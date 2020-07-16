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Ольга Карасева

На сайте с 3 мая 2017

Комментарии49
Темы0
Посты345
Коротко0
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Будущее
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животныхЧтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
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Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Будущее

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
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Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
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AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
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Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

Сколько стоит жизнь на Мальдивах
Как у них
Сколько стоит жизнь на МальдивахКомната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
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Сколько стоит жизнь на Мальдивах
Как у них

Сколько стоит жизнь на Мальдивах Комната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке

Как выглядит обновленный Северный речной вокзал
Фоторепортаж

Как выглядит обновленный Северный речной вокзал

Как выглядит обновленный Северный речной вокзал
Фоторепортаж

Как выглядит обновленный Северный речной вокзал

Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола
Книга недели
Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со столаИ можно ли их отучить от этого
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Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола
Книга недели

Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола И можно ли их отучить от этого

«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
4
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»
Работа

«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
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Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Истории

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»
Общественные пространства

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»
Общественные пространства

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»
Пришёл к успеху
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
2
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»
Пришёл к успеху

«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме

Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег
Косметика
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать
1
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег
Косметика

Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать

Сколько стоит жизнь в Анапе
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Анапе Песчаные пляжи, яхтинг и бюджетные чебуреки
10
Сколько стоит жизнь в Анапе
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Анапе Песчаные пляжи, яхтинг и бюджетные чебуреки

Сколько стоит страховка для кота и собаки
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собакиОт укусов клещей, травм и испорченных обоев
0
Сколько стоит страховка для кота и собаки
Простые числа

Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев

Сколько стоит жизнь в Танзании
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
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Сколько стоит жизнь в Танзании
Как у них

Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)

Работа

От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом

И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили

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От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
Работа

От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили

Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся
Прямая речь
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялсяВыпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине
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Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся
Прямая речь

Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся Выпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине

Сколько стоит жизнь в Ялте
Как у нас
Сколько стоит жизнь в ЯлтеЖилье для туристов в фавелах, прогулки в горах и шашлык
5
Сколько стоит жизнь в Ялте
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Ялте Жилье для туристов в фавелах, прогулки в горах и шашлык

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают SpotifyСкидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
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Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»

На что живут писатели
Личный счёт
На что живут писателиМожно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
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На что живут писатели
Личный счёт

На что живут писатели Можно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа

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