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Новости19 июля 2019

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено) Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Третий музыкальный фестиваль Gate, который пройдет в пространстве Mutabor в конце августа, объявил вторую волну артистов.

На мероприятии с новым альбом, который пока никто не слышал, выступят представители диско и синтипопа Hercules & Love Affair, а также Luke Slater со своим проектом Planetary Assaul Systems. Также на фестиваль приедут ретрофутурист Kuedo и электронщик Thomas P. Heckmann. Кроме того, гостей ждут выступления Aïsha Devi, Cardopusher, Dan Andrei, Andrey Zots и Kovyazin D.

3 июля, 14:39

Третий музыкальный фестиваль Gate проведут в конце августа в пространстве Mutabor. В течение 36 часов артисты со всего мира будут выступать на пяти сценах в режиме нон-стоп.

Среди участников фестиваля — представители французской хаус-сцены Apolloniа, голландец Том Траго, резидент берлинского клуба Berghain диджей Boris и выросшая на детройтском техно Magda.

Также посетители услышат резидента Arma17 и сооснователя лейбла Nervmusic Дениса Казначеева и Евгения Машкова из промогруппы System 108.

Днем в Mutabor будет открыт двор со спортивными площадками, а также фуд-корт. В продаже уже появились билеты по тарифу Early Bird, позднее цены на них вырастут.

Когда
24 и 25 августа

Где
Mutabor

Стоимость
от 1 250 рублей

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Источник: представители фестиваля

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