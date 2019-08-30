Роспотребнадзор нашел лишь одну точку с безопасной шаурмой Почти все проверенные заведения не соблюдали санитарные правила
Во время оценки столичных заведений с шаурмой Роспотребнадзор вновь обнаружил массовые нарушения, опасные для здоровья, — их выявили у 65 из 66 продавцов, которых коснулась проверка. Ведомство с мая усилило контроль за шаурмой из-за жалоб покупателей на отравления.
Нарушения, которые нашел Роспотребнадзор
- Отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
- Не соблюдаются сроки годности и условия хранения. Готовая продукция не промаркирована, время изготовления не указано.
- Салаты, наполнители для шаурмы и начинки для выпечки готовят из необработанного сырья вместо использования полуфабрикатов, хотя соответствующих условий для этого нет.
- С
анитарно-техническое состояние помещений никуда не годится, дезинфекционный режимне организован.
- Н
ет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Подводки воды и раковин для мытья рук также нет.
- Повара работают без санитарной одежды и одноразовых перчаток. Сотрудники
не прошли медицинские осмотры и обязательную вакцинацию. Базовых знаний санитарной культуры они тоже не имеют.
Около половины исследованных проб еды не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Результаты проверок
В октябре прошлого года ведомство оценило 251 точку продажи шаурмы в Москве и временно закрыло 202 заведения. При этом нарушения обнаружили во всех проверенных заведениях.
Источник: Роспотребнадзор
Комментарии
И единственной точкой с безопасной шаурмой стала - Хачу Шаурму! :D
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