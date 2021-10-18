Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле
Несколько отличных мест от Герцилии и Иерусалима до Тель-Авива
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан
Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
Как выглядит новое гастропространство в «Европолисе»
С тремя десятками концепций и мастер-классами
Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»
До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка
Пищевые привычки 2010-х: Как мы стали есть по-другому Пакет картошки, «Вкусвилл», звездный бранч и фуд-корт: Вспоминаем главные гастротренды 2010-х
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений
Saxon + Parole закроется после Нового года
На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова
На гастрономическом фестивале Twins Science пройдут бесплатные лекции шеф-поваров со всего мира
Братья Березуцкие организуют бесплатные лекции и мастер-классы
Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks
За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
В Москве пройдет гастрономический фестиваль Martini Time
Свои блюда представят Пако Мендес и Бо Клагстон
Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве
Первый из них появится в усадьбе Абрамовича недалеко от Кремля
Центральный рынок запускает бесплатный городской лекторий
Первая встреча посвящена гастрономическим трендам этого года
В Москве пройдет гастровечеринка The Singleton Friends
В поп-ап-пространстве вечеринки появятся бар, кафе, кинотеатр, галерея и апартаменты
На фестивале Foodshow в эти выходные пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации
У гостей есть возможность выиграть кухонную технику или стать ведущим кулинарного шоу
Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов
Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса
Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке
В пятницу и выходные гастрономическая площадка будет работать круглосуточно
В Москве пройдет бесплатный фестиваль Сингапура
В мероприятии примут участие «мишленовский» шеф-повар Чан Хон Мен и основатель сингапурского бара Native Виджей Мудалиар
В Москве пройдет пятый гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»
В этом году он посвящен традиционной еде
White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира
За год работа ресторана, по мнению экспертов The World’s 50 Best Restaurants, улучшилась на восемь позиций
В Музее прикладного искусства пройдет гастрономический форум «Завтрак шефа»
Более 70 экспертов расскажут о трендах и новых технологиях создания блюд
Петербургские повара проведут мастер-класс в московской Novikov School
Посетителей научат готовить авторские блюда, отражающие стиль современной кухни Петербурга
Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий
Проект охватывает около 100 направлений
На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса
В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России
Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей
На ВДНХ пройдет фестиваль сыра
На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, качотту с трюфелем и валансе
Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля
Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября
В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка
На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
В Москве пройдет гастроужин идеолога уральской народной кухни Владимира Олькиницкого
В меню шаньги с полбенной кашей и перепечина из стерляди