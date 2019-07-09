КБ «Стрелка» — об активности москвичей в центре города и спальных районах Горожане хотят больше времени проводить в собственных дворах, но для этого требуется их благоустройство
Центр городской антропологии КБ «Стрелка» представил результаты двухлетнего исследования, посвященного общественным пространствам спальных районов Москвы.
Специалисты обнаружили, что москвичи позитивно относятся к благоустроенным паркам и набережным в центре города, но чаще посещают парки и скверы рядом с домом, где им нравится немноголюдность, тишина и обилие зелени.
Удаленные от центра районы также предпочитают семьи с детьми. Наименьшая их доля — в Тверском районе, Дорогомилове и Арбате. В целом растет количество москвичей, которые воспринимают свой двор как домашнее пространство и хотят видеть его уютным и благоустроенным, чтобы больше проводить там время.
Благоустроенные районы ЦАО ожидаемо занимают верхние строчки рейтинга по соотношению активности на улице и в помещении. Однако среди популярных районов, особенно в вечернее время, также оказались Восточное и Северное Измайлово, Аэропорт и Войковский.
С точки зрения активности в течение года самыми равномерными районами стали Красносельский, Дорогомилово, Замоскворечье, Измайлово, Марьино, Орехово-Борисово Северное, Таганский и Тверской районы.
Что касается интересной среды, хороший уровень ее разнообразия демонстрируют Северное и Южное Бутово, Нагатино-Садовники, Алексеевский, Дмитровский, Войковский районы и Хорошево-Мневники.
По мнению партнера КБ «Стрелка» Григория Ревзина, каждый район необходимо развивать как отдельный город. «Районы Москвы по населению сопоставимы с городами, где живет порядка 100 тысяч человек. Идеология мастер-плана такого района должна строиться на том, что это отдельный город в плотном окружении других городов. <…> Мы не можем по качеству дотянуть до центров, но мы можем создать альтернативу центра, где есть свои ценности», — отметил архитектурный критик.
В ходе исследования КБ «Стрелка» проанализировало 5 миллионов фотографий в соцсетях, отмеченных геотегами, и провело интервью с москвичами из разных округов. Результаты представили на форуме «Мой район».
Сергей Собянин заявил на Московском урбанистическом форуме, что в этом году для всех столичных районов разработают индивидуальные мастер-планы по благоустройству в рамках программы «Мой район». За ближайшие пять лет власти планируют благоустроить все районы города. Один из пилотных проектов — Капотня, где ко Дню города появится прогулочная набережная и каскадный парк
Источники: КБ «Стрелка», Archi.ru
Читайте также:
Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии
Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура
Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура
До конца года в Москве появится еще 60 парков
Сейчас в столице существует уже около 500 парковых территорий
До конца года в Москве появится еще 60 парков Сейчас в столице существует уже около 500 парковых территорий
Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке
Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург
Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург
«Чудовищное решение»: Архитектор «Ямы» — о покрашенном там бетоне (обновлено)
Гульнара Сафарова рассказала «Психо Daily», что не так с решением властей
«Чудовищное решение»: Архитектор «Ямы» — о покрашенном там бетоне (обновлено) Гульнара Сафарова рассказала «Психо Daily», что не так с решением властей
Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке
Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург
Комментарии
"Спальные районы это ясный образ визуального равенства" – это в качестве главной ценности спальных районов приводится. Вот только что это значит забыли прояснить. Ну, или специально, чтобы, вроде и сказал что-то, но ничего не сказал.
Тэги
Сюжет
Люди
Места
Бренды
Прочее