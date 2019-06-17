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Новости17 июня 2019

«Бесовской» логотип Екатеринбурга от уральского дизайнера Олег Трэшер модифицировал официальный логотип Екатеринбурга

«Бесовской» логотип Екатеринбурга от уральского дизайнера
РедакторАлексей Шахов

Уральский дизайнер Олег Трэшер модифицировал официальный логотип Екатеринбурга, сделав несколько «бесовских» версий. Результаты он опубликовал в соцсетях.

У обновленного логотипа есть три варианта — просто с бесом, с венками и с табличкой, которая появилась сегодня на въезде в Екатеринбург. Все варианты логотипа и версии для печати Олег опубликовал в свободном доступе по ссылке.

Источник: Олег Трэшер

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