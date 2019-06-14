Взять сумку из шопера IKEA и танцевать под СБПЧ: Чем заняться на летней Sandarina в «Мега Парке» Первый дизайнерский аутлет, научпоп-лекции и десять тематических площадок на бесплатном фестивале у «Меги»
15 июня в «Мега Парке» состоится летний фестиваль Sandarina. Впервые за девятилетнюю историю события вход на него будет бесплатным, а пространство у торгового центра «Мега» поделят на десять тематических зон. Программа построена таким образом, что гости смогут найти занятия с открытия в 11:00 до финала в 21:00.
The Village рассказывает, чем можно заняться на первой летней «Сандарине» под открытым небом. Рекомендуем заранее получить карту лояльности для смартфона, которая даст бонусы на месте.
Найти вещи со скидкой до 80 %
Помимо привычного маркета с авторской одеждой со всей России на Sandarina откроется первый на Урале дизайнерский аутлет в формате поп-ап. На нем участники маркета будут представлять свои вещи с скидками от 10 % до 80 %. На фестивале будут сразу две зоны с распродажами: в одной дизайнеры сами продают свои изделия по сниженной цене, а в отдельном аутлетном уголке появится коллекция изделий с максимальной скидкой.
Послушать СБПЧ и VLNY
Музыкальными хэдлайнерами события стали СБПЧ — электронщики с грувом и энергией африканских ритмов, хип-хоповых брейков, фанковой гитары и дискотечного баса, лирическим женским бэк-вокалом и психоделическими проигрышами. Музыканты дадут свой концерт в 18:30, исполнив новые треки на уличной площадке.
Перед ними выступят другие гости фестиваля — в 15:00 на сцену выйдет самарская альтернативная поп-группа VLNY. Разбавят происходящие местные музыканты: брейкбит проект ElectroGorilla представит свой весенний альбом Enimal Planet в 13:00, в 14:30 выйдет группа «Иордань», а в 18:00 на сцене будет «Розатов».
Поговорить про осознанное потребление
C 12:30 и до конца фестиваля на крыше ресторана «Поль Бейкери» будет проходить лекторий в формате паблик-тока, без флипчартов и аналитических графиков. Его откроют резиденты проекта Science Slam Антон Кочнев и Рустам Мусулумов, который обсудят, может ли наука ответить на то, что такое счастье — психолог Рустам поможет преодолеть внутренние барьеры на пути к мечте, а историк Антон расскажет, были ли счастливыми наши предки и какие внутренние установки, складывавшиеся веками, мешают горожанам быть счастливыми сегодня. В 13:30 микрофон перехватит автор серии книг «Ленивая мама» Анна Быкова, которая поговорит про материнское перегорание.
В 16:00 блогер Варя Веденеева расскажет, как прислушиваться к себе, ввести в жизнь порядок, дисциплину, рефлексию и при этом взять всю ответственность на себя. Создательница проекта 365done.ru раскроет секрет того, как правильно вести чек-листы. После нее автор идейных марафонов Юна Ильина и бизнес-леди Ольга Зайченко поговорят о счастье быть собой и жить своей жизнью, а не рамочными установками общества.
Закончится все в 19:00 диалогом о том, как беречь ресурсы, экономить средства и делать мир лучше. Координатор по развитию IKEA расскажет об осознанном потреблении, а самым ответственным и заботливым участникам достанутся подарки — эксклюзивные поясные сумки из легендарных синих «икеевских» шоперов.
Стать художником
В зоне мастер-классов можно нарисовать метафорические карты, расписать себе эко-сумки, нарисовать открытки и попробовать посадить микрозелень, а в зоне «Аниматоркидс» гости будут познавать технику эбру — рисование красками на воде.
Взять футболку от «Карт-Бланша»
В прошлый раз организаторы фестиваля были на мероприятии в фирменных футболках, сделанных в коллаборации с фестивалем партизанского искусства «Карт-Бланш». Художник Слава PTRK придумал ряд фраз, начинающихся «В моем городе». Футболки так понравились гостям, что теперь их отпечатали лимитированным тиражом для продажи. Кроме футболок в продаже будут фирменные прозрачные дождевики и наклейки.
Фотографии: обложка, 3 — Сергей Потеряев/The Village Екатеринбург, 1, 4 — Лиза Журавлёва, 2 — СБПЧ, 5 — Sandarina
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