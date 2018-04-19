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Выходные в Петербурге19 апреля 2018

Концерт Гречки, выставка Ильи Кабакова в Эрмитаже и рейв «Квант» от m_division Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных

Концерт Гречки, выставка Ильи Кабакова в Эрмитаже и рейв «Квант» от m_division
На фотографии: Гречка

Концерты

Гречка

Большой бесплатный концерт многообещающей артистки

За последние два месяца интервью у Гречки, 17-летней артистки из Кингисеппа, не взял только ленивый: наш рассказ о феномене Насти Ивановой можно прочитать здесь. Гречка — локомотив «антилейбла» Ionoff Music и маргинального клуба «Ионотека». Ее песни про тусовки, друзей и постпубертатные страдания сделаны в лоу-фай-стилистике американских самородков типа Car Seat Headrest. В субботу в клубе Opera Гречка дает большой бесплатный концерт: на бас-гитаре подыгрывать ей будет «крестный отец» Александр Ионов.

Когда

21 апреля, 20:00

Где

Opera (наб. Обводного канала, 181)

Стоимость

бесплатно

vk

Хаски

Мастер литературного рэпа с последним альбомом

Мастер литературного рэпа и одна из главных звезд новой волны русскоязычного хип-хопа. Хаски — вдобавок и исполнитель с нетривиальной биографией (известно, например, что с Оксимироном Дмитрий Кузнецов познакомился, когда раздавал флаеры у стриптиз-клуба в Петербурге). В прошлом году у Хаски вышел альбом «Любимые песни (воображаемых) людей»: вживую про панельки, пулю-дуру и фюрера можно будет послушать в «Авроре».

Когда

21 апреля, 20:00

Где

Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Стоимость

от 1 200 рублей

vk

Jamie Stewart

Сольный концерт лидера Xiu Xiu

Xiu Xiu, играющие невротичный авант-поп, в разное время побывали в России примерно во всех ипостасях: от исполнителей песен про семью и суицид до авторов трибьюта «Твин Пиксу». Сейчас лидер группы Джейми Стюарт едет в Петербург соло, но играть будет песни Xiu Xiu: обещают микс из лучшего.

Когда

21 апреля, 20:30

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

от 1 200 рублей

erarta

ЛСП

Концерт важного белорусского музыканта

Белорусский проект, балансирующий на грани между актуальным хип-хопом и качественной попсой. Сейчас ЛСП — это, по сути, один человек — Олег Савченко (плюс концертные музыканты). Летом прошлого года умер участник проекта Рома Англичанин — ему посвящен клип «Тело» (Романа в нем сыграл петербургский видеоблогер Дмитрий Ларин). В Петербург ЛСП едет с живым составом в рамках масштабного тура Hell and Back, который стартовал на днях. На воскресенье все билеты распроданы, но если вам лень искать проходки по форумам, будет и дополнительный концерт — 24 апреля.

Когда

22 апреля, 20:00

Где

Клуб А2 (пр-т. Медиков, 3)

Стоимость

от 1 000 рублей

vk

На фотографии: Kedr Livanskiy

Вечеринки

Kedr Livanskiy

Вечеринка с участием замечательной электронной артистки

В клубе «Клуб» в пятницу пройдет вечеринка с участием Кедра Ливанского, или Яны Кедриной — из числа самых многообещающих современных российских музыкантов, вдохновляющихся постсоветской эстетикой. Прошлой осенью она выпустила новый альбом «Ариадна» — одну из лучших пластинок года.

Когда

20 апреля, 21:00

Где

«Клуб» (Боровая ул., 116)

Стоимость

от 500 рублей

facebook

«Квант»

Рейв на заводе «Людвиг Нобель»

Команда m_division в субботу проводит новый масштабный рейв на историческом заводе «Людвиг Нобель» — в  большом цеху со 150-летней историей. В качестве специальных гостей на вечеринке выступят французский техно-музыкант Voiski и базирующиеся в Германии — Blush Response и Sleeparchive. В числе локальных артистов: Ivan Logos, Kobba, Lena Popova, Eostra и другие.

UPD: Организаторы сообщают, что событие в последний момент перенесли в новый клуб Blank на Арсенальной набережной. Цена билета снижена до 1000 рублей.

Когда

21 апреля, 23:00

Где

«Людвиг Нобель» (Б. Сампсониевский пр-т., 30, корп. 1)

Стоимость

1 300 рублей

vk

Zenker Brothers

Мюнхенский дуэт

В рамках Недели Германии в Петербург приезжают Zenker Brothers — дуэт двух видных мюнхенских продюсеров и основателей лейбла Ilian Tape Дарио и Марко Ценкеры. Долгое время выступавшие соло, музыканты объединились в 2011 году и с тех пор успели стать резидентами важного баварского клуба Blitz , а также выступить на авторитетных площадках по всему миру. Локальную поддержку на вечеринке в Stackenschneider им окажут диджеи Shutta и El.

Когда

21 апреля в 23:59

Где

Stackenschneider(Конюшенная пл., 2)

Стоимость

бесплатно

facebook

На фотографии: Илья и Эмилия Кабаковы — «В будущее возьмут не всех»

Выставки

Lingwe universala

Петербургские художники — о трудностях перевода

В «Порту Севкабель» в пятницу откроется выставочный проект Lingwe universala. В переводе с эсперанто — «Универсальный язык», но идея выставки построена не столько на коммуникации, сколько на ее отсутствии. Жалобу кураторов из сопроводительного текста, что, дескать, у специалистов арт-индустрии отсутствует некий общий язык и отсюда проистекают все беды, авторы интерпретируют каждый на свой лад.

Кроме того, в эти выходные в «Севкабеле» пройдет еще один масштабный проект — основанная в Москве выставка дизайна и столярного искусства Wood Works. Посетителям представят мебель, арт-объекты, интерьерные и архитектурные решения, а еще проведут серию лекций и мастер-классов.

Когда

20 апреля — 6 мая

Где

«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)

Стоимость

бесплатно

facebook

Илья и Эмилия Кабаковы — «В будущее возьмут не всех»

Первая большая ретроспектива самого известного современного русского художника

Без сомнения, главная выставка весны — большая ретроспектива Ильи Кабакова — самого известного и дорогого современного русского художника, одного из основателей московского концептуализма и автора знаменитых тотальных инсталляций. С тех пор как Кабаков, эмигрировавший из СССР в конце 80-х, начал выставляться в России, его работы небольшими партиями то и дело появлялись в Москве и Петербурге, но полноценной ретроспективы у нас до сих пор не было. А теперь будет: около 200 работ, которые уже показали в галерее Тейт в Лондоне, а после Петербурга отправят в Третьяковскую галерею, включают в себя все программные произведения — в том числе инсталляцию «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», «Лабиринт (Альбом моей матери)» и нереализованный проект «Надписи на стенах». В последнем Кабаков предлагал заключить надписи на стенах Рейхстага, сделанные советскими солдатами, в бронзовые рамы.

Когда

21 апреля — 29 июля

Где

Главный штаб (Дворцовая пл., 2)

Стоимость

400 рублей

hermitagemuseum

На фотографии: кадр из фильма «Земляничная поляна»

А также

Ретроспектива Ингмара Бергмана

Все главные фильмы режиссера на большом экране

Компания «Иноекино» проводит большую ретроспективу к 100-летию Ингмара Бергмана — одного из самых значимых мировых режиссеров. В течение девяти дней в «Авроре» покажут все самые известные фильмы великого шведа. «Седьмую печать», «Земляничную поляну» и «Персону» можно увидеть уже в эти выходные — все три показа будут предварять короткие лекции кинокритика Михаила Трофименкова.

Когда

20–29 апреля

Где

Кинотеатр «Аврора» (Невский пр-т., 60)

Стоимость

400 рублей

inoekino

«Диктатура»

Перформанс театра АХЕ на собственной площадке

Ровно год назад у одного из лучших независимых коллективов Петербурга — театра АХЕ — наконец появилась собственная площадка. Пространство «Порох» находится на территории Музея стрит-арта и в первую очередь используется как репетиционная база. Но вот в это воскресенье там можно побывать всем.

Когда

22 апреля, 20:00

Где

«Порох» (ш. Революции, 84)

Стоимость

700 рублей

facebook

«Велодень»

Открытие велосезона

С приходом тепла проект «Велосипедизация Петербурга» проводит традиционный «Велодень». Запланировано шесть мероприятий: флешмоб-перфоманс по сбору огромного велосипеда на Дворцовой площади, лекции о велотуризме, инфраструктуре и велокультуре, встречи с экспертами, чиновниками и представителями велосообществ, серия велосипедных экскурсий и вечеринка в клубе «КПД».

Когда

22 апреля, 10:00

Где

Дворцовая пл., наб. Мойки и другие площадки

Стоимость

бесплатно

vk

Текст: Саша Иорданов, Юлия Галкина

Фотографии: обложка, 3 – HERMITAGEMUSEUM, 1 – Виктор Юльев, 2 – Анастасия Пожидаева, 4 – Международный Берлинский кинофестиваль

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