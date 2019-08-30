Во время оценки столичных заведений с шаурмой Роспотребнадзор вновь обнаружил массовые нарушения, опасные для здоровья, — их выявили у 65 из 66 продавцов, которых коснулась проверка. Ведомство с мая усилило контроль за шаурмой из-за жалоб покупателей на отравления.

Нарушения, которые нашел Роспотребнадзор



Отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Не соблюдаются сроки годности и условия хранения. Готовая продукция не промаркирована, время изготовления не указано.



Салаты, наполнители для шаурмы и начинки для выпечки готовят из необработанного сырья вместо использования полуфабрикатов, хотя соответствующих условий для этого нет.



С анитарно-техническое состояние помещений никуда не годится, дезинфекционный режим не организован.

не организован. Н ет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Подводки воды и раковин для мытья рук также нет.

Повара работают без санитарной одежды и одноразовых перчаток. Сотрудники не прошли медицинские осмотры и обязательную вакцинацию. Базовых знаний санитарной культуры они тоже не имеют.



Около половины исследованных проб еды не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.