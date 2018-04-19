Концерт Гречки, выставка Ильи Кабакова в Эрмитаже и рейв «Квант» от m_division

Концерты

Гречка

Большой бесплатный концерт многообещающей артистки

За последние два месяца интервью у Гречки, 17-летней артистки из Кингисеппа, не взял только ленивый: наш рассказ о феномене Насти Ивановой можно прочитать здесь. Гречка — локомотив «антилейбла» Ionoff Music и маргинального клуба «Ионотека». Ее песни про тусовки, друзей и постпубертатные страдания сделаны в лоу-фай-стилистике американских самородков типа Car Seat Headrest. В субботу в клубе Opera Гречка дает большой бесплатный концерт: на бас-гитаре подыгрывать ей будет «крестный отец» Александр Ионов.

Когда 21 апреля, 20:00 Где Opera (наб. Обводного канала, 181) Стоимость бесплатно vk

Хаски

Мастер литературного рэпа с последним альбомом

Мастер литературного рэпа и одна из главных звезд новой волны русскоязычного хип-хопа. Хаски — вдобавок и исполнитель с нетривиальной биографией (известно, например, что с Оксимироном Дмитрий Кузнецов познакомился, когда раздавал флаеры у стриптиз-клуба в Петербурге). В прошлом году у Хаски вышел альбом «Любимые песни (воображаемых) людей»: вживую про панельки, пулю-дуру и фюрера можно будет послушать в «Авроре».

Когда 21 апреля, 20:00 Где Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2) Стоимость от 1 200 рублей vk

Jamie Stewart

Сольный концерт лидера Xiu Xiu

Xiu Xiu, играющие невротичный авант-поп, в разное время побывали в России примерно во всех ипостасях: от исполнителей песен про семью и суицид до авторов трибьюта «Твин Пиксу». Сейчас лидер группы Джейми Стюарт едет в Петербург соло, но играть будет песни Xiu Xiu: обещают микс из лучшего.

Когда 21 апреля, 20:30 Где «Эрарта» (29-я линия В.О., 2) Стоимость от 1 200 рублей erarta

ЛСП

Концерт важного белорусского музыканта

Белорусский проект, балансирующий на грани между актуальным хип-хопом и качественной попсой. Сейчас ЛСП — это, по сути, один человек — Олег Савченко (плюс концертные музыканты). Летом прошлого года умер участник проекта Рома Англичанин — ему посвящен клип «Тело» (Романа в нем сыграл петербургский видеоблогер Дмитрий Ларин). В Петербург ЛСП едет с живым составом в рамках масштабного тура Hell and Back, который стартовал на днях. На воскресенье все билеты распроданы, но если вам лень искать проходки по форумам, будет и дополнительный концерт — 24 апреля.