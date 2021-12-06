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События недели6 декабря 2021

Цикл лекций об уличном искусстве, фильм-концерт Gorillaz и «Ельцин Форум»

Цикл лекций об уличном искусстве, фильм-концерт Gorillaz и «Ельцин Форум»
АвторСоня Глухова

С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь.

Показ фильма «Дом Gucci»

Когда

6 декабря, 11:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

280 рублей

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Кадр из фильма «Дом Gucci». Фотография: UPI

В центре этой истории — неотесанная дама и синьор в хаосе итальянского бизнеса. «Дом Gucci» близок по стилю к «Советнику» того же Ридли Скотта — вульгарному, лобовому и колкому фильму о криминальных разборках на границе США и Мексики.

ГИД THE VILLAGE

Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта

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Лекция об истории уличного искусства

Когда

6 декабря, 19:00

Где

Публичная библиотека ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

100 рублей

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Художник и теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет цикл лекций в рамках лаборатории молодого художника. В первой лекции через труды Жана Бодрийяра и «Теорию разбитых окон» будут рассмотрены основные этапы формирования граффити-субкультуры Нью-Йорка 1970-х: от первых тегов к разнообразию стилей и пост-граффити.

Стендап «Открытый микрофон»

Когда

6 декабря, 20:00

Где

Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)

Сколько

бесплатно

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Камерный стендап-вечер, на котором к микрофону может выйти кто угодно, если запишется заранее. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии. Никакой редактуры или цензуры — только стендап в чистом виде.

Понедельник

06

декабря

Показ фильма «На близком расстоянии»

Когда

7 декабря, 17:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

250 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «На близком расстоянии». Фотография: «Белые ночи»

Фильм посвящен непреодолимой дистанции между мирами: «Несмотря на общее жилое пространство — вместе, но на самом деле врозь; близко, но в параллельных измерениях». Один из мотивов фильма — искренность в эпоху соцсетей, когда интимные события и закрытые пространства транслируются вовне, а человек разрывается между десятком социальных ролей.

ИНТЕРВЬЮ

«На близком расстоянии» — редкий пример удачного фильма о локдауне. Мы поговорили с его режиссером Григорием Добрыгиным

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Выступление скрипача Московской филармонии

Когда

7 декабря, 19:00

Где

Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Сколько

от 700 рублей

Подробнее

В Екатеринбурге пройдет концерт с солистом Московской филармонии. Гайк Казазян вместе с Уральским филармоническим оркестром под управлением Алексея Доркина познакомит публику с музыкой европейских композиторов.

Разговор с Владимиром Селезневым

Когда

7 декабря, 19:30

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

200 рублей

Подробнее

В пространстве выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» пройдет беседа о том, как можно работать с наследием русского авангарда и почему даже сейчас, спустя 100 лет, современному художнику важно искусство этого периода. Художник и куратор Владимир Селезнев на примерах из своей жизни расскажет, как произведения авангарда попадали в поле современного искусства, и поделится личными историями взаимодействия с революционным искусством прошлого века.

Вторник

07

декабря

Открытие выставки «Вацлав Гавел. Политика и совесть»

Когда

8 декабря, 10:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

На выставке представлены цитаты из текстов и публичных выступлений Гавела. Визуальный ряд проекта составлен из фотографий — портретов Вацлава Гавела, а также современных снимков, призванных подчеркнуть актуальность затронутых тем.

«Клуб новых старших»

Когда

8 декабря, 18:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На встрече — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.

Открытая экскурсия по выставке «Пикассо: художник среди поэтов»

Когда

8 декабря, 18:30

Где

Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бул., 15/4)

Сколько

400 рублей

Подробнее

Галерея приглашает на открытую экскурсию по новой выставке, на которой представлены более 120 оригинальных графических работ Пабло Пикассо. Экспозиция отображает историю мира искусства, в которой художник раскрывает свое видение литературного творчества и его героев.

Лекция о разнообразии практик в уличном искусстве

Когда

8 декабря, 19:00

Где

Публичная библиотека ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

100 рублей

Подробнее

Художник и теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет цикл лекций в рамках лаборатории молодого художника. На второй лекции спикер расскажет, как с 1990-х и по сегодняшний день уличные художники экспериментируют не только с техниками, но и с медиа. Одни перешли в сторону дизайна и монументального искусства, другие изобретают новые подходы по взлому городского пространства, активно вовлекают жителей, третьи работают с новыми технологиями.

Фильм-концерт Gorillaz

Когда

8 декабря, 19:40

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

400 рублей

Подробнее
Фотография: Gorillaz

Новый фильм-концерт самой известной виртуальной группы на планете выходит на экраны кинотеатров по всему миру. Фильм объединяет живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта SONG MACHINE, так и классические хиты из предыдущих альбомов группы Gorillaz.

Среда

08

декабря

Показ фильма «Вестсайдская история»

Когда

9 декабря, 13:50

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

250 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Вестсайдская история». Фотография: «Дисней Студиос»

Показ нового фильма Стивена Спилберга — современной адаптации одноименного мюзикла 1961 года «Вестсайдская история» — на английском языке с русскими субтитрами.

Выставка и перформанс «Тело. Отпечаток»

Когда

9 декабря, 19:00

Где

ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Это первый опыт танцовщика и перформера Александра Фролова в качестве художника. Идея запечатлеть движения тела в моменте и зафиксировать их в пространстве появилась у Александра уже давно — в 2010 году при выпуске танцевального спектакля «Место». На выставке будут представлены видеодокументация спектакля 2010 года, который стал отправной точкой для создания экспозиции из крафта, и видео, специально созданное для выставки.

Лекция «Пропаганда ненависти или здорового образа жизни»

Когда

9 декабря, 19:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

В рамках первой лекции авторского цикла лекций Тамары Эйдельман «Как работает пропаганда» речь пойдет о том, что такое пропаганда, как возникло это понятие, как оно развивалось, какой смысл мы в него вкладываем сегодня. А также о ее трансформациях во времени: от пропаганды католической веры до Геббельса и современности.

Показ фильма «Заводной апельсин»

Когда

9 декабря, 19:40

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

280 рублей

Подробнее

Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат скандальный сатирический фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», тем самым празднуя его 50-летие. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, выпущенная специально к юбилею. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Четверг

09

декабря

«Ельцин Форум»

Когда

10 декабря, 15:00

Где

Музей Ельцин Центра (ул.Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

В честь дня Конституции Российской Федерации 10 декабря в Президентском центре Б. Н. Ельцина пройдет очередной «Ельцин Форум», тема которого: «30-летие новой России. Трансформация российской гражданско-политической системы: испытания, перспективы, смыслы».

Лекция об истории и конфликтах уличного искусства в России

Когда

10 декабря, 19:00

Где

Публичная библиотека ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

100 рублей

Подробнее

Художник и теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет цикл лекций в рамках лаборатории молодого художника. На третьей лекции спикер расскажет, как происходило формирование низового, никем не контролируемого творческого посыла в молодежное движение, а потом и в направление современного искусства. Будут затронуты конфликты, которые возникали внутри и вне этого движения; на примере современных работ лектор определит специфику российского уличного искусства, поговорит о смерти и перерождении стрит-арта в России.

Спектакль «Неважно себя чувствую»

Когда

10 декабря, 19:00

Где

Театральная платформа «В центре» (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

500 рублей

Подробнее
Спектакль «Неважно себя чувствую». Фотография: Александр Мехоношин

Премьера спектакля по мотивам произведений, писем и дневниковых записей Даниила Хармса и его окружения.

Дискуссия о религиозной свободе в России

Когда

10 декабря, 19:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, но как на деле соблюдается эта статья основного закона нашей страны, обсудят социолог религии, специалист в области свободы совести Ольга Сибирева, и религиовед, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религии Центра изучения религий РГГУ Ксения Сергазина.

Пятница

10

декабря

Своп елочных игрушек

Когда

11 декабря, 14:00

Где

«Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Кофейня Maybe cup и «Маркет Арка» решили освободить антресоли от старых новогодних украшений. Желающие могут обменяться на свопе новогодними звездами, мишурой и другими украшениями, а оставшиеся разместят на третьем этаже «Дома Маклецкого».

Французский вечер «Художник и поэт в оригинале»

Когда

11 декабря, 14:00

Где

Галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бул., 15/4)

Сколько

400 рублей

Подробнее

В рамках экспозиции «Пикассо: художник среди поэтов» галерея проведет французский вечер «Художник и поэт в оригинале». Центральным блоком экспозиции стали страницы поэтического произведения Пьера Риверди «Песнь мертвых», в котором рассказывается о друзьях, потерянных во время войны. Вместе с историком из Франции Пьером-Луизом Лондерау посетители прочитают стихи на языке оригинала и углубятся в исторический контекст создания произведения.

Дискуссия «Прекрасная Россия будущего»

Когда

11 декабря, 16:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Ельцин Центр запускает дискуссионный курс «Прекрасная Россия будущего», в рамках которого спикеры с разными идеологическими взглядами и политическими предпочтениями будут размышлять о будущем России. Вместе они попробуют оценить задачи, стоящие перед Россией сегодня, и обозначить вызовы, на которые ей еще придется ответить. Первый гость цикла — журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко.

Концерт группы «Обе две»

Когда

11 декабря, 20:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

Группа из Екатеринбурга играет музыку, смешанную из стилей поп, рок и диско. Главные козыри коллектива — искренность, доходчивость и мягкая ирония, а визитная карточка команды — выразительный вокал Кати Павловой.

Суббота

11

декабря

Подвальный сейл «Марка»

Когда

12 декабря, 17:00

Где

Клуб «Куб» (ул. 8 Марта, 13)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Маркет «Арка» и клуб «Куб» делают большой подвальный сейл, где можно будет купить поддержанную одежду, обувь, аксессуары и украшения, работы локальных художников, а также сделать кастом и принять участие в аукционе. Чтобы принести на сейл свои вещи, нужно написать организатору @coochiemarie в телеграме.

Выступление «Живая газета»

Когда

12 декабря, 18:00

Где

«Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Участники актерской мастерской народных университетов представят проект «Живая газета». Посетители услышат отрывки из газет «Уральский рабочий» за 1937 год о репрессиях, о том, чем жила страна, что волновало Свердловск, когда покоряли Север и строили канал Москва-Волга.

Стендап «Большой открытый микрофон»

Когда

12 декабря, 20:00

Где

StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)

Сколько

100 рублей

Подробнее
StandUp Spot. Фотография: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

Мероприятие, на котором можно оценить разнообразие местной комедии: много самых разных опытных и начинающих комиков выйдут на сцену StandUp Spot, чтобы проверить свои новые шутки.

Воскресенье

12

декабря

Обложка: Gorillaz

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