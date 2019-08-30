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Новости30 августа 2019

В Москве отменяют школьные линейки. Решение связывают с протестными акциями Мэрия якобы беспокоится за безопасность и зовет всех на общую линейку на ВДНХ

РедакторРоман Чернянский

В Москве переносят или вовсе отменяют традиционные линейки в школах, приуроченные к началу учебного года, в понедельник 2 сентября.

Запрет связывают с протестными акциями

Об отмене линеек сейчас активно пишут в социальных сетях. Например, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» Светлана Строганова узнала на родительском собрании, что «мэрия запретила» проводить мероприятие в школе. Вместо этого учеников зовут в воскресенье, 1 сентября, на ВДНХ на общую линейку с парадом кадетского движения.

Некоторые родители отмечают, что линейки в школах отменили из-за непрерывных городских митингов — якобы власти обеспокоены безопасностью и возможными беспорядками.

«Они боятся, что на линейках возможны протестные акции. Типа старшеклассники возьмут и крикнут „Допускай!“ А месить всех детей ОМОНом — не с руки», — предположила Строганова.

Власти не подтверждают запрет

В среду агентство «Москва» опубликовало сообщение замглавы департамента образования Владимира Раздина, который подтвердил рекомендацию школам отказаться от линеек и «в понедельник сразу начинать учебный день».

Однако позднее издание удалило комментарий — за ним последовали и другие московские СМИ, перепечатавшие новость, например «Москва 24». Источник, близкий к департаменту региональной безопасности, объяснил «Коммерсанту», что материал удалили из-за некорректного цитирования, а линейки на самом деле никто не запрещал. При этом официально департамент образования не прокомментировал изданию наличие рекомендации и ее связь с безопасностью.

Линейки будут не только на ВДНХ

В некоторых московских школах сообщают, что линейки пройдут без изменений. Другие ссылаются на рекомендацию властей, согласно которой мероприятия допустимы, но не в школьных зданиях.

Так, одна из школ СЗАО решила провести линейку 1 сентября в районном парке, узнал «Интерфакс». В свою очередь, The Bell пишет, что некоторые школы, наоборот, проводят линейки внутри, например в актовом зале — якобы на улице не получается обеспечить безопасность.

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