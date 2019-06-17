Новости17 июня 2019
«Бесовской» логотип Екатеринбурга от уральского дизайнера Олег Трэшер модифицировал официальный логотип Екатеринбурга
Уральский дизайнер Олег Трэшер модифицировал официальный логотип Екатеринбурга, сделав несколько «бесовских» версий. Результаты он опубликовал в соцсетях.
У обновленного логотипа есть три варианта — просто с бесом, с венками и с табличкой, которая появилась сегодня на въезде в Екатеринбург. Все варианты логотипа и версии для печати Олег опубликовал в свободном доступе по ссылке.
Источник: Олег Трэшер
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