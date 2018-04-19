Концерт Гречки, выставка Ильи Кабакова в Эрмитаже и рейв «Квант» от m_division Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных
Концерты
Гречка
Большой бесплатный концерт многообещающей артистки
За последние два месяца интервью у Гречки, 17-летней артистки из Кингисеппа, не взял только ленивый: наш рассказ о феномене Насти Ивановой можно прочитать здесь. Гречка — локомотив «антилейбла» Ionoff Music и маргинального клуба «Ионотека». Ее песни про тусовки, друзей и постпубертатные страдания сделаны в лоу-фай-стилистике американских самородков типа Car Seat Headrest. В субботу в клубе Opera Гречка дает большой бесплатный концерт: на бас-гитаре подыгрывать ей будет «крестный отец» Александр Ионов.
Когда
21 апреля, 20:00
Где
Opera (наб. Обводного канала, 181)
Стоимость
бесплатно
Хаски
Мастер литературного рэпа с последним альбомом
Мастер литературного рэпа и одна из главных звезд новой волны русскоязычного хип-хопа. Хаски — вдобавок и исполнитель с нетривиальной биографией (известно, например, что с Оксимироном Дмитрий Кузнецов познакомился, когда раздавал флаеры у стриптиз-клуба в Петербурге). В прошлом году у Хаски вышел альбом «Любимые песни (воображаемых) людей»: вживую про панельки, пулю-дуру и фюрера можно будет послушать в «Авроре».
Когда
21 апреля, 20:00
Где
Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)
Стоимость
от 1 200 рублей
Jamie Stewart
Сольный концерт лидера Xiu Xiu
Xiu Xiu, играющие невротичный авант-поп, в разное время побывали в России примерно во всех ипостасях: от исполнителей песен про семью и суицид до авторов трибьюта «Твин Пиксу». Сейчас лидер группы Джейми Стюарт едет в Петербург соло, но играть будет песни Xiu Xiu: обещают микс из лучшего.
Когда
21 апреля, 20:30
Где
«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость
от 1 200 рублей
ЛСП
Концерт важного белорусского музыканта
Белорусский проект, балансирующий на грани между актуальным хип-хопом и качественной попсой. Сейчас ЛСП — это, по сути, один человек — Олег Савченко (плюс концертные музыканты). Летом прошлого года умер участник проекта Рома Англичанин — ему посвящен клип «Тело» (Романа в нем сыграл петербургский видеоблогер Дмитрий Ларин). В Петербург ЛСП едет с живым составом в рамках масштабного тура Hell and Back, который стартовал на днях. На воскресенье все билеты распроданы, но если вам лень искать проходки по форумам, будет и дополнительный концерт — 24 апреля.
Когда
22 апреля, 20:00
Где
Клуб А2 (пр-т. Медиков, 3)
Стоимость
от 1 000 рублей
Вечеринки
Kedr Livanskiy
Вечеринка с участием замечательной электронной артистки
В клубе «Клуб» в пятницу пройдет вечеринка с участием Кедра Ливанского, или Яны Кедриной — из числа самых многообещающих современных российских музыкантов, вдохновляющихся постсоветской эстетикой. Прошлой осенью она выпустила новый альбом «Ариадна» — одну из лучших пластинок года.
Когда
20 апреля, 21:00
Где
«Клуб» (Боровая ул., 116)
Стоимость
от 500 рублей
«Квант»
Рейв на заводе «Людвиг Нобель»
Команда m_division в субботу проводит новый масштабный рейв на историческом заводе «Людвиг Нобель» — в большом цеху со 150-летней историей. В качестве специальных гостей на вечеринке выступят французский техно-музыкант Voiski и базирующиеся в Германии — Blush Response и Sleeparchive. В числе локальных артистов: Ivan Logos, Kobba, Lena Popova, Eostra и другие.
UPD: Организаторы сообщают, что событие в последний момент перенесли в новый клуб Blank на Арсенальной набережной. Цена билета снижена до 1000 рублей.
Когда
21 апреля, 23:00
Где
«Людвиг Нобель» (Б. Сампсониевский пр-т., 30, корп. 1)
Стоимость
1 300 рублей
Zenker Brothers
Мюнхенский дуэт
В рамках Недели Германии в Петербург приезжают Zenker Brothers — дуэт двух видных мюнхенских продюсеров и основателей лейбла Ilian Tape Дарио и Марко Ценкеры. Долгое время выступавшие соло, музыканты объединились в 2011 году и с тех пор успели стать резидентами важного баварского клуба Blitz , а также выступить на авторитетных площадках по всему миру. Локальную поддержку на вечеринке в Stackenschneider им окажут диджеи Shutta и El.
Когда
21 апреля в 23:59
Где
Stackenschneider(Конюшенная пл., 2)
Стоимость
бесплатно
Выставки
Lingwe universala
Петербургские художники — о трудностях перевода
В «Порту Севкабель» в пятницу откроется выставочный проект Lingwe universala. В переводе с эсперанто — «Универсальный язык», но идея выставки построена не столько на коммуникации, сколько на ее отсутствии. Жалобу кураторов из сопроводительного текста, что, дескать, у специалистов арт-индустрии отсутствует некий общий язык и отсюда проистекают все беды, авторы интерпретируют каждый на свой лад.
Кроме того, в эти выходные в «Севкабеле» пройдет еще один масштабный проект — основанная в Москве выставка дизайна и столярного искусства Wood Works. Посетителям представят мебель, арт-объекты, интерьерные и архитектурные решения, а еще проведут серию лекций и мастер-классов.
Когда
20 апреля — 6 мая
Где
«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
бесплатно
Илья и Эмилия Кабаковы — «В будущее возьмут не всех»
Первая большая ретроспектива самого известного современного русского художника
Без сомнения, главная выставка весны — большая ретроспектива Ильи Кабакова — самого известного и дорогого современного русского художника, одного из основателей московского концептуализма и автора знаменитых тотальных инсталляций. С тех пор как Кабаков, эмигрировавший из СССР в конце 80-х, начал выставляться в России, его работы небольшими партиями то и дело появлялись в Москве и Петербурге, но полноценной ретроспективы у нас до сих пор не было. А теперь будет: около 200 работ, которые уже показали в галерее Тейт в Лондоне, а после Петербурга отправят в Третьяковскую галерею, включают в себя все программные произведения — в том числе инсталляцию «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», «Лабиринт (Альбом моей матери)» и нереализованный проект «Надписи на стенах». В последнем Кабаков предлагал заключить надписи на стенах Рейхстага, сделанные советскими солдатами, в бронзовые рамы.
Когда
21 апреля — 29 июля
Где
Главный штаб (Дворцовая пл., 2)
Стоимость
400 рублей
А также
Ретроспектива Ингмара Бергмана
Все главные фильмы режиссера на большом экране
Компания «Иноекино» проводит большую ретроспективу к 100-летию Ингмара Бергмана — одного из самых значимых мировых режиссеров. В течение девяти дней в «Авроре» покажут все самые известные фильмы великого шведа. «Седьмую печать», «Земляничную поляну» и «Персону» можно увидеть уже в эти выходные — все три показа будут предварять короткие лекции кинокритика Михаила Трофименкова.
Когда
20–29 апреля
Где
Кинотеатр «Аврора» (Невский пр-т., 60)
Стоимость
400 рублей
«Диктатура»
Перформанс театра АХЕ на собственной площадке
Ровно год назад у одного из лучших независимых коллективов Петербурга — театра АХЕ — наконец появилась собственная площадка. Пространство «Порох» находится на территории Музея стрит-арта и в первую очередь используется как репетиционная база. Но вот в это воскресенье там можно побывать всем.
Когда
22 апреля, 20:00
Где
«Порох» (ш. Революции, 84)
Стоимость
700 рублей
«Велодень»
Открытие велосезона
С приходом тепла проект «Велосипедизация Петербурга» проводит традиционный «Велодень». Запланировано шесть мероприятий: флешмоб-перфоманс по сбору огромного велосипеда на Дворцовой площади, лекции о велотуризме, инфраструктуре и велокультуре, встречи с экспертами, чиновниками и представителями велосообществ, серия велосипедных экскурсий и вечеринка в клубе «КПД».
Когда
22 апреля, 10:00
Где
Дворцовая пл., наб. Мойки и другие площадки
Стоимость
бесплатно
Текст: Саша Иорданов, Юлия Галкина
Фотографии: обложка, 3 – HERMITAGEMUSEUM, 1 – Виктор Юльев, 2 – Анастасия Пожидаева, 4 – Международный Берлинский кинофестиваль