Доля расходов россиян на продукты выросла во втором квартале 2019 года, следует из опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» .

38,9 % доходов россияне тратят на еду



За аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 38,2 %. Так как продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, доля продуктовых расходов растет, объяснили аналитики банка. «Расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — предположили в Сбербанке.

Рост доли расходов на продукты свидетельствует об обеднении населения, пояснила «РБК» экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, чем выше доля расходов на еду, тем ниже доля среднего класса в экономике. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что реальные доходы населения продолжат сокращаться, что приведет к дальнейшему увеличению доли расходов на продовольствие.

