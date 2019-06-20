Закрытие сезона ЦСД совместной постановкой с Minoga DC

30 июня Центр современной драматургии на Рыбзаводе закроет театральный сезон. Как сообщил The Village представители музея, на закрытии состоится премьера совместного спектакля с театром современного танца Minoga Dance Company по мотивам нескольких рассказов израильского писателя Этгара Керета «Когда умерли автобусы».

По словам режиссера ЦСД Антона Бутакова, сами рассказы во многом сумасшедшие и при этом очень театральные. Керет пишет в жанре короткого рассказа, чаще всего основанного на абсурде и иронии. Сам по себе спектакль «Когда умерли автобусы» будет сочетанием драмы и современного танца, наполненный метафорами и аллюзиями.

В спектакле играют все члены труппы ЦСД: Дмитрий Павловский, Гюльнара Гимадутдинова, Варвара Брылина, Алексей Чувашов, Татьяна Савина, Алиса Кравцова, Маргарита Токмакова, Ярославна Шастина и Андрей Лукьянов. Все временные промежутки между спектаклями, которые до конца июня будут идти в ЦСД, заняты репетициями «Автобусов». Зачастую всей постановочной группе приходится собираться по ночам, чтобы в очередной раз продумать, прогнать тот или иной отрывок из будущего спектакля.