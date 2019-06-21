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Новости21 июня 2019

Носки «Город храбрых бесов» от St. Friday Socks Екатеринбуржец Сергей Тонков выпустил лимитированную серию носков

Носки «Город храбрых бесов» от St. Friday Socks
РедакторАлексей Шахов

Екатеринбуржец Сергей Тонков, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, выпустил лимитированную партию носков «Город храбрых бесов». Основатель марки St. Friday Socks опубликовал новый продукт у себя в соцсетях.

По словам Тонкова, St. Friday «решили разрешить споры вокруг того, является ли Екатеринбург городом бесов или городом храбрых». Всего будет выпущено 100 пар — купить пару за 399 рублей можно по ссылке, а используя промо-код GorodBesov можно заполучить скидку 15 % (действует до 23:59 21 июня). Также Сергей сообщил, что пары могут появиться в магазине «Ель» в Ельцин Центре.

Напомним, что «Городом бесов» Екатеринбург назвал ведущий Владимир Соловьев, отзываясь так об уральцах, которые вышли отстаивать сквер у Театра драмы. 17 июня на въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов», а 18 числа ее сменила надпись «Город храбрых». Сейчас стикеры «Город бесов» появляются по всему Екатеринбургу.

Фотография: St. Friday Socks

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