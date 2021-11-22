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События недели22 ноября 2021

Чем заняться в Петербурге на этой неделе: «Киберфест», театральный фестиваль «Экотопия» и открытие сезона катков

Чем заняться в Петербурге на этой неделе: «Киберфест», театральный фестиваль «Экотопия» и открытие сезона катков

Выставки

Театр

Кино

Другое

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.

«Покой и радость»

Выставки

«Киберфест»

Когда

до 28 ноября

Где

разные площадки

Сколько

на большинство выставок вход свободный

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В Петербурге до конца недели проходит крупнейший в России фестиваль цифрового искусства «Киберфест». В этом году в нем принимают участие более 70 художников из 17 стран. Среди них — художник, куратор, участник Documenta 13 и 56-й Венецианской биеннале Антон Видокле, пионеры российского сайнс-арта «Куда бегут собаки», звуковой художник Борис Шершенков, австрийская художница, участница фестиваля Ars Electronica Ребекка Мерлик и многие другие. Площадки тоже самые разные: выставки проходят в Молодежном центре Эрмитажа, галереях «Люда» и «Борей», Анненкирхе (в пространстве руинированной церкви цифровое искусство всегда смотрится особенно эффектно), а также в Академии Штиглица.

«Покой и радость»

Когда

до 30 января

Где

«Манеж»

Сколько

300 рублей

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Если хотите немного отдохнуть от остросоциальных сюжетов в тревожные времена пандемии, отправляйтесь в «Манеж». В проекте «Покой и радость» место нашлось лишь радующей и идиллической академической живописи более 100 русских художников: от Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского до Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Все это — под специально написанный саундтрек композитора и пианиста Антона Батагова.

«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»

Когда

до 10 декабря

Где

Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова

Сколько

бесплатно

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Другой вариант абсолютно безопасно (даже без QR-кода) посетить выставку — отправиться в виртуальное путешествие по интерьерам здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Эрмитаж разместил здесь 38 NFT-проектов — как важных для истории токенизации искусства, так и созданных специально для проекта. Среди них — «Дом на Марсе» Кристы Ким (первый в мире NFT-дом), алгоритм «Органический рост: кристальный риф Майкла Джу и Данила Криворучко от платформы Snark.art, экологическая работа «Два градуса» из проекта Terra0 на базе платформы Ethereum и «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня (вольная интерпретация «Черного квадрата» Малевича).

«Губернатор»

Театр

«Губернатор»

Когда

25 ноября, 19:00

Где

БДТ

Сколько

от 500 рублей

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В БДТ на этой неделе пройдет показ нашумевшего спектакля Андрея Могучего по одноименному рассказу Леонида Андреева — о взаимодействии власть имущих и угнетенного народа, о праве на убийство по закону и трагедии возмездия. Сюжет завязан на событиях накануне революции, когда губернатор отдает команду расстрелять рабочую демонстрацию.

«Экотопия: Экология/Действия»

Когда

26–28 ноября

Где

Новая сцена Александринского театра

Сколько

от 500 рублей

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На Новой сцене Александринского театра пройдет «Экотопия» — театральный фестиваль, главная идея которого в том, чтобы создать поле для рефлексии на тему экологии средствами сценического искусства — театра, танца и перформанса. Основные события проекта — четыре спектакля на тему экологии. Это работа режиссера Марии Сапижак и драматурга Алины Шклярской Eco to Go, кукольный спектакль из переработанных материалов «Тяутиль и Мяутиль» режиссера и художника Анастасии Лепинской, танцевальный спектакль Алексея Нарутто «Черное небо» и экологическая сказка «Пакетик, который хотел быть нужным» режиссера Петра Чижова.

«Обратная сторона древа»

Когда

26 и 27 ноября

Где

БТК

Сколько

от 500 рублей

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На основной сцене Большого театра кукол — премьера спектакля «Обратная сторона древа». Как часто бывает в БТК, это совсем не детская история по мотивам библейских сюжетов. Спектакль — третья совместная работа режиссера Руслана Кудашова и хореографа Ирины Ляховской: в 2012 году вышел их «Екклесиаст», а в 2020-м — пластический спектакль «Танго, упавшее в небо».

«Жить своей жизнью»

Кино

Неделя кино Финляндии

Когда

до 24 ноября

Где

«Аврора»

Сколько

350 рублей

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В кинотеатре «Аврора» продолжается Неделя кино Финляндии, в рамках которой можно посмотреть самые заметные киноновинки соседей. Так, в понедельник покажут биографическую ленту о жизни и творчестве создательницы муми-троллей Туве Янссон, а также социальную драму «Первый снег» о семье беженцев с аннулированным видом на жительство. А в среду — документальный фильм об архитекторе Алваре Аалто (авторе выборгской библиотеки).

Фестиваль анимации стран Вышеградской четверки

Когда

26 ноября, 19:30

Где

«Родина»

Сколько

300 рублей

Подробнее

В «Родине» в пятницу пройдет спецпоказ одиннадцати авторских анимационных фильмов из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии от молодых режиссеров, отобранных из конкурсных программ международных фестивалей. Короткий метр реагирует на актуальные события быстрее большого кино, и фестиваль это отлично доказывает. Например, в числе картин — фильм венгерского режиссера Юлии Лантош, которая в поэтической манере переосмысляет события пандемии: ее героиня решает запереться в своей квартире, когда над домом неожиданно повисает туча, приносящая бесконечный дождь.

«Жить своей жизнью»

Когда

27 ноября

Где

Библиотека на Стремянной

Сколько

бесплатно

Подробнее

Отличный повод побывать в роскошном историческом здании дома Общества распространения религиозно-нравственного просвещения на Стремянной улице, где теперь расположен филиал Лермонтовской библиотеки. В субботу там пройдет спецпоказ одной из ключевых картин в фильмографии Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью», отмеченной специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля 1962 года. Это история парижской продавщицы, которая мечтала стать актрисой, но вместо этого (и под впечатлением от просмотра «Страстей Жанны Д’Арк» Дрейера) пошла на панель.

Открытие катков на Новой Голландии и в «Севкабель Порту»

Другое

Лекция «Какие артефакты можно найти в петербургских квартирах: опыт исследовательницы старого фонда»

Когда

22 ноября, 19:30

Где

«Павильон» на Новой Голландии

Сколько

бесплатно

Подробнее

На Новой Голландии продолжает работу лекторий о краеведении, который курирует спецкор The Village Юлия Галкина. В понедельник выступит Люда Горгуца, автор блога @old_apartment. Она расскажет, какие удивительные предметы, архитектурные детали и артефакты можно найти во вполне привычных для многих квартирах исторических домов.

Открытие катков на Новой Голландии и в «Севкабель Порту»

Когда

до весны

Где

Новая Голландия

Сколько

от 250 рублей

Подробнее

В Петербурге стартовал сезон катков. Два традиционно самых красивых заработали на Новой Голландии и в пространстве «Севкабель Порт». Первый, как и в прошлые годы, разместили у уличной сцены (а саму ее украсили диско-шарами и гигантской статуей фигуристки, стилизованной под советскую фарфоровую игрушку). Самое лучшее время для катания здесь — вечерний сеанс со специальным музыкальным сопровождением от диджеев — резидентов радио NHI.FM.

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» стал в этом году еще больше и наряднее: в центре ледового поля теперь деревья, вокруг которых можно кататься, а по периметру — смотровая площадка, с которой классно наблюдать за фигуристами, попивая горячий чай. А еще в кластер отныне можно добраться на бесплатном шаттле от станции метро «Приморская».

Аукцион Recollect and Collect

Когда

до 3 декабря

Где

«Третье место»

Сколько

100 рублей

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Платформа по продвижению современного искусства YABA проводит масштабный аукцион Recollect and Collect, на котором можно приобрести работы актуальных российских художников (отличный повод отхватить эффектный новогодний подарок). В преддверии аукциона в пространстве «Третье место» проходит выставка, на которой можно внимательно присмотреться к будущим лотам. Работы представили более 60 художников из России и Белоруссии, среди которых — Алина Бровина, Ирина Бутковская, Андрей Гализини, Стася Гришина, Грехт, Петр Дьяков, Вадим Михайлов, Семён Мотолянец, Игорь Тишин, Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке и другие. Курирует выставку Алла Держий из Kunsthalle nummer sieben.

Фотографии: обложка, 3 – Международный кинофестиваль в Нью-Йорке, 1 – «Манеж», 2 – Стас Левшин, 4 – Катя Никитина

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