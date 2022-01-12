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Гид The Village12 января 2022

Гастро-открытия Екатеринбурга 2021 года А также места, которые готовятся к открытию, и закрывшиеся в прошлом году

Гастро-открытия Екатеринбурга 2021 года
АвторЛилия Низамова

Собрали все в одном месте: новые итальянские, мексиканские и азиатские заведения, плюс семейные рестораны и открывшиеся кофейни и кондитерские. Выделили самые интересные проекты по мнению The Village Екатеринбург и вспомнили, куда сходить мы уже не сможем. В конце — что нас ждет уже в наступившем году.

Интересные открытия

Гастробистро Most

Адрес

Олимпийская набережная, 7

Instagram

Бистро Most — второй проект команды Кирилла Шлаена, открытый в декабре 2021 в здании Симановской мельницы. Кухню места возглавил новый для Екатеринбурга шеф Максим Погадаев — единственный уральский шеф, который прошел учебу в институте Бокюза в Лионе, а затем стажировался во французских ресторанах со звездами Мишлен. В бистро неоуральская кухня — блюда из локальных продуктов, приготовленные по французским техникам с азиатскими вкусами. Смузи делают с талицким кефиром, суши-мосты — с ельчевской форелью, в рис добавляют лен и коноплю, а Бенедикт из ирбитских яиц подают на свердловской слойке. Напитки тоже интересные: коктейли, лимонады и чаи — с кордиалами из уральских трав, ягод и цветов, кофе готовят на тайском миндальном молоке без сахара, а винную карту составили из легких и сочных вин глу-глу.

Ресторан «Большой грузинский»

Адрес

Олимпийская набережная, 7

Bolshoy.rest
Instagram

Ресторан «Большой грузинский» начал работу в начале октября, а интерес к нему до сих пор не угас. За это время закрыли летнюю веранду с панорамным видом на Исеть, которая проработала до ноября, а на втором этаже открытили новый зал под названием «Мцване», что с грузинского переводится как «зеленый». При входе в заведении организовали небольшую зону ожидания столиков, где угощают вином, водой и фруктами.

У гостей вызывают детский восторг подача огромных джамбо-чебуреков и то, как в ресторане поздравляют с днем рождения — к имениннику выходят всей командой, поют грузинскую песню «Дари-дури», дарят десерт и рог вина.

Карта вин стала еще больше, сюда постоянно привозят небольшим тиражом редкие грузинские сорта. Также у ресторана заработали приложение и сайт с доставкой.

Ресторан Gege

Адрес

пер. Химиков, 3

Instagram

Закусочная, сначала без названия и соцсетей, начала работать летом 2021 года. Место с паровыми булочками бао, хумусом, азиатской лапшой и пивом было только для своих. Но уже в октябре у заведения появилось название Gege, и с тех пор его стали позиционировать как ресторан. Оно связано с одной из создательниц проекта, Ани Гегечкори — друзья называли ее Геге.

Булочки бао из меню ушли, зато появились: хинкали с мраморной говядиной; запеченный баклажан с пастой из грецкого ореха и уцхо-сунели; хумус-васаби с тар-таром из тунца с теплой питой. По выходным теперь готовят израильский и грузинский полдники, а из напитков предлагают грузинские, армянские и израильские вина, а также норвежское и японское пиво, французский сидр и медовый куркума латте.

Ресторан и бар Choclo

Адрес

ул. Гоголя, 18

Instagram

Перуанский ресторан и бар Choclo — яркое открытием прошлого лета. На незакрытой кухне камерного заведения готовят севиче, шашлычки антикучос, ломо сальтадо и десерт трес лечес. В баре собрана достойная коктейльная карта — здесь можно попробовать безалкогольный напиток на фиолетовой кукурузе чича морада и дистилляты писко, мескаль, сотол и раисилья. Каждый день с 12:00 до 15:30 в Choclo предлагают блюда по меню бранчей, а в пятницу и субботу проходят вечеринки.

Кафе Vietmon в Академическом

Адреса

ул. Гагарина, 35, ул. Павла Шаманова, 38

Vietmon
Instagram

Кафе Vietmon в Академическом с открылось в сентябре. Оно ориентировано на семейные визиты, поскольку в этом районе живет много молодых семей с детьми. Интерьер похож на обновленную точку кафе у УрФу, только на стенах вместо неоновых тигров изображены семьи свиней и карпов, а под потолком висят детские барабаны. Под стеклом на столешницах разложены распечатки вьетнамских газет. Стулья — от московской фабрики Loft Design. На полу выложена плитка, как на улочках Вьетнама. Напротив зоны бара поставили стол для приготовления горячего блюда хот-пота. В меню: фо, немы, кофе со сгущенкой и лунные пироги.

Ресторан «Сыроварня»

Адрес

ул. Дзержинского, 2

Syrovarnya
Instagram

Ресторан «Сыроварня» известного российского ресторатора Аркадия Новикова запустили в Екатеринбурге создатели сети «Своя компания» в здании ККТ «Космоса» в августе. В дровяной печи открытой кухни выпекают тонкие пиццы, а в собственной сыроварне, которая находится под одной крышей с рестораном, варят молодые сыры, с ними же готовят блюда. В меню: пиццы, пасты, брускетты, люля-кебаб из баранины, треска в винном соусе, медовик с соленой карамелью и фундуком. В лавке у входа продаются сыры, морсы, оливковое масло и хлеб.

Фудмаркет Estory

Адрес

ул. 8 Марта, 46, третий этаж третьей очереди ТРЦ «Гринвич»

Estory
Instagram

Фудмаркет Estory открылся весной 2021 года. В юнитах работают как известные рестораторы, так и новинчки. Из Москвы сюда приехали проекты Bo, Farш, Martini Bar и Right Hops. Местные гастроточки типа Brodsky Coffee, «Моребар», «Мы есть» и «Хинкали котэ» тоже чувствуют себя неплохо. Кроме фуд-корнеров есть винный бар Соловьева, посуда от компании «Рестпроект», различные намазки и консервы от Perva Food, шоколад Be Choco и лавка от «Гиперболы». На Estory проходят музыкальные концерты, мастер-классы и тематические лекции.

Кондитерская Felice

Адрес

ул. Ткачей, 17

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Греческая кондитерская Felice появилась в жилом комплексе Clever Park в конце марта. С тех пор она завоевала сердца любителей сладостей, которые приезжают сюда даже из других районов города. В заведении готовят отменный джелато, делают красивые и вкусные фантазийные конфеты, круассаны парижьен, драже, муссовые пирожные и греческие сладости, например, пирог бугаца с заварным кремом. К десертам предлагают кофе и греческий чай из горных трав Балканского полуострова. Над сладостями тут вместе трудятся владелец и шеф-кондитер Пантелис Папатанасиу и греческий шеф-кондитер Йоргос Авгерос.

Бистро «Морская/10»

Адрес

пер. Банковский, 10

Morskaya10
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Открытое в феврале 2021 небольшое бистро «Морская/10» в Банковском переулке с синим фасадом, кораллами и чайкой на входной группе зарекомендовало себя как место с доступными и качественными морепродуктами. В заведении всегда людно: заказывают свежие устрицы, выносят кастрюльки мидий в различных соусах, к ним подают картошку фри и чиабатту, поке с лососем и палтуса на обожженном авокадо. Есть несколько блюд из мяса, но их мало. В зале всегда звенят бокалы с прохладным винью верде и игристым. За год в заведении добавили ланчи и бранчи по выходным с 12:00 до 16:00.

Другие открытия

В 2021 в Екатеринбурге вырос интерес к локальным продуктам. Летом начал работать загородный ресторан Kitchen at Pine Creek Golf Resort в Кашино (микрорайон Лесной ручей, улица Сосновая, 3) и кафе со специалитетами из северных и уральских продуктов «Север греет» на Красноармейской, 2. В первом ресторане было много гостей «Иннопрома», а в кафе местные с радостью водят туристов на пельмени из дичи и строганину.

О правильном питании тоже подумали: летом появилось веганское кафе с эко-лавкой «Просто вегануться» на Вайнера, 68, а осенью — безглютеновое кафе «Варвара» на Мамина Сибиряка, 52.

Здорово, что мест для встреч за завтраком с кофе и десертами стало больше. Появилась просторная кондитерская Maria на Радищева, 41, где можно купить торт, позавтракать или зайти за молочкой «Некрасовской фермы»; вторая кофейня Breakfast Unit на Ленина, 48, где продолжили экспериментировать с подачей панкейков; и Duo Coffee & Bistro на втором этаже универмага «Большой» на Малышева, 71, с кофе, сладостями и блюдами азиатской кухни.

Также в 2021 в Екатеринбурге появилось три новых семейных ресторана. Осенью открылись большой ресторан «Рататуй Family» и «Бадриджани» на втором этаже здания на Луначарского, 128; также заработали двухэтажный ресторан «Своя компания» и ресторан Donna Olivia в ТЦ Veer Mall на Космонавтов, 108д.

Итальянские открытия 2021 года: арт-ресторан «Леонардо дай пиццы» на Хохрякова, 48; «Итальянцы» с пастой, том-ямом и медовиком в меню на Малышева, 56а; Duo Pizza & Wine с римской пиццей на Куйбышева, 44д; остерия Jazzy Sorriso с блюдами из различных уголков Италии на Попова, 25; семейный Bambolino на Сакко и Ванцетти, 58а, и Terra Salat & pizza bar с неаполитанской пиццей и салатами на втором этаже универмага «Большой» на Малышева, 71.

Азиатскую кухню в Екатеринбурге тоже любят. В конце года открылось паназиатское бистро Михаила Аракелова Goji на Ткачей, 21; TomYamBar на первом этаже «Рубина» на Малышева, 44; китайское бистро Bobo Tea на Ленина, 72; осенью на Вайнера появился ресторан «Якитория»; а летом — ресторан Nori в ТРЦ «Мега» на Металлургов, 87.

Вырос интерес к Мексике. В 2021 году начали работу два мексиканских проекта — сначала такерия Taco Mago на Тургенева, 3, от команды винного бара «Био Шмио»; а затем мексиканский бар La Guera на переулке Театральном, 5, от ресторатора Евгения Миркина.

Еще один интересный игрок — поп-ап ресторан «Сезоны» на Бориса Ельцина, 2. Летом в тихом центре работала терраса с вечеринками, осенью все перешли в ресторан пробовать блюда с местными продуктами, а зимой рядом открылся каток.

А теперь чуть подробнее, где провести время за напитками. Устроить чайную церемонию можно в чайном доме «Анкира» на Энгельса, 17; выпить сидр — в сидрерии Hasta Mañana на 8 Марта, 43а; посидеть за бокалом вина — в винотеке Соловьева в Forum City на Радищева, 24, или винном баре «Невинные люди», который открылся по соседству в тестовом режиме в конце декабря, но начал принимать первых гостей 2 января.

Перезапуск

Кафе «Хачапури для Пушкина»

Адрес

ул. Пушкина, 4

Instagram

В 2021 году у кафе «Хачапури для Пушкина» появились новые хозяева — Александр и Дарья Рашковские, которые живут в этом же доме на Пушкина. Они обустроили внутренний дворик: поставили столики, начали проводить тематические вечеринки и запустили бранчи по выходным. В декабре они обновили интерьер кафе, сделали барную стойку, украсили стены яркими картинами, поменяли освещение. К началу зимы во дворике заработал уютный зимник. Меню стало интересней — в нем теперь не только хачапури и хинкали, но и тар-тар из лосося, цыпленок чкмерули, настойки и мандариновые коктейли.

Также в декабре открылось обновленное кафе Redis на втором этаже ЖК «Тихвин» Сакко и Ванцетти, 99, — здесь изменили интерьер и меню; осенью перезапустили ресторан Noble House в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg; кафе Mammas на Ленина, 26, и ресторан-бар The Optimist на Ленина, 50б; а весной — первое кафе Vietmon на Гагарина, 35, с интерьером от Анны Шабинской.

Закрытия

В 2021 открылись и закрылись бистро «Китай-Китай» в переулке Театральном, 5а; индийское бистро «Артха» на Ленина, 48; тапрум «Практика» на Добролюбова, 3в; а рекордсменом стал спикизи-бар True Rabbit на Первомайская, 56, — он перестал существовать после месяца работы.

Также с гастрокарты ушли: ресторан с блюдами по себестоимости «Цех этого города» на Мамина-Сибиряка, 58; кафе «Безопасный кекс» на Малышева, 27, и неподалеку от него грузинский ресторан «Чача-Рача» по этому же адресу; бистро «Хали-гали и хинкали» на Сакко и Ванцетти, 58а; ресторан By Grand на Сакко и Ванцетти, 64; тапас-бар Bilbao на Малышева, 19; кафе If на Репина, 52; итальянский ресторан «Труффальдино» в «Гринвиче» на 8 Марта, 46; там же перестала работать бургерная «МясоRoob’е». Сократилось количество заведений сети Carrot People: осталась одна точка в ЖК Clever Park на Ткачей, 17, а на 8 Марта, 8д, и Куйбышева, 41, заведения закрылись, зато теперь их блюда можно заказать в «Яндекс.Лавке». Прекратила работу и первая кофейня сети Papa Carlo на улице Толмачева, 17.

Планируют открыться

Ждем в 2022 году запуска проектов Grain на Олимпийской набережной, 9; там же откроется ресторан The Dom, а рядом — новый ресторан команды Кирилла Шлаена и «УГМК-Застройщик» в здании Симановской мельницы на Олимпийской набережной, 7. Еще появятся: двухэтажное бистро Papa Carlo на Хохрякова, 63; израильское бистро Meyer Street на Малышева, 27; бистро с рыбой и морепродуктами Scuba в цоколе «Тихвина» на Сакко и Ванцетти, 99. На реконструкцию до 28 января закрыли бар Alibi на Малышева, 74; а до весны — On Bar на Радищева, 25.

Фотографии: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

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