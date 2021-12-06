Цикл лекций об уличном искусстве, фильм-концерт Gorillaz и «Ельцин Форум»
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь.
Показ фильма «Дом Gucci»
Когда
6 декабря, 11:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
280 рублей
В центре этой истории — неотесанная дама и синьор в хаосе итальянского бизнеса. «Дом Gucci» близок по стилю к «Советнику» того же Ридли Скотта — вульгарному, лобовому и колкому фильму о криминальных разборках на границе США и Мексики.
Лекция об истории уличного искусства
Когда
6 декабря, 19:00
Где
Публичная библиотека ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Художник и теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет цикл лекций в рамках лаборатории молодого художника. В первой лекции через труды Жана Бодрийяра и «Теорию разбитых окон» будут рассмотрены основные этапы формирования граффити-субкультуры Нью-Йорка 1970-х: от первых тегов к разнообразию стилей и пост-граффити.
Стендап «Открытый микрофон»
Когда
6 декабря, 20:00
Где
Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)
Сколько
бесплатно
Камерный стендап-вечер, на котором к микрофону может выйти кто угодно, если запишется заранее. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии. Никакой редактуры или цензуры — только стендап в чистом виде.
Понедельник
06
декабря
Показ фильма «На близком расстоянии»
Когда
7 декабря, 17:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
250 рублей
Фильм посвящен непреодолимой дистанции между мирами: «Несмотря на общее жилое пространство — вместе, но на самом деле врозь; близко, но в параллельных измерениях». Один из мотивов фильма — искренность в эпоху соцсетей, когда интимные события и закрытые пространства транслируются вовне, а человек разрывается между десятком социальных ролей.
ИНТЕРВЬЮ
«На близком расстоянии» — редкий пример удачного фильма о локдауне. Мы поговорили с его режиссером Григорием Добрыгиным
Выступление скрипача Московской филармонии
Когда
7 декабря, 19:00
Где
Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)
Сколько
от 700 рублей
В Екатеринбурге пройдет концерт с солистом Московской филармонии. Гайк Казазян вместе с Уральским филармоническим оркестром под управлением Алексея Доркина познакомит публику с музыкой европейских композиторов.
Разговор с Владимиром Селезневым
Когда
7 декабря, 19:30
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
200 рублей
В пространстве выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» пройдет беседа о том, как можно работать с наследием русского авангарда и почему даже сейчас, спустя 100 лет, современному художнику важно искусство этого периода. Художник и куратор Владимир Селезнев на примерах из своей жизни расскажет, как произведения авангарда попадали в поле современного искусства, и поделится личными историями взаимодействия с революционным искусством прошлого века.
Вторник
07
декабря
Открытие выставки «Вацлав Гавел. Политика и совесть»
Когда
8 декабря, 10:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
На выставке представлены цитаты из текстов и публичных выступлений Гавела. Визуальный ряд проекта составлен из фотографий — портретов Вацлава Гавела, а также современных снимков, призванных подчеркнуть актуальность затронутых тем.
«Клуб новых старших»
Когда
8 декабря, 18:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На встрече — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.
Открытая экскурсия по выставке «Пикассо: художник среди поэтов»
Когда
8 декабря, 18:30
Где
Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бул., 15/4)
Сколько
400 рублей
Галерея приглашает на открытую экскурсию по новой выставке, на которой представлены более 120 оригинальных графических работ Пабло Пикассо. Экспозиция отображает историю мира искусства, в которой художник раскрывает свое видение литературного творчества и его героев.
Лекция о разнообразии практик в уличном искусстве
Когда
8 декабря, 19:00
Где
Публичная библиотека ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Художник и теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет цикл лекций в рамках лаборатории молодого художника. На второй лекции спикер расскажет, как с 1990-х и по сегодняшний день уличные художники экспериментируют не только с техниками, но и с медиа. Одни перешли в сторону дизайна и монументального искусства, другие изобретают новые подходы по взлому городского пространства, активно вовлекают жителей, третьи работают с новыми технологиями.
Фильм-концерт Gorillaz
Когда
8 декабря, 19:40
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
400 рублей
Новый фильм-концерт самой известной виртуальной группы на планете выходит на экраны кинотеатров по всему миру. Фильм объединяет живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта SONG MACHINE, так и классические хиты из предыдущих альбомов группы Gorillaz.
Среда
08
декабря
Показ фильма «Вестсайдская история»
Когда
9 декабря, 13:50
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
250 рублей
Показ нового фильма Стивена Спилберга — современной адаптации одноименного мюзикла 1961 года «Вестсайдская история» — на английском языке с русскими субтитрами.
Выставка и перформанс «Тело. Отпечаток»
Когда
9 декабря, 19:00
Где
ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
бесплатно
Это первый опыт танцовщика и перформера Александра Фролова в качестве художника. Идея запечатлеть движения тела в моменте и зафиксировать их в пространстве появилась у Александра уже давно — в 2010 году при выпуске танцевального спектакля «Место». На выставке будут представлены видеодокументация спектакля 2010 года, который стал отправной точкой для создания экспозиции из крафта, и видео, специально созданное для выставки.
Лекция «Пропаганда ненависти или здорового образа жизни»
Когда
9 декабря, 19:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
В рамках первой лекции авторского цикла лекций Тамары Эйдельман «Как работает пропаганда» речь пойдет о том, что такое пропаганда, как возникло это понятие, как оно развивалось, какой смысл мы в него вкладываем сегодня. А также о ее трансформациях во времени: от пропаганды католической веры до Геббельса и современности.
Показ фильма «Заводной апельсин»
Когда
9 декабря, 19:40
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
280 рублей
Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат скандальный сатирический фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», тем самым празднуя его 50-летие. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, выпущенная специально к юбилею. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Четверг
09
декабря
«Ельцин Форум»
Когда
10 декабря, 15:00
Где
Музей Ельцин Центра (ул.Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
В честь дня Конституции Российской Федерации 10 декабря в Президентском центре Б. Н. Ельцина пройдет очередной «Ельцин Форум», тема которого: «30-летие новой России. Трансформация российской гражданско-политической системы: испытания, перспективы, смыслы».
Лекция об истории и конфликтах уличного искусства в России
Когда
10 декабря, 19:00
Где
Публичная библиотека ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Художник и теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет цикл лекций в рамках лаборатории молодого художника. На третьей лекции спикер расскажет, как происходило формирование низового, никем не контролируемого творческого посыла в молодежное движение, а потом и в направление современного искусства. Будут затронуты конфликты, которые возникали внутри и вне этого движения; на примере современных работ лектор определит специфику российского уличного искусства, поговорит о смерти и перерождении стрит-арта в России.
Спектакль «Неважно себя чувствую»
Когда
10 декабря, 19:00
Где
Театральная платформа «В центре» (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
500 рублей
Премьера спектакля по мотивам произведений, писем и дневниковых записей Даниила Хармса и его окружения.
Дискуссия о религиозной свободе в России
Когда
10 декабря, 19:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, но как на деле соблюдается эта статья основного закона нашей страны, обсудят социолог религии, специалист в области свободы совести Ольга Сибирева, и религиовед, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религии Центра изучения религий РГГУ Ксения Сергазина.
Пятница
10
декабря
Своп елочных игрушек
Когда
11 декабря, 14:00
Где
«Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)
Сколько
бесплатно
Кофейня Maybe cup и «Маркет Арка» решили освободить антресоли от старых новогодних украшений. Желающие могут обменяться на свопе новогодними звездами, мишурой и другими украшениями, а оставшиеся разместят на третьем этаже «Дома Маклецкого».
Французский вечер «Художник и поэт в оригинале»
Когда
11 декабря, 14:00
Где
Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бул., 15/4)
Сколько
400 рублей
В рамках экспозиции «Пикассо: художник среди поэтов» галерея проведет французский вечер «Художник и поэт в оригинале». Центральным блоком экспозиции стали страницы поэтического произведения Пьера Риверди «Песнь мертвых», в котором рассказывается о друзьях, потерянных во время войны. Вместе с историком из Франции Пьером-Луизом Лондерау посетители прочитают стихи на языке оригинала и углубятся в исторический контекст создания произведения.
Дискуссия «Прекрасная Россия будущего»
Когда
11 декабря, 16:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
Ельцин Центр запускает дискуссионный курс «Прекрасная Россия будущего», в рамках которого спикеры с разными идеологическими взглядами и политическими предпочтениями будут размышлять о будущем России. Вместе они попробуют оценить задачи, стоящие перед Россией сегодня, и обозначить вызовы, на которые ей еще придется ответить. Первый гость цикла — журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко.
Концерт группы «Обе две»
Когда
11 декабря, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 000 рублей
Группа из Екатеринбурга играет музыку, смешанную из стилей поп, рок и диско. Главные козыри коллектива — искренность, доходчивость и мягкая ирония, а визитная карточка команды — выразительный вокал Кати Павловой.
Суббота
11
декабря
Подвальный сейл «Марка»
Когда
12 декабря, 17:00
Где
Клуб «Куб» (ул. 8 Марта, 13)
Сколько
бесплатно
Маркет «Арка» и клуб «Куб» делают большой подвальный сейл, где можно будет купить поддержанную одежду, обувь, аксессуары и украшения, работы локальных художников, а также сделать кастом и принять участие в аукционе. Чтобы принести на сейл свои вещи, нужно написать организатору @coochiemarie в телеграме.
Выступление «Живая газета»
Когда
12 декабря, 18:00
Где
«Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)
Сколько
бесплатно
Участники актерской мастерской народных университетов представят проект «Живая газета». Посетители услышат отрывки из газет «Уральский рабочий» за 1937 год о репрессиях, о том, чем жила страна, что волновало Свердловск, когда покоряли Север и строили канал Москва-Волга.
Стендап «Большой открытый микрофон»
Когда
12 декабря, 20:00
Где
StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)
Сколько
100 рублей
Мероприятие, на котором можно оценить разнообразие местной комедии: много самых разных опытных и начинающих комиков выйдут на сцену StandUp Spot, чтобы проверить свои новые шутки.
Воскресенье
12
декабря
Обложка: Gorillaz