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ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)
В следующем году пообещали еще больше огоньков
ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено) В следующем году пообещали еще больше огоньков
С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки
Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
«Путешествие в Рождество» продлится до конца января Власти решили праздновать до победного
В каких странах россияне провели новогодние каникулы
И во сколько им обошелся экзотический отдых
В каких странах россияне провели новогодние каникулы И во сколько им обошелся экзотический отдых
Как войти в режим после новогодних праздников?
Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать
Как войти в режим после новогодних праздников? Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать
Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина
Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков
Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков
В центр Москвы завезли снег (обновлено) На Красной площади его даже огородили забором
В Москве пройдет выставка елочных игрушек от архитектурного бюро Speech
Каждую фигурку выполнили из дерева и раскрасили вручную
В Москве пройдет выставка елочных игрушек от архитектурного бюро Speech Каждую фигурку выполнили из дерева и раскрасили вручную
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье» Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
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Что хорошего произошло в 2019 году Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
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И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние