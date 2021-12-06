Цикл лекций об уличном искусстве, фильм-концерт Gorillaz и «Ельцин Форум»

Выставка и перформанс «Тело. Отпечаток»

Когда 9 декабря, 19:00 Где ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а) Сколько бесплатно Подробнее

Это первый опыт танцовщика и перформера Александра Фролова в качестве художника. Идея запечатлеть движения тела в моменте и зафиксировать их в пространстве появилась у Александра уже давно — в 2010 году при выпуске танцевального спектакля «Место». На выставке будут представлены видеодокументация спектакля 2010 года, который стал отправной точкой для создания экспозиции из крафта, и видео, специально созданное для выставки.