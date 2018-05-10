Концерт Alt-J, выставка «Частная жизнь радиочастот» и лекция Ирины Антоновой Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных
Концерты
Alt-J
Большой концерт британских поп-интеллектуалов
Одна из самых интересных инди-поп-групп возвращается в Петербург. В копилке команды — номинации на «Грэмми» и Brit Awards и важная для музыкальной индустрии Британии премия Mercury Prize. Последняя, третья по счету, пластинка группы «Relaxer» вышла чуть меньше года назад, но на сцене А2 трио обещает исполнить и свои старые хиты, и новые песни.
Когда
11 мая,19:00
Где
A2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3)
Стоимость
от 2 000 рублей
OQJAV
Романтическое синти-поп-трио в новом составе
Год назад трио OQJAV покинули Катя Павлова и Даниил Шайхинуров — теперь из старого состава в ней остался только Вадим Королев (он и стал новым вокалистом). Пока обновленный проект успел выпустить единственный EP «Предатель», но в этом году музыканты готовят к выходу еще один альбом. Новые песни с него можно будет услышать уже в эту субботу.
Когда
12 мая, 20:00
Где
«Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)
Стоимость
от 800 рублей
«„Ионотека“. Большой тур»
Общероссийский тур лейбла Ionoff Music
Лейбл Ionoff Music, принадлежащий владельцу клуба «Ионотека» Александру Ионову, этой весной отправился в большой тур по стране разом с пятью своими главными музыкантами. Участие в туре принимают Гречка, «Несогласие», «Хозяйственное мыло», «Ритуальные услуги» и «Бенгальские подонки». Последние, правда, петербургский этап пропустят: вместо них в клубе Mod можно будет услышать треки MERZÓTA — сайд-проекта участницы «Ритуальных услуг» Любови Романенковой.
Когда
13 мая, 19:00
Где
Mod (наб. канала Грибоедова, 7)
Стоимость
от 500 рублей
Вечеринки
Фестиваль «Сон»: Hiroshi Hasegawa
Пионер джапанойза
В рамках фестиваля экспериментального искусства «Сон», который в эти выходные проходит в Москве, в клубе «Клуб» состоится препати-вечеринка с участием Хироши Хасегавы. Ветеран японской экспериментальной сцены начала 90-х Хасегава был одним из основателей важной для становления джапанойза группы C.C.C.C., а позднее занялся сольным психоделическим проектом Astro.
Когда
11 Мая, 23:00
Где
«Клуб» (Боровая ул., 116)
Стоимость
от 300 рублей
«Yus Yus & Untitled: Раздевайся, ложись»
Треш-вечеринка в «Бертгольд-центре»
В гости к недавно заработавшему в «Бертгольд-центре» бару «Юс Юс» приезжает московский проект Untitled. Повод не то чтобы очевидный, но смешной: совместными усилиями команды организуют вечеринку «Раздевайся, ложись», посвященную украинской поп-музыке. За пультом в этот вечер выступят диджеи Yurkin, Sasha Pan'kova, Lira, а еще искусствовед и журналист Андрей Саков в качестве специального гостя.
Когда
12 мая, 23:00
Где
«Юс Юс» (Гражданская ул., 13–15)
Стоимость
бесплатно
Wes Baggaley
Модный британец
В Mosaique в субботу выступит Wes Baggaley — набирающий популярность лондонский диджей, в прошлом году впервые выступивший на Boiler Room в рамках шоукейса Prosumer & Friends, а также отыгравший в стриме The Lab от Mixmag. Локальную поддержку артисту окажут Sames (создатель лейбла Godzilla Kebab), а также диджей и клубный куратор Moralez.
Когда
12 Мая, 23:00
Где
Mosaique (Конюшенная пл., 2)
Стоимость
400 рублей
Выставки
«Частная жизнь радиочастот»
Радиоарт
В Центральном музее связи ко Дню радио открылась выставка «Частная жизнь радиочастот» — экспериментальный проект, в рамках которого современным художникам было предложено поразмыслить над феноменом радио и использовать для создания работ аналоговое оборудование. Помимо выставки, которую разместили в атриуме музея, запланирована и большая параллельная программа: звуковые перформансы, мастер-классы и открытые встречи с художниками и диджей-сет в «Ночь музеев».
Когда
8 мая — 4 июня
Где
Музей связи имени Попова (Почтамтский пер., 4)
Стоимость
200 рублей
Устина Яковлева — «Временное касание»
Легковесная милота
Полу-абстрактные картины и объекты молодой московской художницы Устины Яковлевой потому «полу-», что в них при желании обязательно можно что-нибудь разглядеть: вот медуза, собранная из пучка белесых нитей, искусственного жемчуга и ткани — но, может, и не медуза, а, например, экзотический головной убор. Или вот холст — весь в тонких голубоватых разводах, напоминающих то ли узелки вен, то ли «изображение сказочного подводного мира», как следует из сопроводительного текста. Образ возникает, и тут же — точно его смыло волной — исчезает: этого эффекта автор и добивалась.
Когда
12 мая — 6 июня
Где
Anna Nova (ул. Жуковского, 28)
Стоимость
150 рублей
А также
«Интеллигентная барахолка»
Популярный маркет осваивает новую локацию
Популярный маркет «Интеллигентная барахолка» на этот раз проходит в «Порту Севкабель». Устроители обещают, что теперь особый акцент будет сделан на одежде (в том числе мужской) от начинающих и уже раскрученных дизайнерских марок. Но и привычные участники никуда не денутся: на ярмарке можно будет приобрести винтажные и антикварные вещи, авторские украшения, фермерскую еду и тому подобное. В зоне фуд-корта разместится лавка проекта «Зерно» с необычными кашами (например, гречневая с баклажанами, перловая с тыквой и подосиновиками, булгур с вялеными томатами и курицей), а также фуд-траки с бургерами, мороженым и кофе. Дополнительно развлекать посетителей будут диджей-сетами: их отыграют Алексей Онацко (Kotizm), Никита Буч, Lyuba Lave, Rubba Fingaz, Стася Изюмова и другие музыканты.
Когда
12–13 мая
Где
«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
бесплатно
«Польский киноплакат: реклама или искусство?»
Лекция об истории польского киноплаката
На Новой Голландии продолжается курс лекций, запущенный журналом «Сеанс». В это воскресенье встреча особая: она посвящена польским графикам, во второй половине ХХ века создавшим особую национальную школу плаката — совершенно автономную, не связанную ни с международными, ни с соцреалистическими влияниями. В роли лекторов выступают создатели галереи альтернативного и оригинального киноплаката «AK» — Ярослав Баричко и Илья Сергеев.
Когда
13 мая, 16:00
Где
Новая Голландия (наб. Адмиралтейского канала, 2)
Стоимость
бесплатно
«Ждет ли нас новое серьезное искусство?»
Лекция президента ГМИИ им. Пушкина Ирины Антоновой
В «Эрарте» с лекцией выступит Ирина Антонова — искусствовед и куратор, более 50 лет возглавлявшая ГМИИ им. Пушкина и до сих пор (между прочим, в возрасте 96 лет) занимающая в музее должность президента. Заглавие лекции — «Ждет ли нас новое серьезное искусство?» — напоминает, что к актуальным художественным практикам Антонова относится настороженно, так что выбор локации заметно прибавляет мероприятию интриги.
Когда
13 мая, 14:00
Где
«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость
1 500 рублей
Фотографии: обложка, 1 – Infectious Music, 2 – Juno Records, 3 – ANNA-NOVA-GALLERY.TIMEPAD, 4 – Даниил Мацюня/«Интеллигентная барахолка»