ТК
Таня Клёнова
На сайте с 4 сентября 2015
Люди в городе
Взрослые фанаты Lego«Из-за растущей коллекции мне пришлось сменить квартиру»: Поклонники датского конструктора рассказывают о своем увлечении
Люди в городе
Взрослые фанаты Lego «Из-за растущей коллекции мне пришлось сменить квартиру»: Поклонники датского конструктора рассказывают о своем увлечении
Гид The Village
Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещиThe Village рассказывает, где принимают на благотворительность и переработку старые джинсы и мебель
Гид The Village
Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи The Village рассказывает, где принимают на благотворительность и переработку старые джинсы и мебель
Заблуждение
Что воруют из ресторановThe Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Заблуждение
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Гид The Village
Куда сходить праздничным вечером Рассказываем, где поужинать 8 Марта
Открытия недели
Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели
Гид The Village
Что покупать на «Гастроферме» прямо сейчас Чуду, здоровое питание и калачи
Гид The Village
Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины
Личный опыт
«Я лечусь от депрессии 10 лет»The Village пообщался с человеком, который страдает от депрессии на протяжении десяти лет
Личный опыт
«Я лечусь от депрессии 10 лет» The Village пообщался с человеком, который страдает от депрессии на протяжении десяти лет
Рецепты
7 рецептов блинов к Масленице Вспоминаем главное праздничное блюдо
Открытия недели
Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых местаГлавные гастрономические события недели
Открытия недели
Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых места Главные гастрономические события недели
Место
Ресторан «Волна» на Тверском бульваре Новое место Андрея Деллоса
Рецепты
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодовВспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
Рецепты
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
Рецепты
Как дома: Рецепты выпечки от редакции The VillageФинский пирог с ягодами, лимонник, гата, пахлава и другие десерты
Рецепты
Как дома: Рецепты выпечки от редакции The Village Финский пирог с ягодами, лимонник, гата, пахлава и другие десерты
Съесть вопрос
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Съесть вопрос
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Как надо
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в февралеЭкзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
Как надо
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
Открытия недели
Азиатское кафе-магазин, грузинское бистро и бар — мясная лавкаГлавные гастрономические события недели
Открытия недели
Азиатское кафе-магазин, грузинское бистро и бар — мясная лавка Главные гастрономические события недели
Рецепты шефов
Новый дефицит: Что приготовить из риса Вспоминаем быстрые и несложные рецепты
Новое в Москве
Раковая, кафе-клуб с вьетнамской едой, русские деликатесы и другие открытия январяВспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
Новое в Москве
Раковая, кафе-клуб с вьетнамской едой, русские деликатесы и другие открытия января Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
Открытия недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизниГлавные гастрономические события недели
Открытия недели