13 января 2022
Лекция Григория Юдина и политический стендап: «Пространство Политика» отметит старый Новый год
Видео дня
31 декабря 2021
Новогоднее обращение от журналистов, иноагентов, активистов — всех, кто сделал 2021 чуть легче
Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул От советского Холмса до трилогии про Джона Уика
Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул От советского Холмса до трилогии про Джона Уика
Как готовить оливье, «полушубок», запеченного гуся и штоллен: 32 рецепта для Нового года
Как готовить оливье, «полушубок», запеченного гуся и штоллен: 32 рецепта для Нового года
24 декабря 2021
В канун Нового года в Московский зоопарк можно будет пройти бесплатно за подарок животным
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок Для киберспортсменов, домашних садоводов, пивозавров и всех остальных
Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок Для киберспортсменов, домашних садоводов, пивозавров и всех остальных
Прогноз
обновлено22 декабря 2021
До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров «Полушубок», мимоза с угрем, курица, фаршированная блинами, запеченный гусь и осетрина
Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров «Полушубок», мимоза с угрем, курица, фаршированная блинами, запеченный гусь и осетрина
30 ноября 2021
Фонды продадут подарки к Новому году на благотворительной онлайн-ярмарке от Planeta.ru
23 декабря 2020
Ресторан Community Moscow предлагает отпраздновать Новый год с гастросетом от шефа и музыкой
Коуч — о том, как ставить цели на новый год и достигать их А также об инструментах оценки своих результатов и пользе лени
Коуч — о том, как ставить цели на новый год и достигать их А также об инструментах оценки своих результатов и пользе лени
Опрос
19 декабря 2020
Больше половины любителей ЗОЖ откажутся от правильного питания во время праздников
От всей души: 10 классных, но неприлично дорогих подарков Большие наушники Apple, шахматы для королевских гамбитов и сундук с пирожными