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Посты888Коротко25
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Паша Яблонский

На сайте с 10 января 2019

Посты888Коротко25
«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАРАрт-кластер сносят ради ЖК

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР Арт-кластер сносят ради ЖК

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе

Что смотреть на первом фестивале архивного кино?
Что смотреть на первом фестивале архивного кино? От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова
Что смотреть на первом фестивале архивного кино?

Что смотреть на первом фестивале архивного кино?
От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова

Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок» «Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»

Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»
«Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков

Возвращение «Декстера» — удача или провал?
Возвращение «Декстера» — удача или провал? Обаятельный маньяк пробует не убивать, но терпит фиаско
Возвращение «Декстера» — удача или провал?

Возвращение «Декстера» — удача или провал?
Обаятельный маньяк пробует не убивать, но терпит фиаско

«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников»
«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников» Не спасают даже Сальма Хайек и Анджелина Джоли
«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников»

«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников»
Не спасают даже Сальма Хайек и Анджелина Джоли

Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности

Нидерландская инди-сцена, о которой мы ничего не знаем
Нидерландская инди-сцена, о которой мы ничего не знаем 5 новых групп, которые стоят во главе местного андерграунда
Нидерландская инди-сцена, о которой мы ничего не знаем

Нидерландская инди-сцена, о которой мы ничего не знаем
5 новых групп, которые стоят во главе местного андерграунда

Пять российских сериалов ко Дню народного единства
Пять российских сериалов ко Дню народного единства «Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить
Пять российских сериалов ко Дню народного единства

Пять российских сериалов ко Дню народного единства
«Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить

Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым
Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым «Не пытаться делать что-то модное, а делать сразу вечное»
Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым

Как Tequilajazzz стала великой русской группой? Разбираемся вместе с ее лидером Евгением Федоровым
«Не пытаться делать что-то модное, а делать сразу вечное»

Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью
Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью Что посмотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью

Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью
Что посмотреть дома, пока закрыты кинотеатры

Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах «Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах

Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах
«Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Чем заняться в Москве во время локдауна?

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
Лучшие альбомы, фильмы и книги недели

«Армия воров»: Необязательный, но симпатичный приквел хита Зака Снайдера
«Армия воров»: Необязательный, но симпатичный приквел хита Зака Снайдера Который вышел на Netflix (что очень кстати, когда кинотеатры закрыты)
«Армия воров»: Необязательный, но симпатичный приквел хита Зака Снайдера

«Армия воров»: Необязательный, но симпатичный приквел хита Зака Снайдера
Который вышел на Netflix (что очень кстати, когда кинотеатры закрыты)

«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»
«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт» Арт-объединение имени друга с ИП
«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»

«ИП Виноградов»: Брежневский шик, хоррор-эстетика и убийство Осмоловского на заводе «Энергоремонт»
Арт-объединение имени друга с ИП

HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц
HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц «Какого черта кто-то считает, что может отнять у нас право мечтать?»
HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц

HMOT, сооснователь Klammklang — о российской электронике, неолиберализме и пении птиц
«Какого черта кто-то считает, что может отнять у нас право мечтать?»

«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза

«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза
Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле» «Выхода нет» поколения зумеров
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»
«Выхода нет» поколения зумеров

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