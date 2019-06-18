2 февраля, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Новости18 июня 2019

В «Леруа Мерлен» начнут принимать строительный мусор. Пока в тестовом режиме Лампы и батарейки уже можно сдать в новом магазине на территории «ЗИЛ»

РедакторРоман Чернянский

В отдельных московских магазинах «Леруа Мерлен» в тестовом режиме начнут принимать строительный мусор.

«У нас есть желание развивать ряд проектов, связанных с социальной ответственностью, экологические проекты, в частности раздельный сбор мусора. <…> Нужно найти партнеров для теста, чтобы посмотреть, какую обратную связь получим, как они используют мусор», — рассказал гендиректор российского подразделения сети Венсан Жанти.

Уже сейчас в новом флагмане «Леруа Мерлен» на территории «ЗИЛ» можно сдать на переработку лампы и батарейки. До конца июня в гипермаркете начнут ежемесячно собирать краску, а также крупногабаритные стройматериалы и старую мебель больших размеров.

Чтобы сдать мусор в магазины, его придется отвезти туда самостоятельно.

Строительный мусор должен собираться и вывозиться отдельно от бытовых отходов. Для этого жителям нужно заказывать специальный бункер. Поскольку в большинстве случаев эта услуга платная, такой мусор зачастую складывают вместе с бытовым — в результате исчезает возможность переработать его в строительные материалы.

The Village рассказывал, какой путь проходит отсортированный мусор — от контейнера до перерабатывающего завода. Как начать сортировать отходы, читайте в нашем гиде.

Источники: РИА «Новости», ТАСС

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов
Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетовДаже обычный пластик экологичнее
39
Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов

Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов Даже обычный пластик экологичнее

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
25
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода

Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор
Как перестать быть варваром и начать сортировать мусорПошаговая инструкция по раздельному сбору
24
Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор

Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор Пошаговая инструкция по раздельному сбору

Что бренды делают из ненужной одежды?
Что бренды делают из ненужной одежды?Которую мы сдаем на переработку
1
Что бренды делают из ненужной одежды?

Что бренды делают из ненужной одежды? Которую мы сдаем на переработку

Комментарии

0 комментариев
Комментировать

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

Как поддерживать порядок дома минимальными усилиями

Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне

Гаражная распродажа в «Севкабель Порт», спектакль «Комната Герды» и ретроспектива Тарковского

Светлая двушка в сталинке с ретродеталями

Первая полоса

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером (и постоянно добавляем новые)
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером (и постоянно добавляем новые)

Как поддерживать порядок дома минимальными усилиями
Как поддерживать порядок дома минимальными усилиями5 простых советов
0
Как поддерживать порядок дома минимальными усилиями

Как поддерживать порядок дома минимальными усилиями 5 простых советов

Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне
Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревнеИм не давали есть, пить и не выпускали в туалет
1
Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне

Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне Им не давали есть, пить и не выпускали в туалет

Гаражная распродажа в «Севкабель Порт», спектакль «Комната Герды» и ретроспектива Тарковского
Гаражная распродажа в «Севкабель Порт», спектакль «Комната Герды» и ретроспектива ТарковскогоВсе главные развлечения Петербурга
0
Гаражная распродажа в «Севкабель Порт», спектакль «Комната Герды» и ретроспектива Тарковского

Гаражная распродажа в «Севкабель Порт», спектакль «Комната Герды» и ретроспектива Тарковского Все главные развлечения Петербурга

Светлая двушка в сталинке с ретродеталями
Светлая двушка в сталинке с ретродеталямиМожно ли воссоздать советский интерьер 50–60-х годов сегодня?
1
Светлая двушка в сталинке с ретродеталями

Светлая двушка в сталинке с ретродеталями Можно ли воссоздать советский интерьер 50–60-х годов сегодня?

Кеды со змеями и леопардами из коллаборации Vans и Opening Ceremony
Кеды со змеями и леопардами из коллаборации Vans и Opening Ceremony
0
Кеды со змеями и леопардами из коллаборации Vans и Opening Ceremony

Кеды со змеями и леопардами из коллаборации Vans и Opening Ceremony

«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов»
«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов»Сколько можно сэкономить на людях из провинции и насколько им выгодно работать на Москву
4
«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов»

«Я закрыл московский офис и набрал людей из регионов» Сколько можно сэкономить на людях из провинции и насколько им выгодно работать на Москву

Как извлечь максимум из маленькой кухни
Как извлечь максимум из маленькой кухниИ правильно организовать пространство
0
Как извлечь максимум из маленькой кухни

Как извлечь максимум из маленькой кухни И правильно организовать пространство

Второй митинг в поддержку Алексея Навального
Второй митинг в поддержку Алексея НавальногоНовую акцию проводят, несмотря на сотню арестов и два десятка уголовных дел после первой
2
Второй митинг в поддержку Алексея Навального

Второй митинг в поддержку Алексея Навального Новую акцию проводят, несмотря на сотню арестов и два десятка уголовных дел после первой

«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе
«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе
0
«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе

«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе

Новый Madlib, марокканский фильм-причта о воре и книга об эзотерическом подполье Британии
Новый Madlib, марокканский фильм-причта о воре и книга об эзотерическом подполье БританииЧто слушать, читать и смотреть в эти выходные
0
Новый Madlib, марокканский фильм-причта о воре и книга об эзотерическом подполье Британии

Новый Madlib, марокканский фильм-причта о воре и книга об эзотерическом подполье Британии Что слушать, читать и смотреть в эти выходные

Режиссер Ангелина Никонова — о фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?», кинокритике и Петербурге 90-х
Режиссер Ангелина Никонова — о фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?», кинокритике и Петербурге 90-х
0
Режиссер Ангелина Никонова — о фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?», кинокритике и Петербурге 90-х

Режиссер Ангелина Никонова — о фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?», кинокритике и Петербурге 90-х

Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку«Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»
1
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку

Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку «Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»

«Локдаун»: Карантинный фильм-ограбление с Энн Хэтэуэй — неидеальный, но смешной
«Локдаун»: Карантинный фильм-ограбление с Энн Хэтэуэй — неидеальный, но смешной
0
«Локдаун»: Карантинный фильм-ограбление с Энн Хэтэуэй — неидеальный, но смешной

«Локдаун»: Карантинный фильм-ограбление с Энн Хэтэуэй — неидеальный, но смешной

Перезапуск «Летучего Голландца», завтраки у Спаса-на-Крови, две отличные кофейни и крафтовое пиво из Челябинской области
Перезапуск «Летучего Голландца», завтраки у Спаса-на-Крови, две отличные кофейни и крафтовое пиво из Челябинской области
0
Перезапуск «Летучего Голландца», завтраки у Спаса-на-Крови, две отличные кофейни и крафтовое пиво из Челябинской области

Перезапуск «Летучего Голландца», завтраки у Спаса-на-Крови, две отличные кофейни и крафтовое пиво из Челябинской области

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость
6
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым» Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость

Косметичка февраля: Тропическая соль для ванны, духи с ароматом космоса и другие новинки
Косметичка февраля: Тропическая соль для ванны, духи с ароматом космоса и другие новинки
0
Косметичка февраля: Тропическая соль для ванны, духи с ароматом космоса и другие новинки

Косметичка февраля: Тропическая соль для ванны, духи с ароматом космоса и другие новинки

«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты»
«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты»«Сейчас день, и они снова нас куда-то везут»
2
«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты»

«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты» «Сейчас день, и они снова нас куда-то везут»

Сколько людей должны выйти на митинг, чтобы он стал успешным
Сколько людей должны выйти на митинг, чтобы он стал успешнымИ сколько людей вышли на шествие 23 января в разных городах
2
Сколько людей должны выйти на митинг, чтобы он стал успешным

Сколько людей должны выйти на митинг, чтобы он стал успешным И сколько людей вышли на шествие 23 января в разных городах

Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью
Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью «Мама, я вырастил плесень»: Группа об удивительных грибках вокруг нас
1
Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью

Марсианские пейзажи и натюрморты, нарисованные плесенью «Мама, я вырастил плесень»: Группа об удивительных грибках вокруг нас

Подпишитесь на рассылку