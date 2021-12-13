Чем заняться в Петербурге на этой неделе Хельмут Ньютон в «Эрарте», «Джордж Каплан» в БДТ, «Обе две», «Симфоническое кино» и Новогодний базар на Новой Голландии
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«Хельмут Ньютон»
Когда
с 17 декабря по 17 апреля
Где
«Эрарта»
Сколько
от 800 рублей (действует как абонемент)
Музей современного искусства «Эрарта» давно работает в формате максимальной (если не сказать чрезмерной) эклектики. Но что ему точно удается, так это фотовыставки, которые становятся настоящими зрительскими хитами. Скорее всего, ровно такая судьба ожидает масштабную экспозицию работ культового фотографа Хельмута Ньютона, чье имя знакомо даже зрителям, далеким от мира фешен-снимков. Этому способствует и отбор кадров: в «Эрарте» будут портреты Энди Уорхола, Карла Лагерфельда, Дэвида Хокни, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти и многих других. Потому что именно в 1970-х Ньютон достиг пика своей художественной формы. Куратором выставки в музее «Эрарта» выступает директор берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер. Его после смерти мужа открыла Джун Ньютон — в память о том, что в 1938-м ее супруг, опасавшийся преследования нацистов, был вынужден покинуть родной дом и страну.
«Вячеслав Пакулин. В поисках стиля эпохи»
Когда
до 7 марта
Где
Русский музей
Сколько
400 рублей
В корпусе Бенуа открылась первая персональная выставка Вячеслава Пакулина (1900–1951) — единомышленника Самохвалова и Пахомова и председателя ленинградского объединения «Круг художников». Живописец и график работал и в блокадном городе — это он запечатлен пишущим пейзаж с натуры на знаменитых кадрах «Ленинград в борьбе» оператора Ефима Учителя (отца режиссера Алексея Учителя). Вообще же у Русского музея довольно большое собрание работ Пакулина — их около 200. Это и авангардные картины 1910-х и 1920-х, и импрессионистские, и в духе реализма. Но экспозиция собрана также из коллекций МИСП, Музея истории Петербурга, Музея политической истории и Театрального музея.
«SKIF-24-Медиа»
Когда
до 30 декабря
Где
ЦСИ имени Курехина
Сколько
160 рублей
Вручив Премию имени Сергея Курехина в прошлую субботу, Центр современного искусства (тоже его имени) открыл фестиваль «SKIF-24-Медиа». Главная часть — выставка, которая, впрочем, лишь первый этап масштабного архивного проекта. Все пространство ЦСИ превратили в тотальную мультимедиа-инсталляцию с уникальными фото- и видеоматериалами. Особую часть, конечно, отведут мифологеме про «Ленин-гриб».
«НИИ „Параприрода“»
Когда
до 23 января
Где
Marina Gisich Projects
Сколько
бесплатно
Проект «НИИ „Параприрода“» — результат синергии сразу трех институций: центра Art & Science ИТМО, платформы Masters Digital и Marina Gisich Projects. В нем студенты и выпускники магистратуры «Искусство и наука» (как раз ИТМО) рассуждают, что такое природа естественная и опосредованная — человеком и историей вообще. Это, например, результаты эксперимента по печати DIY биопринтером от арт-группировки Bioroboty 019 или синтезированные слезы рептилий в работе «Я — Другой» Софии Осбановой. Кураторы — Христина Отс и Ася Каплан.
Театр
Фестиваль «Вперед к Островскому!»
Когда
до 20 декабря
Где
«Балтийский дом», театр «На Литейном»
Сколько
от 500 рублей
У «Балтийского дома» есть традиционный фестиваль (всегда с отличной программой!) имени самого театра. И вот он запустил еще один смотр, посвященный Островскому. В афише — спектакли по пьесам драматурга из Москвы, Владимира, Владикавказа, Воронежа, Казани, Ульяновска и, конечно, Петербурга. Например, это недавняя премьера «Волки и овцы» Анджея Бубеня как раз в «БалтДоме», осетинский «Лес» режиссер Богдана Петканина и «Бесприданницы» Владимира Золотаря в театре им. Гончарова.
«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона»
Когда
13 декабря
Где
Мариинский-2
Сколько
от 450 рублей
По названию кажется, что Театр балета имени Леонида Якобсона покажет на второй сцене Мариинки что-то винтажное (если не сказать архаичное). На самом деле, программа — это премьера сезона. А работы Якобсона для коллектива «Хореографические миниатюры» уже давно стали классикой, которая и правда актуальна «вне времени». Зрителям покажут миниатюры по роденовским скульптурам (когда-то шокировавшие современников своим эротизмом), а также виртуозное «Па-де-де» на музыку Моцарта. С молодыми танцовщиками репетировали педагоги, работавшие под руководством Якобсона в Ленинграде 1960-х и 1970-х.
«Ленточки»
Когда
Когда: 13 декабря
Где
Екатерининское собрание
Сколько
800 рублей
Спектакль «Ленточки» — продолжение многолетнего сотрудничества драматурга Павла Пряжко и режиссера Дмитрия Волкострелова (и его «театр post»). Это их тринадцатая совместная работа. На этот раз текст более чем актуальный — написанная в начале 2021 года пьеса «Ленточки» осмысляет политические события в родной для Пряжко Беларуси. Но сосредотачивается он вообще на понятии травмы и тех способах, что помогают ее пережить.
Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»
Когда
с 14 по 21 декабря
Где
театр «Мастерская»
Сколько
от 500 рублей
В этом году запущенный театром «Мастерская» фестиваль пройдет в формате лаборатории. На нем ученики Григория Козлова разных лет покажут эскизы спектаклей по теме «Петербург-Петроград-Ленинград-Петербург». То есть их постановки будут так или иначе связаны с авторами из нашего города — от Достоевского до Володина. Например, главный режиссер БТК Руслан Кудашов покажет «Записки нетрезвого человека» (как раз володинские), а Елена Левина «Белые ночи». Еще будут творческие встречи и кинопоказ нового фильма Алексея Федорченко «Последняя „Милая Болгария“, в котором снялась актриса „Мастерской“ Алена Артемова.
Вечер одноактных балетов
Когда
14 декабря
Где
Social Club
Сколько
от 1200 рублей
На не самой очевидной площадке одни из лучших танцовщиков и хореографов Петербурга презентуют новые работы. Так, Александр Челидзе и Ксана Ковалева покажут постановку «Очевидная жертва», а Полина Митряшина как режиссера представит несколько фрагментов предстоящей премьеры по мотивам стихотворений Бродского «Муха», «Бабочка» и «Песенка» (при участии солиста Мариинского театра Василия Ткаченко).
«Джордж Каплан»
Когда
15 декабря
Где
Малая сцена БДТ им. Товстоногова
Сколько
от 500 рублей
Выпускник Мастерской худрука БДТ Андрея Могучего Арсений Бехтерев взялся за постановку текста по-настоящему редкого. Это первый в России спектакль по пьесе современного французского драматурга Фредерика Соннтага. Главная ее интрига — кто же такой Джордж Каплан и почему о нем говорят и активисты-подпольщики, и сценаристы, и участники тайного правительства. Само имя, кстати, впервые появляется в фильме Хичкока «К северу через северо-запад» — там это выдуманный спецагент, которого никогда не было. У Бехтерева в его «Джорже Каплане» на первые план выходит не только и не столько головоломка с разоблачением, а как вообще происходит мифотворчество.
«Новый танец на Новой сцене»
Когда
17, 18 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 800 рублей
На этот раз в программе Александринки «Новый танец на Новой сцене» две свои работы покажут хореографы Иван Сачков и Анна Хирина. Они сделаны совместно с бакалаврами петербургской консерватории — поэтому и «Туман», и «Плотный воздух» получились настоящими сгустками заражающей и всепоглощающей молодой энергии, которая иногда куда важнее мастерства (которое, впрочем, тут тоже на высоте).
»#Женитьба_net»
Когда
18, 19 декабря
Где
Молодежный театр на Фонтанке
Сколько
от 2200 рублей
Предновогодняя премьера Молодежного театра на Фонтанке (ее они, к слову, сыграют и 31 декабря) — адаптация режиссером Александром Кладько гоголевского текста. Действие перенесено в современность и виртуальный мир (как будто к релизу четвертой части «Матрицы»). А главный вопрос тут: может ли реальность цифровая стать единственной и что тогда произойдет с человеком и его природой. В роли Агафьи Тихоновны — Юлия Шубарева, Подколесина — Андрей Шимко.
Музыка
Зиг трио
Когда
15 декабря
Где
Social Club
Сколько
от 700 рублей
Состав концерта — это настоящий эксклюзив. Вместе соберутся французский мультиинструменталист Зигфрид Дебребан (также известный как просто «Зиг»), ударник и лидер группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло и петербургский контрабасист Владимир Волков. Вместе они будут джемить без всяких формальностей и рамок в духе бесконечно свободного от условностей фри-джаза.
Palina
Когда
15 декабря
Где
«Мачты»
Сколько
от 1000 рублей
Одна из самых ярких и талантливых белорусских инди-певиц широкой публике стала известна после участия в украинском музыкальном талант-шоу, а еще благодаря своему каверу на песню «Позови меня с собой», который прозвучал во втором сезоне сериала «Содержанки». Это уже второй сольный концерт Palina в Петербурге, хотя пока в России она собирает только небольшие сцены баров. А жаль.
«Симфоническое кино»
Когда
15 декабря
Где
БКЗ «Октябрский»
Сколько
от 2400 рублей
«Симфоническое кино» — проект гитариста «Кино» Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина, в котором музыка культовой советской рок-группы звучит в аранжировках для оркестра. Видеоряд для них создал Александр Цой — сын Виктора Цоя. Дирижировать в среду будет обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest Антон Шабуров.
Меги Гогитидзе
Когда
16 декабря
Где
«Космонавт»
Сколько
от 1500 рублей
Юная грузинская певица Меги Гогидзе объединяет джазовые стандарты с роком, этникой и хип-хопом. И звучит не хуже самой Нино Катмадзе! Карьера Меги стартовала с победы в тбилисском талант-шоу, но поет она и на русском языке, в том числе песни на стихи Бродского и Ахматовой.
Zoloto
Когда
17 декабря
Где
«А2»
Сколько
от 1400 рублей
Один из главных и актуальных прямо сейчас музыкантов Zoloto (Владимир Золотухин) весной приезжал в Петербурге с камерной акустической программой. Теперь же его инди-поп-группа выступит в полном составе, а значит все хиты вроде «Стихнет мотор», «Улицы ждали», «Пока» и «Останемся здесь» будут звучать особенно ярко и мощно. Как и бережный кавер на Шуру «Все вернется».
Markul
Когда
18 декабря
Где
«А2»
Сколько
от 1500 рублей
Эта суббота станет настоящим днем хип-хопера в клубе «А2». Он даст сразу два концерта: в 16:00 и 19:00. И не потому, что его фанатам по законодательству больше подходят дневные события, а чтобы смогли попасть все желающие. У выходца из Грин-парка и бывшего участника творческого объединения Booking Machine, чья карьера началась в Лондоне, в октябре вышла новая пластинка Sense Of Human. Ее он и
Optimystica Orchestra
Когда
19 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 800 рублей
На следующей неделе Евгений Федоров представит в «Космонавте» новую пластинку Tequilajazzz, а на этой выступит со своим солнечным сайд-проектом, сохраняющим ленинградскую и петербургскую джазовую традицию. Сейчас в оркестре оптимистов 10 музыкантов. Концерт входит в программу «Живой звук» Новой сцены Александринского театра — а там, без преувеличения, выходят лучшие с точки зрения саунд-решений перфомансы в Петербурге.
«Обе две»
Когда
19 декабря
Где
«Космонавт»
Сколько
от 1200 рублей
В декабре группа Кати Павловой отправится в новогодний мини-тур с заездом в Петербург на перфоманс, полный, по их доброй традиции, новой искренности и обезоруживающей откровенности. Он посвящен выходу отличного лонгплея «Мне это не подходит», совместной работы Кати с продюсером и кинокомпозитором Дмитрием Емельяновым, наиболее известным по сотрудничеству с Земфирой. Ну и «Милого» Павлова, конечно, тоже споет.
«Animal ДжаZ»
Когда
19 декабря
Где
«Гигант Холл»
Сколько
от 1500 рублей
В Петербурге продолжают реанимировать разные концертные площадки. Например, концерт петербургских эмо-романтиков «Animal ДжаZ» во главе с бессменным Александром Красовицким будет в «Гигант Холле». Здесь группа отметит свое 20-летие программой из лучших песен с их 10 полноформатных альбомов — им есть из чего выбрать (а не только «Три полоски»).
Кино
Фестиваль «50 лет израильского кино: победители и номинанты»
Когда
до 16 декабря
Где
«Англетер»
Сколько
350 рублей
Формальный повод для фестиваля звучит немного официозно — это 30-летие возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Зато тут покажут фильмы важные для израильского кино, а с российской точки зрения — редкие. Это, например, комедия «Полицейский Азулай» 1971 года Эфраима Кишона, драмеди о соперничестве отца и сына «Примечание», картину «За решеткой» о том, как израильтяне и палестинцы сообща борются с коррупцией, и синема-верите «Аджами» о пригороде Тель-Авива. Все сеансы на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Я свободен»
Когда
13 декабря
Где
«Ленфильм»
Сколько
бесплатно по регистрации
На киностудии продолжаются заседания «Ленфильм-клуба». На этот раз смотрят картину Ильи Северова «Я свободен» с Глебом Калюжным в главной роли (как всегда, трудного подростка). Это классический coming of age на фоне морских пейзажей детского лагеря. После сеанса режиссер лично обсудит свою работу со зрителями. И объяснит — если потребуется — то, что может остаться непонятным.
«Птицы»
Когда
14 декабря
Где
«Родина»
Сколько
500 рублей
Экранизация великим Альфредом Хичкоком повести Дафны Дюморье на один день вернется на большой киноэкран. Режиссер играет со зрителем, пугая его самыми обыденными вещами: для смертельных атак специально выбраны довольно невинные птицы — никаких ястребов и прочих диких пернатых. Фильм получил номинацию на «Оскар» за лучшие спецэффекты, а актриса Типпи Хедрен стала обладательницей «Золотого глобуса» за лучший экранный дебют.
Другое
Лекция «Хрущевка и „человейник“: как и зачем заботиться о жилье на периферии Санкт-Петербурга»
Когда
13 декабря
Где
Новая Голландия («Павильон»)
Сколько
бесплатно по регистрации
В лектории по краеведению на Новой Голландии, который курирует специальная корреспондентка The Village Юлия Галкина, неделя стартует с выступления исследовательниц ЕУСПб Кати Кораблевой и Любови Чернышевой. Они расскажут о стереотипах о хрущевках и современых домах массовой застройки — так ли те на самом деле депрессивны и обязательно ли перерождаются в «гетто» и «человеческие муравейники».
Лекция «Сайнстер нашего времени: быть в научном потоке»
Когда
14 декабря
Где
Новая Голландия («Павильон»)
Сколько
бесплатно по регистрации
Директор центра академического развития студентов НИУ ВШЭ и приглашенный преподаватель Университета ИТМО Андрей Кожанов подведет в лектории Новой Голландии научные итоги года. А заодно расскажет, как ориентироваться во множестве научных новостей и отличать их от псевдонаучных. И делать все это, что немаловажно, без вреда для ментального здоровья.
Лекция «Невыносимая близость Другого: опыт онтологических дистанций в романе Франца Кафки „Процесс“»
Когда
16 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
бесплатно по регистрации
В Александринке продолжается бесплатный курс лекций, который поможет разобраться и в творчестве Кафки, и устройстве их недавней премьеры — спектакля Аттилы Виднянского по «Процессу». О теме Другого в текстах писателя расскажет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, доктор философских наук Нина Савченкова.
Новогодний базар
Когда
с 18 декабря по 9 января
Где
Новая Голландия
Сколько
бесплатно
В эту субботу во дворе «Бутылки» на Новой Голландии откроется уже традиционный Новогодний базар. Как и всегда, сюда идем не только за подарочными книгами, яркими елочными игрушками, изобретательной посудой и винилом, но и гастрономическими радостями — от трдельников и израильских пончиков до раклета и индийских самосов. Также будет и благотворительный киоск, куда можно принести подарки для подопечных семи петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Теплый дом», «Потеряшка» и «Яркая жизнь».
Ceramania
Когда
18 и 19 декабря
Где
«Севкабель Порт»
Сколько
бесплатно
Новогодний базар в «Севкабель Порту» стартует в следующие выходные, а пока тут можно приобрести керамику и фарфор ручной работы на специальном фестивале-маркете. А еще — сделать самим посуду или сувениры на специальных мастер-классах для новичков.
Фотографии: обложка – Obe Dve / Seven One Music, 1 – Helmut Newton Estate, 2 – Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!» / Воронежский Камерный театр, 3 – Eugene Shishkin / Zoloto, 4 – «Ленфильм-клуб», 5 – Новая Голландия