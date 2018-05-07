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Новости7 мая 2018

На Казанской улице заработала кофейня Bunker Заведение объединяет в себе кафе, дизайнерский магазин и крошечный кинотеатр

На Казанской улице заработала кофейня Bunker. Заведение открыли Mайя Прохорова и Денис Щебеньков — команда студии Mayaprodesign, занимающейся созданием мебели, светильников и разнообразных футуристических предметов.

Bunker

Адрес: Казанская ул., 35

Телефон: +7 (911) 100–14–00

Средний чек: 200 рублей

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Напитки

Эспрессо — 90–110 рублей

Капучино — 150 рублей

Раф-кофе — 220 рублей

Горячий шоколад — 150–220 рублей

Идея: Ассортимент кофейни ограничен классикой: здесь готовят напитки на основе эспрессо (от 90 рублей), делают горячий шоколад (220 рублей) и чайные коктейли (200 рублей). К напиткам предлагают закуски: простые сэндвичи и десерты.

Интерьер: Особенность заведения — в том, что оно объединяет в себе несколько функций: это не только кофейня, но еще и магазин. Большинство предметов мебели и декора (дизайнерские светильники, столики из пивных кег, кресла из деревянных паллет) при желании можно купить. Помимо собственных изделий,  в Bunker продают и работы дружественных марок. В кофейне есть крошечный второй зал без окон: сейчас его используют как своеобразный чилаут, где можно отдохнуть, но в скором времени по вечерам здесь начнут устраивать кинопоказы классических фильмов и артхауса.

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