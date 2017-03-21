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Илья Большаков
На сайте с 21 декабря 2018
Посты
118
Коротко
0
Люди в городе
«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом»
Жители падающего дома — о бумажной волоките, чиновниках и трещинах в подъезде
Люди в городе
«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом»
Жители падающего дома — о бумажной волоките, чиновниках и трещинах в подъезде
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