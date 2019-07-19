Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено) Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп
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Третий музыкальный фестиваль Gate, который пройдет в пространстве Mutabor в конце августа, объявил вторую волну артистов.
На мероприятии с новым альбом, который пока никто не слышал, выступят представители диско и синтипопа Hercules & Love Affair, а также Luke Slater со своим проектом Planetary Assaul Systems. Также на фестиваль приедут ретрофутурист Kuedo и электронщик Thomas P. Heckmann. Кроме того, гостей ждут выступления Aïsha Devi, Cardopusher, Dan Andrei, Andrey Zots и Kovyazin D.
3 июля, 14:39
Третий музыкальный фестиваль Gate проведут в конце августа в пространстве Mutabor. В течение 36 часов артисты со всего мира будут выступать на пяти сценах в режиме нон-стоп.
Среди участников фестиваля — представители французской хаус-сцены Apolloniа, голландец Том Траго, резидент берлинского клуба Berghain диджей Boris и выросшая на детройтском техно Magda.
Также посетители услышат резидента Arma17 и сооснователя лейбла Nervmusic Дениса Казначеева и Евгения Машкова из промогруппы System 108.
Днем в Mutabor будет открыт двор со спортивными площадками, а также фуд-корт. В продаже уже появились билеты по тарифу Early Bird, позднее цены на них вырастут.
Когда
24 и 25 августа
Где
Mutabor
Стоимость
от 1 250 рублей
Источник: представители фестиваля
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