Сферы с самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге и области

Тяжелое машиностроение 50 000 рублей

Строительство и недвижимость 45 000 рублей

Услуги для бизнеса 45 000 рублей

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 45 000 рублей

В остальных населенных пунктах Свердловской области рейтинг составили компании из других сфер деятельности. Средние зарплаты там были выше.

Место Отрасль Средняя предлагаемая зарплата

Тяжелое машиностроение 67 000 рублей

Промышленное оборудование 57 500 рублей

Строительство и недвижимость 55 000 рублей

Химическое производство, удобрения 55 000 рублей

Нефть и газ 50 000 рублей

В компаниях, чья деятельность связана с промышленным оборудованием, химическим производством и тяжелым машиностроением средняя зарплата в столице Урала на 17 тысяч ниже, чем в остальной Свердловской области. Это объясняется тем, что многие крупные заводы находятся за пределами Екатеринбурга, когда в столице региона есть лишь небольшие филиалы.

Самые низкие в Екатеринбурге зарплаты предлагали компании из сфер «искусство и культура», а также «рестораны и гостиницы» — средняя сумма не превышала 30 тысяч рублей. В остальных городах Свердловской области аутсайдерами стали вакансии из области «сельского хозяйства», «телекоммуникаций», «рекламы» и «СМИ» — средняя предлагаемая заработная плата составила 25 тысяч рублей.

Рейтинг составлен на основе вакансий, размещенных на hh.ru в Екатеринбурге и в населенных пунктах Свердловской области в первом полугодии 2019 года

Источник: HeadHunter