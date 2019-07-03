Сферы с самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге и области Оказалось, что в городах области можно получить больше, чем в Екатеринбурге
Портал по поиску работы HeadHunter выяснил, компании каких отраслей обещают своим сотрудникам самую большую зарплату. В некоторых случаях уровень предложения за пределами Екатеринбурга были более высокооплачиваемыми, чем в столице Урала.
Средняя предлагаемая зарплата по Екатеринбургу в первом полугодии 2019 года составила 40 тысяч рублей, а по Свердловской области (не включая Екатеринбург) — 36 тысяч. Лидеры по зарплатному предложению в столице Урала и других городах региона отличаются. В Екатеринбурге лидерами стали управленцы активами и работники тяжелого машиностроения.
Место
Отрасль
Средняя предлагаемая зарплата
Управление многопрофильными активами
62 500 рублей
Тяжелое машиностроение
50 000 рублей
Строительство и недвижимость
45 000 рублей
Услуги для бизнеса
45 000 рублей
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
45 000 рублей
В остальных населенных пунктах Свердловской области рейтинг составили компании из других сфер деятельности. Средние зарплаты там были выше.
Место
Отрасль
Средняя предлагаемая зарплата
Тяжелое машиностроение
67 000 рублей
Промышленное оборудование
57 500 рублей
Строительство и недвижимость
55 000 рублей
Химическое производство, удобрения
55 000 рублей
Нефть и газ
50 000 рублей
В компаниях, чья деятельность связана с промышленным оборудованием, химическим производством и тяжелым машиностроением средняя зарплата в столице Урала на 17 тысяч ниже, чем в остальной Свердловской области. Это объясняется тем, что многие крупные заводы находятся за пределами Екатеринбурга, когда в столице региона есть лишь небольшие филиалы.
Самые низкие в Екатеринбурге зарплаты предлагали компании из сфер «искусство и культура», а также «рестораны и гостиницы» — средняя сумма не превышала 30 тысяч рублей. В остальных городах Свердловской области аутсайдерами стали вакансии из области «сельского хозяйства», «телекоммуникаций», «рекламы» и «СМИ» — средняя предлагаемая заработная плата составила 25 тысяч рублей.
Рейтинг составлен на основе вакансий, размещенных на hh.ru в Екатеринбурге и в населенных пунктах Свердловской области в первом полугодии 2019 года
Источник: HeadHunter