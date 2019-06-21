Носки «Город храбрых бесов» от St. Friday Socks Екатеринбуржец Сергей Тонков выпустил лимитированную серию носков
Екатеринбуржец Сергей Тонков, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, выпустил лимитированную партию носков «Город храбрых бесов». Основатель марки St. Friday Socks опубликовал новый продукт у себя в соцсетях.
По словам Тонкова, St. Friday «решили разрешить споры вокруг того, является ли Екатеринбург городом бесов или городом храбрых». Всего будет выпущено 100 пар — купить пару за 399 рублей можно по ссылке, а используя промо-код GorodBesov можно заполучить скидку 15 % (действует до 23:59 21 июня). Также Сергей сообщил, что пары могут появиться в магазине «Ель» в Ельцин Центре.
Напомним, что «Городом бесов» Екатеринбург назвал ведущий Владимир Соловьев, отзываясь так об уральцах, которые вышли отстаивать сквер у Театра драмы. 17 июня на въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов», а 18 числа ее сменила надпись «Город храбрых». Сейчас стикеры «Город бесов» появляются по всему Екатеринбургу.
Фотография: St. Friday Socks
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