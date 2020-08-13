Анна Соколова
На сайте с 13 мая 2014
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее
Рабочий вопрос
О чем стоит врать на собеседовании? И чего придумывать не нужно
Книга недели
Как Spotify подружился с FacebookИ почему сотрудничать с Марком Цукербергом оказалось не так просто
Книга недели
Как Spotify подружился с Facebook И почему сотрудничать с Марком Цукербергом оказалось не так просто
Хорошая привычка
Концентрироваться на процессе, а не на результатеЧтобы работа и учеба приносили радость
Хорошая привычка
Концентрироваться на процессе, а не на результате Чтобы работа и учеба приносили радость
Финансы
Почему банки меняют лимит по кредитной карте И можно ли на это повлиять
Гид The Village
Куда пойти учиться этой осенью Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее
Гид The Village
Куда пойти учиться этой осенью Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее
Хорошая привычка
Проходить по 10 тысяч шагов в деньОткуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
Хорошая привычка
Проходить по 10 тысяч шагов в день Откуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
Рабочий вопрос
Стоит ли увольняться, не найдя новой работы?И насколько активно сейчас компании нанимают сотрудников
Рабочий вопрос
Стоит ли увольняться, не найдя новой работы? И насколько активно сейчас компании нанимают сотрудников
Видео
Что происходит в мастерской скульптора Как он работает и сколько стоил самый дорогой его заказ
Менеджмент
Как меняются офисы российских компанийБольше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах
Менеджмент
Как меняются офисы российских компаний Больше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах
Финансы
Как получить кешбэк за отпуск в России Осенняя Камчатка, наблюдение за китами и отдых в Сочи
Видео
3 простых рецепта звезд Michelin Готовим пасту с перцем, рис с кимчи и роллы
Ситуация
Главное: Отравление Навального Материал обновляется
Есть вопрос
Правильно ли писать «Беларусь», «беларусы», «беларуский»? Отвечают лингвисты
Работа
«Меня недавно повысили» Чья карьера пошла в гору, несмотря на пандемию
Дети
Куда ведет черная дыра и как стать невидимым? Ученые отвечают на детские вопросы
Книга недели