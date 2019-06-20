Закрытие сезона ЦСД совместной постановкой с Minoga DC Уральский театр и танцевальная студия покажут спектакль по мотивам нескольких рассказов израильского писателя Этгара Керета
30 июня Центр современной драматургии на Рыбзаводе закроет театральный сезон. Как сообщил The Village представители музея, на закрытии состоится премьера совместного спектакля с театром современного танца Minoga Dance Company по мотивам нескольких рассказов израильского писателя Этгара Керета «Когда умерли автобусы».
По словам режиссера ЦСД Антона Бутакова, сами рассказы во многом сумасшедшие и при этом очень театральные. Керет пишет в жанре короткого рассказа, чаще всего основанного на абсурде и иронии. Сам по себе спектакль «Когда умерли автобусы» будет сочетанием драмы и современного танца, наполненный метафорами и аллюзиями.
В спектакле играют все члены труппы ЦСД: Дмитрий Павловский, Гюльнара Гимадутдинова, Варвара Брылина, Алексей Чувашов, Татьяна Савина, Алиса Кравцова, Маргарита Токмакова, Ярославна Шастина и Андрей Лукьянов. Все временные промежутки между спектаклями, которые до конца июня будут идти в ЦСД, заняты репетициями «Автобусов». Зачастую всей постановочной группе приходится собираться по ночам, чтобы в очередной раз продумать, прогнать тот или иной отрывок из будущего спектакля.
Билеты на новую постановку уже появились на сайте ЦСД.
Источник, фотография: ЦСД