопрос, съездили на стажировку в Италию и Америку — и вот открылись»
«Изучили вопрос, съездили на стажировку в Италию и Америку — и вот открылись» Директор по маркетингу BB&Burgers Илья Климов — о новом заведении и пинце
«Изучили вопрос, съездили на стажировку в Италию и Америку — и вот открылись»

«Изучили вопрос, съездили на стажировку в Италию и Америку — и вот открылись»
Директор по маркетингу BB&Burgers Илья Климов — о новом заведении и пинце

Новогодние подарки для фуди

Новогодние подарки для фудиКрасивая посуда, книги о гастрономии, наклейки на ногти с суши и другие приятные мелочи для тех, кто любит еду

Новогодние подарки для фуди

Новогодние подарки для фуди
Красивая посуда, книги о гастрономии, наклейки на ногти с суши и другие приятные мелочи для тех, кто любит еду

Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения

Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Главные гастрономические события недели

Эклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября
Эклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
Эклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября

Эклерная, шампанерия, греческое кафе и еще шесть открытий ноября
Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца

Вегетарианское кафе, очередной гастропаб и ханойский стрит-фуд
Вегетарианское кафе, очередной гастропаб и ханойский стрит-фуд Главные гастрономические события недели
Вегетарианское кафе, очередной гастропаб и ханойский стрит-фуд

Вегетарианское кафе, очередной гастропаб и ханойский стрит-фуд
Главные гастрономические события недели

Сувлаки в парке Горького и блюда по себестоимости в True Cost Live
Сувлаки в парке Горького и блюда по себестоимости в True Cost Live Главные гастрономические события недели
Сувлаки в парке Горького и блюда по себестоимости в True Cost Live

Сувлаки в парке Горького и блюда по себестоимости в True Cost Live
Главные гастрономические события недели

10 рецептов блюд из тыквы
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
10 рецептов блюд из тыквы

10 рецептов блюд из тыквы
Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей

Как устроена городская кулинария
Как устроена городская кулинария Зачем в заведениях нужны неудобные сиденья и какая там наценка на блюда
Как устроена городская кулинария

Как устроена городская кулинария
Зачем в заведениях нужны неудобные сиденья и какая там наценка на блюда

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