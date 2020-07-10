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Комментарии33Темы1Посты2456Коротко58
ЮГ

Юля Галкина

На сайте с 14 апреля 2014

Комментарии33Темы1Посты2456Коротко58
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
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Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
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Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
Маршрут
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
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Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
Маршрут

Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)

Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»
Маршрут
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
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Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»
Маршрут

Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача» Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново
Дача недели

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново
Дача недели

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Город
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?
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В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Город

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?

«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова
Маршрут
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина островаМикс дореволюционной и сталинской застройки
3
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова
Маршрут

«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова Микс дореволюционной и сталинской застройки

«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж
Дача недели
«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж «Первым делом я сожгла забор»
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«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж
Дача недели

«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж «Первым делом я сожгла забор»

«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
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«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
Ситуация

«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров

Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем
Истории
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
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Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем
Истории

Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом

Дом под Белоостровом с прозрачными стенами
Дача недели
Дом под Белоостровом с прозрачными стенамиОбилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
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Дом под Белоостровом с прозрачными стенами
Дача недели

Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов

Новости

«Полина против сталкера»: Игра от петербургской студии Noesis

Она поможет узнать, как бороться со сталкингом правовыми методами

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Новости

«Полина против сталкера»: Игра от петербургской студии Noesis Она поможет узнать, как бороться со сталкингом правовыми методами

Раннесоветская архитектура авангарда на «Нарвской»
Маршрут
Раннесоветская архитектура авангарда на «Нарвской» Кировский райсовет, жилмассив на Тракторной и фабрика-кухня — в маршруте на час
2
Раннесоветская архитектура авангарда на «Нарвской»
Маршрут

Раннесоветская архитектура авангарда на «Нарвской» Кировский райсовет, жилмассив на Тракторной и фабрика-кухня — в маршруте на час

Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
Дача недели
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой
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Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
Дача недели

Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой

Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village
Истории
Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас
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Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village
Истории

Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас

Новости

На журналиста, которому полицейский сломал руку, хотят составить протокол о неповиновении силовикам

Неожиданный поворот в деле петербургского корреспондента «Медиазоны»

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Новости

На журналиста, которому полицейский сломал руку, хотят составить протокол о неповиновении силовикам Неожиданный поворот в деле петербургского корреспондента «Медиазоны»

Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Дача недели
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
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Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Дача недели

Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля

От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга
Маршрут
От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга Маршрут на час по Свердловской набережной
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От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга
Маршрут

От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга Маршрут на час по Свердловской набережной

Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет?
Город
Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет?«Смерть вышла из зоны нашего комфорта»
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Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет?
Город

Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет? «Смерть вышла из зоны нашего комфорта»

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