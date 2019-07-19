3 июля, 14:39

Третий музыкальный фестиваль Gate проведут в конце августа в пространстве Mutabor. В течение 36 часов артисты со всего мира будут выступать на пяти сценах в режиме нон-стоп.



Среди участников фестиваля — представители французской хаус-сцены Apolloniа, голландец Том Траго, резидент берлинского клуба Berghain диджей Boris и выросшая на детройтском техно Magda.

Также посетители услышат резидента Arma17 и сооснователя лейбла Nervmusic Дениса Казначеева и Евгения Машкова из промогруппы System 108.

Днем в Mutabor будет открыт двор со спортивными площадками, а также фуд-корт. В продаже уже появились билеты по тарифу Early Bird, позднее цены на них вырастут.



Когда

24 и 25 августа

Где

Mutabor Стоимость

от 1 250 рублей

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Источник: представители фестиваля

