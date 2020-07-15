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ЛЛ

Лёва Левченко

На сайте с 10 марта 2012

Комментарии33
Темы0
Посты2362
Коротко0
Главные книги осени
Планы на сезон
Главные книги осениРоман о секте, нон-фикшн о мире для мужчин и почему дальше все будет только хуже
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Главные книги осени
Планы на сезон

Главные книги осени Роман о секте, нон-фикшн о мире для мужчин и почему дальше все будет только хуже

Как «Пасош» и «Увула» объединили Москву и Петербург (и всех нас)
Музыка
Как «Пасош» и «Увула» объединили Москву и Петербург (и всех нас)На своем совместном альбоме «Снова возвращаюсь домой»
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Как «Пасош» и «Увула» объединили Москву и Петербург (и всех нас)
Музыка

Как «Пасош» и «Увула» объединили Москву и Петербург (и всех нас) На своем совместном альбоме «Снова возвращаюсь домой»

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
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«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
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«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

8 игр осени
Планы на сезон

8 игр осениОт нового «Тони Хоука» до Cyberpunk 2077

8 игр осени
Планы на сезон

8 игр осени От нового «Тони Хоука» до Cyberpunk 2077

Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросы
Кино
Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросыОсторожно, спойлеры!
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Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросы
Кино

Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросы Осторожно, спойлеры!

13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино
Планы на сезон
13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино (Если у вас работают кинотеатры)
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13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино
Планы на сезон

13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино (Если у вас работают кинотеатры)

Что слушать на Moscow Music Week
Гид The Village
Что слушать на Moscow Music Week5 самых интересных шоукейсов масштабнейшего музыкального фестиваля
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Что слушать на Moscow Music Week
Гид The Village

Что слушать на Moscow Music Week 5 самых интересных шоукейсов масштабнейшего музыкального фестиваля

Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
Фильмы недели
Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
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Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
Фильмы недели

Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться

«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
Ситуация
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за летоВот их список
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«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
Ситуация

«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список

22 сериала осени
Планы на сезон

22 сериала осениНовые сезоны «Фарго» и «Мандалорца», ремейк «Утопии» и другие шоу

22 сериала осени
Планы на сезон

22 сериала осени Новые сезоны «Фарго» и «Мандалорца», ремейк «Утопии» и другие шоу

«Сверкай» — «Дева в беде»: Тихий поп о времени и взрослении
Премьера
«Сверкай» — «Дева в беде»: Тихий поп о времени и взросленииЮля Лед — о своем новом сольном альбоме, потерянном поколении и слове «майор»
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«Сверкай» — «Дева в беде»: Тихий поп о времени и взрослении
Премьера

«Сверкай» — «Дева в беде»: Тихий поп о времени и взрослении Юля Лед — о своем новом сольном альбоме, потерянном поколении и слове «майор»

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина
Архитектура

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина
Архитектура

Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
Репортаж
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
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Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
Репортаж

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть

Новости

В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли»

Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе

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Новости

В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли» Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе

«Чики» — главный русский сериал года. Мы поговорили с его автором Эдуардом Оганесяном
Интервью
«Чики» — главный русский сериал года. Мы поговорили с его автором Эдуардом Оганесяном«Пусть у нас вокруг все будет хеппи. Тогда будут хеппи-энды»
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«Чики» — главный русский сериал года. Мы поговорили с его автором Эдуардом Оганесяном
Интервью

«Чики» — главный русский сериал года. Мы поговорили с его автором Эдуардом Оганесяном «Пусть у нас вокруг все будет хеппи. Тогда будут хеппи-энды»

Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах
Интервью
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах«Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
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Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах
Интервью

Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах «Нет задачи пересадить всех на велосипеды»

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Выходные дома
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходныеА также выставка о Москве на карантине
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Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные
Выходные дома

Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные А также выставка о Москве на карантине

Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»
Новая музыка
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»«Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
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Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»
Новая музыка

Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»

Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе»
Общественные пространства
Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе» Новая норма для общественных пространств Москвы
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Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе»
Общественные пространства

Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе» Новая норма для общественных пространств Москвы

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