Лёва Левченко
На сайте с 10 марта 2012
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Кино
Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросыОсторожно, спойлеры!
Кино
Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросы Осторожно, спойлеры!
Планы на сезон
13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино (Если у вас работают кинотеатры)
Планы на сезон
13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино (Если у вас работают кинотеатры)
Гид The Village
Что слушать на Moscow Music Week5 самых интересных шоукейсов масштабнейшего музыкального фестиваля
Гид The Village
Что слушать на Moscow Music Week 5 самых интересных шоукейсов масштабнейшего музыкального фестиваля
Ситуация
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за летоВот их список
Ситуация
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
Премьера
«Сверкай» — «Дева в беде»: Тихий поп о времени и взросленииЮля Лед — о своем новом сольном альбоме, потерянном поколении и слове «майор»
Премьера
«Сверкай» — «Дева в беде»: Тихий поп о времени и взрослении Юля Лед — о своем новом сольном альбоме, потерянном поколении и слове «майор»
Архитектура
Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья
Архитектура
Как выглядит образцово отреставрированный дом Наркомфина И как сложится судьба нового элитного жилья
Репортаж
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Репортаж
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Новости
В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли»
Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе
Новости
В сентябре в Москве пройдет Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль от создателя «Боли» Первый фестиваль после локдауна — с Lalalar, «СОЮЗ», «Лютик» и другими в лайн-апе
Интервью
«Чики» — главный русский сериал года. Мы поговорили с его автором Эдуардом Оганесяном«Пусть у нас вокруг все будет хеппи. Тогда будут хеппи-энды»
Интервью
«Чики» — главный русский сериал года. Мы поговорили с его автором Эдуардом Оганесяном «Пусть у нас вокруг все будет хеппи. Тогда будут хеппи-энды»
Интервью
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах«Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
Интервью
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах «Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
Выходные дома
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходныеА также выставка о Москве на карантине
Выходные дома
Что смотреть, слушать, читать и во что играть в эти выходные А также выставка о Москве на карантине
Новая музыка
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»«Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
Новая музыка
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
Общественные пространства
Сколько полицейских можно встретить в пятницу на «Китай-городе» Новая норма для общественных пространств Москвы
Общественные пространства