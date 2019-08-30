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Новости30 августа 2019

Роспотребнадзор нашел лишь одну точку с безопасной шаурмой Почти все проверенные заведения не соблюдали санитарные правила

РедакторРоман Чернянский

Во время оценки столичных заведений с шаурмой Роспотребнадзор вновь обнаружил массовые нарушения, опасные для здоровья, — их выявили у 65 из 66 продавцов, которых коснулась проверка. Ведомство с мая усилило контроль за шаурмой из-за жалоб покупателей на отравления.

Нарушения, которые нашел Роспотребнадзор

  • Отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
  • Не соблюдаются сроки годности и условия хранения. Готовая продукция не промаркирована, время изготовления не указано.
  • Салаты, наполнители для шаурмы и начинки для выпечки готовят из необработанного сырья вместо использования полуфабрикатов, хотя соответствующих условий для этого нет.
  • Санитарно-техническое состояние помещений никуда не годится, дезинфекционный режим не организован.
  • Нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Подводки воды и раковин для мытья рук также нет.
  • Повара работают без санитарной одежды и одноразовых перчаток. Сотрудники не прошли медицинские осмотры и обязательную вакцинацию. Базовых знаний санитарной культуры они тоже не имеют.

Около половины исследованных проб еды не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Результаты проверок

Более 600 килограммов сырья и готовых продуктов утилизировали. Работу 34 торговых точек приостановили сразу после проверки, их помещения опечатали.

Роспотребнадзор направил в суд 53 административных материала с требованием приостановить деятельность заведений. Суд уже запретил 23 точкам работать в течение 30–90 суток, а в одном случае просто выписал штраф на тысячу рублей. В целом 28 фирм и предпринимателей были оштрафованы на общую сумму 655 тысяч рублей.

В октябре прошлого года ведомство оценило 251 точку продажи шаурмы в Москве и временно закрыло 202 заведения. При этом нарушения обнаружили во всех проверенных заведениях.

Источник: Роспотребнадзор

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Комментарии

1 комментарий
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АГАлексей Горячев

И единственной точкой с безопасной шаурмой стала - Хачу Шаурму! :D

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