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Как меняются офисы российских компаний
Менеджмент
Как меняются офисы российских компанийБольше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах
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Как меняются офисы российских компаний
Менеджмент

Как меняются офисы российских компаний Больше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах

Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

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Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

«Я начинаю новый бизнес прямо сейчас»
Менеджмент
«Я начинаю новый бизнес прямо сейчас»Опытные предприниматели и стартаперы, которые запускают новые проекты, несмотря на пандемию
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«Я начинаю новый бизнес прямо сейчас»
Менеджмент

«Я начинаю новый бизнес прямо сейчас» Опытные предприниматели и стартаперы, которые запускают новые проекты, несмотря на пандемию

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Менеджмент
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазиновА «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
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Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Менеджмент

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

«ВкусВилл» начал ставить автоматы с продуктами в подъездах. Но радоваться рано
Менеджмент
«ВкусВилл» начал ставить автоматы с продуктами в подъездах. Но радоваться раноПочему купить печенье среди ночи смогут далеко не все
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«ВкусВилл» начал ставить автоматы с продуктами в подъездах. Но радоваться рано
Менеджмент

«ВкусВилл» начал ставить автоматы с продуктами в подъездах. Но радоваться рано Почему купить печенье среди ночи смогут далеко не все

Как ресторан Commons переключился с авторской кухни на доставку жареной курицы
Менеджмент
Как ресторан Commons переключился с авторской кухни на доставку жареной курицыПетербургские рестораторы, которые превратили проблему в возможность
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Как ресторан Commons переключился с авторской кухни на доставку жареной курицы
Менеджмент

Как ресторан Commons переключился с авторской кухни на доставку жареной курицы Петербургские рестораторы, которые превратили проблему в возможность

Нужная вещь: Как российские бренды массово начали шить защитные маски
Менеджмент
Нужная вещь: Как российские бренды массово начали шить защитные маскиА ювелиры из Костромы выпустили кулон «Коронавирус»
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Нужная вещь: Как российские бренды массово начали шить защитные маски
Менеджмент

Нужная вещь: Как российские бренды массово начали шить защитные маски А ювелиры из Костромы выпустили кулон «Коронавирус»

Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны
Менеджмент
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораныСтоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года
1
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны
Менеджмент

Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны Стоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года

Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин
Менеджмент
Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазинIT-корпорация открывает склады по всему городу, чтобы продавать помидоры и кефир
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Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин
Менеджмент

Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин IT-корпорация открывает склады по всему городу, чтобы продавать помидоры и кефир

Кто потерял деньги из-за теплой зимы
Менеджмент
Кто потерял деньги из-за теплой зимыКак аномальная погода сказалась на продажах лыж и пуховиков
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Кто потерял деньги из-за теплой зимы
Менеджмент

Кто потерял деньги из-за теплой зимы Как аномальная погода сказалась на продажах лыж и пуховиков

Все продал и уехал: Что произошло с молодыми российскими бизнесменами
Менеджмент
Все продал и уехал: Что произошло с молодыми российскими бизнесменамиСудьба участников первого рейтинга предпринимателей Hopes & Fears 2012 года
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Все продал и уехал: Что произошло с молодыми российскими бизнесменами
Менеджмент

Все продал и уехал: Что произошло с молодыми российскими бизнесменами Судьба участников первого рейтинга предпринимателей Hopes & Fears 2012 года

Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид
Менеджмент
Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний видТорговая сеть из нулевых открывает магазины в новом формате, но не отказывается от прилавков
12
Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид
Менеджмент

Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид Торговая сеть из нулевых открывает магазины в новом формате, но не отказывается от прилавков

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Менеджмент
Можно ли отказаться от походов за продуктами в МосквеЧто происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать
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Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Менеджмент

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать

Как московские рестораторы относятся к работающим гостям
Менеджмент
Как московские рестораторы относятся к работающим гостямИ что делать, если вас выгоняют из кафе, потому что вы давно ничего не заказывали
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Как московские рестораторы относятся к работающим гостям
Менеджмент

Как московские рестораторы относятся к работающим гостям И что делать, если вас выгоняют из кафе, потому что вы давно ничего не заказывали

Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла»
Менеджмент
Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла»Альтернатива офисной кухне, над которой надо еще поработать
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Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла»
Менеджмент

Не лучший друг: Как устроена первая кулинария «Парим-варим» «Вкусвилла» Альтернатива офисной кухне, над которой надо еще поработать

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Менеджмент
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
1
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Менеджмент

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Менеджмент
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банкиКуда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий
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Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Менеджмент

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Менеджмент
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
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Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Менеджмент

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Корпоративные ценности: Зачем компании делают необычный мерч
Менеджмент
Корпоративные ценности: Зачем компании делают необычный мерчИ почему банки продают ботинки и дождевики своим клиентам
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Корпоративные ценности: Зачем компании делают необычный мерч
Менеджмент

Корпоративные ценности: Зачем компании делают необычный мерч И почему банки продают ботинки и дождевики своим клиентам

Как «переодеть» товары в экоупаковку
Менеджмент
Как «переодеть» товары в экоупаковкуОсновательница интернет-магазина — о том, как убедила поставщика отказаться от пластика
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Как «переодеть» товары в экоупаковку
Менеджмент

Как «переодеть» товары в экоупаковку Основательница интернет-магазина — о том, как убедила поставщика отказаться от пластика

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