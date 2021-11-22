Чем заняться в Петербурге на этой неделе: «Киберфест», театральный фестиваль «Экотопия» и открытие сезона катков

Выставки

«Киберфест»

Когда до 28 ноября Где разные площадки Сколько на большинство выставок вход свободный Подробнее

В Петербурге до конца недели проходит крупнейший в России фестиваль цифрового искусства «Киберфест». В этом году в нем принимают участие более 70 художников из 17 стран. Среди них — художник, куратор, участник Documenta 13 и 56-й Венецианской биеннале Антон Видокле, пионеры российского сайнс-арта «Куда бегут собаки», звуковой художник Борис Шершенков, австрийская художница, участница фестиваля Ars Electronica Ребекка Мерлик и многие другие. Площадки тоже самые разные: выставки проходят в Молодежном центре Эрмитажа, галереях «Люда» и «Борей», Анненкирхе (в пространстве руинированной церкви цифровое искусство всегда смотрится особенно эффектно), а также в Академии Штиглица.

«Покой и радость»

Когда до 30 января Где «Манеж» Сколько 300 рублей Подробнее

Если хотите немного отдохнуть от остросоциальных сюжетов в тревожные времена пандемии, отправляйтесь в «Манеж». В проекте «Покой и радость» место нашлось лишь радующей и идиллической академической живописи более 100 русских художников: от Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского до Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Все это — под специально написанный саундтрек композитора и пианиста Антона Батагова.

«Незримый эфир. Выставка цифрового искусства»

Когда до 10 декабря Где Виртуальное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова Сколько бесплатно Подробнее

Другой вариант абсолютно безопасно (даже без QR-кода) посетить выставку — отправиться в виртуальное путешествие по интерьерам здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Эрмитаж разместил здесь 38 NFT-проектов — как важных для истории токенизации искусства, так и созданных специально для проекта. Среди них — «Дом на Марсе» Кристы Ким (первый в мире NFT-дом), алгоритм «Органический рост: кристальный риф Майкла Джу и Данила Криворучко от платформы Snark.art, экологическая работа «Два градуса» из проекта Terra0 на базе платформы Ethereum и «Пепельный квадрат» Чжана Хуаня (вольная интерпретация «Черного квадрата» Малевича).