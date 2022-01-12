Гастро-открытия Екатеринбурга 2021 года

Другие открытия

В 2021 в Екатеринбурге вырос интерес к локальным продуктам. Летом начал работать загородный ресторан Kitchen at Pine Creek Golf Resort в Кашино (микрорайон Лесной ручей, улица Сосновая, 3) и кафе со специалитетами из северных и уральских продуктов «Север греет» на Красноармейской, 2. В первом ресторане было много гостей «Иннопрома», а в кафе местные с радостью водят туристов на пельмени из дичи и строганину.

О правильном питании тоже подумали: летом появилось веганское кафе с эко-лавкой «Просто вегануться» на Вайнера, 68, а осенью — безглютеновое кафе «Варвара» на Мамина Сибиряка, 52.

Здорово, что мест для встреч за завтраком с кофе и десертами стало больше. Появилась просторная кондитерская Maria на Радищева, 41, где можно купить торт, позавтракать или зайти за молочкой «Некрасовской фермы»; вторая кофейня Breakfast Unit на Ленина, 48, где продолжили экспериментировать с подачей панкейков; и Duo Coffee & Bistro на втором этаже универмага «Большой» на Малышева, 71, с кофе, сладостями и блюдами азиатской кухни.

Также в 2021 в Екатеринбурге появилось три новых семейных ресторана. Осенью открылись большой ресторан «Рататуй Family» и «Бадриджани» на втором этаже здания на Луначарского, 128; также заработали двухэтажный ресторан «Своя компания» и ресторан Donna Olivia в ТЦ Veer Mall на Космонавтов, 108д.

Итальянские открытия 2021 года: арт-ресторан «Леонардо дай пиццы» на Хохрякова, 48; «Итальянцы» с пастой, том-ямом и медовиком в меню на Малышева, 56а; Duo Pizza & Wine с римской пиццей на Куйбышева, 44д; остерия Jazzy Sorriso с блюдами из различных уголков Италии на Попова, 25; семейный Bambolino на Сакко и Ванцетти, 58а, и Terra Salat & pizza bar с неаполитанской пиццей и салатами на втором этаже универмага «Большой» на Малышева, 71.

Азиатскую кухню в Екатеринбурге тоже любят. В конце года открылось паназиатское бистро Михаила Аракелова Goji на Ткачей, 21; TomYamBar на первом этаже «Рубина» на Малышева, 44; китайское бистро Bobo Tea на Ленина, 72; осенью на Вайнера появился ресторан «Якитория»; а летом — ресторан Nori в ТРЦ «Мега» на Металлургов, 87.

Вырос интерес к Мексике. В 2021 году начали работу два мексиканских проекта — сначала такерия Taco Mago на Тургенева, 3, от команды винного бара «Био Шмио»; а затем мексиканский бар La Guera на переулке Театральном, 5, от ресторатора Евгения Миркина.

Еще один интересный игрок — поп-ап ресторан «Сезоны» на Бориса Ельцина, 2. Летом в тихом центре работала терраса с вечеринками, осенью все перешли в ресторан пробовать блюда с местными продуктами, а зимой рядом открылся каток.

А теперь чуть подробнее, где провести время за напитками. Устроить чайную церемонию можно в чайном доме «Анкира» на Энгельса, 17; выпить сидр — в сидрерии Hasta Mañana на 8 Марта, 43а; посидеть за бокалом вина — в винотеке Соловьева в Forum City на Радищева, 24, или винном баре «Невинные люди», который открылся по соседству в тестовом режиме в конце декабря, но начал принимать первых гостей 2 января.