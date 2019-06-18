В отдельных московских магазинах «Леруа Мерлен» в тестовом режиме начнут принимать строительный мусор.

«У нас есть желание развивать ряд проектов, связанных с социальной ответственностью, экологические проекты, в частности раздельный сбор мусора. <…> Нужно найти партнеров для теста, чтобы посмотреть, какую обратную связь получим, как они используют мусор», — рассказал гендиректор российского подразделения сети Венсан Жанти.



Уже сейчас в новом флагмане «Леруа Мерлен» на территории «ЗИЛ» можно сдать на переработку лампы и батарейки. До конца июня в гипермаркете начнут ежемесячно собирать краску, а также крупногабаритные стройматериалы и старую мебель больших размеров.

Чтобы сдать мусор в магазины, его придется отвезти туда самостоятельно.

