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Посты32Коротко12
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Максим Динкевич

На сайте с 19 июля 2021

Посты32Коротко12

Журналисты, правозащитники и политологи — об угрозе ликвидации «Мемориала»

Журналисты, правозащитники и политологи — об угрозе ликвидации «Мемориала»

Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России
Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России
Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России

Мертвые, случайные и иноагенты: Гид по необычным оппозиционным партиям современной России

Обязательный техосмотр хотят отменить. Автоэксперты объясняют, к чему это может привести
Обязательный техосмотр хотят отменить. Автоэксперты объясняют, к чему это может привести
Обязательный техосмотр хотят отменить. Автоэксперты объясняют, к чему это может привести

Обязательный техосмотр хотят отменить. Автоэксперты объясняют, к чему это может привести

В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов
В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов
В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов

В галерею «Свиное рыло» в Петербурге пришли следователи. Художников обвиняют в оскорблении ветеранов

Как руководство и сотрудники Большого театра реагируют на гибель артиста Евгения Кулеша
Как руководство и сотрудники Большого театра реагируют на гибель артиста Евгения Кулеша Проблемы и нарушения, которые вскрыла трагедия
Как руководство и сотрудники Большого театра реагируют на гибель артиста Евгения Кулеша

Как руководство и сотрудники Большого театра реагируют на гибель артиста Евгения Кулеша
Проблемы и нарушения, которые вскрыла трагедия

В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры
В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры Разбираемся, почему Апаковское депо на Шаболовке было невозможно спасти
В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры

В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры
Разбираемся, почему Апаковское депо на Шаболовке было невозможно спасти

Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?
Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?
Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?

Законен ли запрет на фото и видео в общественных местах?

Главной защитнице мигрантов Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет
Главной защитнице мигрантов Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет Кто она такая и чем грозит ее высылка
Главной защитнице мигрантов Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет

Главной защитнице мигрантов Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет
Кто она такая и чем грозит ее высылка

Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?
Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно? «Невозможно знать наверняка, что вы не репостите экстремистские материалы»
Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?

Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?
«Невозможно знать наверняка, что вы не репостите экстремистские материалы»

«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой
«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой Объясняют активисты и феминистская исследовательница
«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой

«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой
Объясняют активисты и феминистская исследовательница

Нападения на журналистов, фальсификации и досрочное празднование победы единороссов: Как прошли выборы в Госдуму-2021
Нападения на журналистов, фальсификации и досрочное празднование победы единороссов: Как прошли выборы в Госдуму-2021
Нападения на журналистов, фальсификации и досрочное празднование победы единороссов: Как прошли выборы в Госдуму-2021

Нападения на журналистов, фальсификации и досрочное празднование победы единороссов: Как прошли выборы в Госдуму-2021

Кто такая Маша Платонова
Кто такая Маша Платонова Студентку Вышки и дизайнерку Максима Каца обвиняют в склонении к массовым беспорядкам
Кто такая Маша Платонова

Кто такая Маша Платонова
Студентку Вышки и дизайнерку Максима Каца обвиняют в склонении к массовым беспорядкам

Стоит ли идти на выборы и почему?
Стоит ли идти на выборы и почему? Объясняют политолог, социолог и общественный деятель
Стоит ли идти на выборы и почему?

Стоит ли идти на выборы и почему?
Объясняют политолог, социолог и общественный деятель

Что делать, если вам угрожают
Что делать, если вам угрожают Куда обращаться и как пережить травлю
Что делать, если вам угрожают

Что делать, если вам угрожают
Куда обращаться и как пережить травлю

«Этого зверя не остановить надписями на футболках»
«Этого зверя не остановить надписями на футболках» Создатели бренда «Культраб» — об эмиграции и новом формате проекта
«Этого зверя не остановить надписями на футболках»

«Этого зверя не остановить надписями на футболках»
Создатели бренда «Культраб» — об эмиграции и новом формате проекта

До 12 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона: Сколько мог бы получить в России Тилль Линдеманн
До 12 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона: Сколько мог бы получить в России Тилль Линдеманн Он выступит на Красной площади, хотя за его клип сидит соратник Навального
До 12 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона: Сколько мог бы получить в России Тилль Линдеманн

До 12 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона: Сколько мог бы получить в России Тилль Линдеманн
Он выступит на Красной площади, хотя за его клип сидит соратник Навального

Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии
Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии
Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии

Везде сплошное говно: Пахом — о «Большой глине» и других скульптурах, напоминающих фекалии

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве Самые захватывающие кадры
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Самые захватывающие кадры

Прощание с «Татрами». Из Москвы уберут легендарные чешские трамваи
Прощание с «Татрами». Из Москвы уберут легендарные чешские трамваи Почему их будет не хватать — рассказывают водители и любители ретротрамваев
Прощание с «Татрами». Из Москвы уберут легендарные чешские трамваи

Прощание с «Татрами». Из Москвы уберут легендарные чешские трамваи
Почему их будет не хватать — рассказывают водители и любители ретротрамваев

«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎»
«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎» Почему недоплачивают врачам, работающим с ковидом
«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎»

«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎»
Почему недоплачивают врачам, работающим с ковидом

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