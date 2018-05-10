Концерт Alt-J, выставка «Частная жизнь радиочастот» и лекция Ирины Антоновой

Концерты

Alt-J

Большой концерт британских поп-интеллектуалов

Одна из самых интересных инди-поп-групп возвращается в Петербург. В копилке команды — номинации на «Грэмми» и Brit Awards и важная для музыкальной индустрии Британии премия Mercury Prize. Последняя, третья по счету, пластинка группы «Relaxer» вышла чуть меньше года назад, но на сцене А2 трио обещает исполнить и свои старые хиты, и новые песни.

Когда 11 мая,19:00 Где A2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3) Стоимость от 2 000 рублей vk

OQJAV

Романтическое синти-поп-трио в новом составе

Год назад трио OQJAV покинули Катя Павлова и Даниил Шайхинуров — теперь из старого состава в ней остался только Вадим Королев (он и стал новым вокалистом). Пока обновленный проект успел выпустить единственный EP «Предатель», но в этом году музыканты готовят к выходу еще один альбом. Новые песни с него можно будет услышать уже в эту субботу.

Когда 12 мая, 20:00 Где «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24) Стоимость от 800 рублей cosmonavt

«„Ионотека“. Большой тур»

Общероссийский тур лейбла Ionoff Music

Лейбл Ionoff Music, принадлежащий владельцу клуба «Ионотека» Александру Ионову, этой весной отправился в большой тур по стране разом с пятью своими главными музыкантами. Участие в туре принимают Гречка, «Несогласие», «Хозяйственное мыло», «Ритуальные услуги» и «Бенгальские подонки». Последние, правда, петербургский этап пропустят: вместо них в клубе Mod можно будет услышать треки MERZÓTA — сайд-проекта участницы «Ритуальных услуг» Любови Романенковой.