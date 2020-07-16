Ольга Карасева
На сайте с 3 мая 2017
Будущее
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животныхЧтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
Будущее
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать
Как у них
Сколько стоит жизнь на МальдивахКомната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
Как у них
Сколько стоит жизнь на Мальдивах Комната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
Книга недели
Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола И можно ли их отучить от этого
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Пришёл к успеху
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren»Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
Пришёл к успеху
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
Косметика
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать
Косметика
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Прямая речь
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялсяВыпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине
Прямая речь
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся Выпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Ялте Жилье для туристов в фавелах, прогулки в горах и шашлык
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают SpotifyСкидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Личный счёт
На что живут писателиМожно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
Личный счёт