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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле
Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле Несколько отличных мест от Герцилии и Иерусалима до Тель-Авива
Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле

Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле
Несколько отличных мест от Герцилии и Иерусалима до Тель-Авива

На Новорязанской улице откроется гастрономический квартал
18 октября 2021

На Новорязанской улице откроется гастрономический квартал

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни

Novikov School устроит гастрономические туры по России
26 ноября 2020

Novikov School устроит гастрономические туры по России

На Тишинской площади открылся фуд-холл с 60 корнерами
20 октября 2020

На Тишинской площади открылся фуд-холл с 60 корнерами

В какой момент любимое становится привычным
СПЕЦПРОЕКТ
В какой момент любимое становится привычным Как развить в себе тягу к экспериментам
В какой момент любимое становится привычным
СПЕЦПРОЕКТ

В какой момент любимое становится привычным
Как развить в себе тягу к экспериментам

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях

Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов

Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов
Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет

Где заказать домашнюю еду
СПЕЦПРОЕКТ
Где заказать домашнюю еду И почему ее привезут в глиняных горшочках
Где заказать домашнюю еду
СПЕЦПРОЕКТ

Где заказать домашнюю еду
И почему ее привезут в глиняных горшочках

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан

Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга

(И Краснодара)

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга

Как выглядит новое гастропространство в «Европолисе»

С тремя десятками концепций и мастер-классами

Как выглядит новое гастропространство в «Европолисе»

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

Пищевые привычки 2010-х: Как мы стали есть по-другому
Пищевые привычки 2010-х: Как мы стали есть по-другому Пакет картошки, «Вкусвилл», звездный бранч и фуд-корт: Вспоминаем главные гастротренды 2010-х
Пищевые привычки 2010-х: Как мы стали есть по-другому

Пищевые привычки 2010-х: Как мы стали есть по-другому
Пакет картошки, «Вкусвилл», звездный бранч и фуд-корт: Вспоминаем главные гастротренды 2010-х

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

Saxon + Parole закроется после Нового года

На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова

Saxon + Parole закроется после Нового года

На гастрономическом фестивале Twins Science пройдут бесплатные лекции шеф-поваров со всего мира

Братья Березуцкие организуют бесплатные лекции и мастер-классы

На гастрономическом фестивале Twins Science пройдут бесплатные лекции шеф-поваров со всего мира

Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks

За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks

В Москве пройдет гастрономический фестиваль Martini Time

Свои блюда представят Пако Мендес и Бо Клагстон

В Москве пройдет гастрономический фестиваль Martini Time

Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве

Первый из них появится в усадьбе Абрамовича недалеко от Кремля

Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве

Novikov School запустит гастрономический лекторий

Занятия начнутся с сентября

Novikov School запустит гастрономический лекторий

Центральный рынок запускает бесплатный городской лекторий

Первая встреча посвящена гастрономическим трендам этого года

Центральный рынок запускает бесплатный городской лекторий

Книги о еде, которые вы могли пропустить
Книги о еде, которые вы могли пропустить От домашних пирогов до пива в инфографике
Книги о еде, которые вы могли пропустить

Книги о еде, которые вы могли пропустить
От домашних пирогов до пива в инфографике

В Москве пройдет гастровечеринка The Singleton Friends

В поп-ап-пространстве вечеринки появятся бар, кафе, кинотеатр, галерея и апартаменты

В Москве пройдет гастровечеринка The Singleton Friends

На фестивале Foodshow в эти выходные пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации

У гостей есть возможность выиграть кухонную технику или стать ведущим кулинарного шоу

На фестивале Foodshow в эти выходные пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке

В пятницу и выходные гастрономическая площадка будет работать круглосуточно

Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке

В Москве пройдет бесплатный фестиваль Сингапура

В мероприятии примут участие «мишленовский» шеф-повар Чан Хон Мен и основатель сингапурского бара Native Виджей Мудалиар

В Москве пройдет бесплатный фестиваль Сингапура

В Москве пройдет пятый гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

В этом году он посвящен традиционной еде

В Москве пройдет пятый гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира

За год работа ресторана, по мнению экспертов The World’s 50 Best Restaurants, улучшилась на восемь позиций

White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира

В Музее прикладного искусства пройдет гастрономический форум «Завтрак шефа»

Более 70 экспертов расскажут о трендах и новых технологиях создания блюд

В Музее прикладного искусства пройдет гастрономический форум «Завтрак шефа»

Петербургские повара проведут мастер-класс в московской Novikov School

Посетителей научат готовить авторские блюда, отражающие стиль современной кухни Петербурга

Петербургские повара проведут мастер-класс в московской Novikov School

Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий

Проект охватывает около 100 направлений

Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России

Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

На мероприятии представят редкие кабардинские и адыгейские сыры, качотту с трюфелем и валансе

На ВДНХ пройдет фестиваль сыра

Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля

Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября

Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

Что воруют из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов

Что воруют из ресторанов
The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов

Куда сходить праздничным вечером
Куда сходить праздничным вечером Рассказываем, где поужинать 8 Марта
Куда сходить праздничным вечером

Куда сходить праздничным вечером
Рассказываем, где поужинать 8 Марта

В Москве пройдет гастроужин идеолога уральской народной кухни Владимира Олькиницкого

В меню шаньги с полбенной кашей и перепечина из стерляди

В Москве пройдет гастроужин идеолога уральской народной кухни Владимира Олькиницкого

Яки, русская кухня и крабы
Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели
Яки, русская кухня и крабы

Яки, русская кухня и крабы
Главные гастрономические события недели

Куда идти есть блины на Масленицу
Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины
Куда идти есть блины на Масленицу

Куда идти есть блины на Масленицу
Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины

7 рецептов блинов к Масленице
7 рецептов блинов к Масленице Вспоминаем главное праздничное блюдо
7 рецептов блинов к Масленице

7 рецептов блинов к Масленице
Вспоминаем главное праздничное блюдо

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты

В «Модном сезоне» пройдет фестиваль российского сыра

Мероприятие пройдет с 3 по 5 марта

В «Модном сезоне» пройдет фестиваль российского сыра

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Главные гастрономические события недели

«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым»
«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым» Рестораторы — о прошедшем годе и планах на будущий
«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым»

«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым»
Рестораторы — о прошедшем годе и планах на будущий

Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar Главные гастрономические события этой недели
Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar

Раки на Тишинке, рыба со всей России в «Волне» и новый шеф-повар в 15 Kitchen + Bar
Главные гастрономические события этой недели

Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки
Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки Рассказываем, куда пойти в окрестностях одной из старейших улиц города
Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки

Где завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки
Рассказываем, куда пойти в окрестностях одной из старейших улиц города

Новогодние предложения в московских ресторанах
Новогодние предложения в московских ресторанах Рассказываем, куда и за чем идти в праздники
Новогодние предложения в московских ресторанах

Новогодние предложения в московских ресторанах
Рассказываем, куда и за чем идти в праздники

24 праздничных рецепта
24 праздничных рецепта Быстрые закуски и салаты, горячее и десерты: рассказываем, что приготовить к новогоднему столу
24 праздничных рецепта

24 праздничных рецепта
Быстрые закуски и салаты, горячее и десерты: рассказываем, что приготовить к новогоднему столу

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах» Главные гастрономические события недели
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Главные гастрономические события недели

Очень простые и быстрые рецепты к Новому году
Очень простые и быстрые рецепты к Новому году Рассказываем, что приготовить 31 декабря на скорую руку
Очень простые и быстрые рецепты к Новому году

Очень простые и быстрые рецепты к Новому году
Рассказываем, что приготовить 31 декабря на скорую руку

Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи
Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого

Вместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи

Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни «Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»
Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни

Шеф-повара известных московских заведений — о феномене советской кухни
«Советская кухня похожа на сам Советский Союз — такая же могучая и не очень творчески исполненная»

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