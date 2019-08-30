В Москве переносят или вовсе отменяют традиционные линейки в школах, приуроченные к началу учебного года, в понедельник 2 сентября.

Запрет связывают с протестными акциями



Об отмене линеек сейчас активно пишут в социальных сетях. Например, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» Светлана Строганова узнала на родительском собрании, что «мэрия запретила» проводить мероприятие в школе. Вместо этого учеников зовут в воскресенье, 1 сентября, на ВДНХ на общую линейку с парадом кадетского движения.

Некоторые родители отмечают, что линейки в школах отменили из-за непрерывных городских митингов — якобы власти обеспокоены безопасностью и возможными беспорядками.

