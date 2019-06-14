Взять сумку из шопера IKEA и танцевать под СБПЧ: Чем заняться на летней Sandarina в «Мега Парке»

Поговорить про осознанное потребление

C 12:30 и до конца фестиваля на крыше ресторана «Поль Бейкери» будет проходить лекторий в формате паблик-тока, без флипчартов и аналитических графиков. Его откроют резиденты проекта Science Slam Антон Кочнев и Рустам Мусулумов, который обсудят, может ли наука ответить на то, что такое счастье — психолог Рустам поможет преодолеть внутренние барьеры на пути к мечте, а историк Антон расскажет, были ли счастливыми наши предки и какие внутренние установки, складывавшиеся веками, мешают горожанам быть счастливыми сегодня. В 13:30 микрофон перехватит автор серии книг «Ленивая мама» Анна Быкова, которая поговорит про материнское перегорание.

В 16:00 блогер Варя Веденеева расскажет, как прислушиваться к себе, ввести в жизнь порядок, дисциплину, рефлексию и при этом взять всю ответственность на себя. Создательница проекта 365done.ru раскроет секрет того, как правильно вести чек-листы. После нее автор идейных марафонов Юна Ильина и бизнес-леди Ольга Зайченко поговорят о счастье быть собой и жить своей жизнью, а не рамочными установками общества.

Закончится все в 19:00 диалогом о том, как беречь ресурсы, экономить средства и делать мир лучше. Координатор по развитию IKEA расскажет об осознанном потреблении, а самым ответственным и заботливым участникам достанутся подарки — эксклюзивные поясные сумки из легендарных синих «икеевских» шоперов.