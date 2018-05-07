На Казанской улице заработала кофейня Bunker Заведение объединяет в себе кафе, дизайнерский магазин и крошечный кинотеатр
На Казанской улице заработала кофейня Bunker. Заведение открыли Mайя Прохорова и Денис Щебеньков — команда студии Mayaprodesign, занимающейся созданием мебели, светильников и разнообразных футуристических предметов.
Bunker
Адрес: Казанская ул., 35
Телефон: +7 (911) 100–14–00
Средний чек: 200 рублей
Напитки
Эспрессо — 90–110 рублей
Капучино — 150 рублей
Раф-кофе — 220 рублей
Горячий шоколад — 150–220 рублей
Идея: Ассортимент кофейни ограничен классикой: здесь готовят напитки на основе эспрессо (от 90 рублей), делают горячий шоколад (220 рублей) и чайные коктейли (200 рублей). К напиткам предлагают закуски: простые сэндвичи и десерты.
Интерьер: Особенность заведения — в том, что оно объединяет в себе несколько функций: это не только кофейня, но еще и магазин. Большинство предметов мебели и декора (дизайнерские светильники, столики из пивных кег, кресла из деревянных паллет) при желании можно купить. Помимо собственных изделий, в Bunker продают и работы дружественных марок. В кофейне есть крошечный второй зал без окон: сейчас его используют как своеобразный чилаут, где можно отдохнуть, но в скором времени по вечерам здесь начнут устраивать кинопоказы классических фильмов и артхауса.