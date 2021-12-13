Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Театр

Фестиваль «Вперед к Островскому!»

Когда до 20 декабря Где «Балтийский дом», театр «На Литейном» Сколько от 500 рублей Подробнее

У «Балтийского дома» есть традиционный фестиваль (всегда с отличной программой!) имени самого театра. И вот он запустил еще один смотр, посвященный Островскому. В афише — спектакли по пьесам драматурга из Москвы, Владимира, Владикавказа, Воронежа, Казани, Ульяновска и, конечно, Петербурга. Например, это недавняя премьера «Волки и овцы» Анджея Бубеня как раз в «БалтДоме», осетинский «Лес» режиссер Богдана Петканина и «Бесприданницы» Владимира Золотаря в театре им. Гончарова.

«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона»

Когда 13 декабря Где Мариинский-2 Сколько от 450 рублей Подробнее

По названию кажется, что Театр балета имени Леонида Якобсона покажет на второй сцене Мариинки что-то винтажное (если не сказать архаичное). На самом деле, программа — это премьера сезона. А работы Якобсона для коллектива «Хореографические миниатюры» уже давно стали классикой, которая и правда актуальна «вне времени». Зрителям покажут миниатюры по роденовским скульптурам (когда-то шокировавшие современников своим эротизмом), а также виртуозное «Па-де-де» на музыку Моцарта. С молодыми танцовщиками репетировали педагоги, работавшие под руководством Якобсона в Ленинграде 1960-х и 1970-х.

«Ленточки»

Когда Когда: 13 декабря Где Екатерининское собрание Сколько 800 рублей Подробнее

Спектакль «Ленточки» — продолжение многолетнего сотрудничества драматурга Павла Пряжко и режиссера Дмитрия Волкострелова (и его «театр post»). Это их тринадцатая совместная работа. На этот раз текст более чем актуальный — написанная в начале 2021 года пьеса «Ленточки» осмысляет политические события в родной для Пряжко Беларуси. Но сосредотачивается он вообще на понятии травмы и тех способах, что помогают ее пережить.

Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

Когда с 14 по 21 декабря Где театр «Мастерская» Сколько от 500 рублей Подробнее

В этом году запущенный театром «Мастерская» фестиваль пройдет в формате лаборатории. На нем ученики Григория Козлова разных лет покажут эскизы спектаклей по теме «Петербург-Петроград-Ленинград-Петербург». То есть их постановки будут так или иначе связаны с авторами из нашего города — от Достоевского до Володина. Например, главный режиссер БТК Руслан Кудашов покажет «Записки нетрезвого человека» (как раз володинские), а Елена Левина «Белые ночи». Еще будут творческие встречи и кинопоказ нового фильма Алексея Федорченко «Последняя „Милая Болгария“, в котором снялась актриса „Мастерской“ Алена Артемова.

Вечер одноактных балетов

Когда 14 декабря Где Social Club Сколько от 1200 рублей Подробнее

На не самой очевидной площадке одни из лучших танцовщиков и хореографов Петербурга презентуют новые работы. Так, Александр Челидзе и Ксана Ковалева покажут постановку «Очевидная жертва», а Полина Митряшина как режиссера представит несколько фрагментов предстоящей премьеры по мотивам стихотворений Бродского «Муха», «Бабочка» и «Песенка» (при участии солиста Мариинского театра Василия Ткаченко).

«Джордж Каплан»

Когда 15 декабря Где Малая сцена БДТ им. Товстоногова Сколько от 500 рублей Подробнее

Выпускник Мастерской худрука БДТ Андрея Могучего Арсений Бехтерев взялся за постановку текста по-настоящему редкого. Это первый в России спектакль по пьесе современного французского драматурга Фредерика Соннтага. Главная ее интрига — кто же такой Джордж Каплан и почему о нем говорят и активисты-подпольщики, и сценаристы, и участники тайного правительства. Само имя, кстати, впервые появляется в фильме Хичкока «К северу через северо-запад» — там это выдуманный спецагент, которого никогда не было. У Бехтерева в его «Джорже Каплане» на первые план выходит не только и не столько головоломка с разоблачением, а как вообще происходит мифотворчество.

«Новый танец на Новой сцене»

Когда 17, 18 декабря Где Новая сцена Александринского театра Сколько от 800 рублей Подробнее

На этот раз в программе Александринки «Новый танец на Новой сцене» две свои работы покажут хореографы Иван Сачков и Анна Хирина. Они сделаны совместно с бакалаврами петербургской консерватории — поэтому и «Туман», и «Плотный воздух» получились настоящими сгустками заражающей и всепоглощающей молодой энергии, которая иногда куда важнее мастерства (которое, впрочем, тут тоже на высоте).



»#Женитьба_net»

Когда 18, 19 декабря Где Молодежный театр на Фонтанке Сколько от 2200 рублей Подробнее

Предновогодняя премьера Молодежного театра на Фонтанке (ее они, к слову, сыграют и 31 декабря) — адаптация режиссером Александром Кладько гоголевского текста. Действие перенесено в современность и виртуальный мир (как будто к релизу четвертой части «Матрицы»). А главный вопрос тут: может ли реальность цифровая стать единственной и что тогда произойдет с человеком и его природой. В роли Агафьи Тихоновны — Юлия Шубарева, Подколесина — Андрей Шимко.