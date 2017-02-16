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Таня Клёнова

На сайте с 4 сентября 2015

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Взрослые фанаты Lego
Люди в городе

Взрослые фанаты Lego«Из-за растущей коллекции мне пришлось сменить квартиру»: Поклонники датского конструктора рассказывают о своем увлечении

Люди в городе

Взрослые фанаты Lego «Из-за растущей коллекции мне пришлось сменить квартиру»: Поклонники датского конструктора рассказывают о своем увлечении

Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи
Гид The Village
Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещиThe Village рассказывает, где принимают на благотворительность и переработку старые джинсы и мебель
7
Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи
Гид The Village

Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи The Village рассказывает, где принимают на благотворительность и переработку старые джинсы и мебель

Что воруют из ресторанов
Заблуждение
Что воруют из ресторановThe Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
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Что воруют из ресторанов
Заблуждение

Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов

Куда сходить праздничным вечером
Гид The Village
Куда сходить праздничным вечеромРассказываем, где поужинать 8 Марта
3
Куда сходить праздничным вечером
Гид The Village

Куда сходить праздничным вечером Рассказываем, где поужинать 8 Марта

Яки, русская кухня и крабы
Открытия недели
Яки, русская кухня и крабыГлавные гастрономические события недели
0
Яки, русская кухня и крабы
Открытия недели

Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели

Что покупать на «Гастроферме» прямо сейчас
Гид The Village
Что покупать на «Гастроферме» прямо сейчасЧуду, здоровое питание и калачи
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Что покупать на «Гастроферме» прямо сейчас
Гид The Village

Что покупать на «Гастроферме» прямо сейчас Чуду, здоровое питание и калачи

Куда идти есть блины на Масленицу
Гид The Village
Куда идти есть блины на МасленицуРассказываем, где в Москве самые вкусные блины
2
Куда идти есть блины на Масленицу
Гид The Village

Куда идти есть блины на Масленицу Рассказываем, где в Москве самые вкусные блины

«Я лечусь от депрессии 10 лет»
Личный опыт
«Я лечусь от депрессии 10 лет»The Village пообщался с человеком, который страдает от депрессии на протяжении десяти лет
72
«Я лечусь от депрессии 10 лет»
Личный опыт

«Я лечусь от депрессии 10 лет» The Village пообщался с человеком, который страдает от депрессии на протяжении десяти лет

7 рецептов блинов к Масленице
Рецепты
7 рецептов блинов к МасленицеВспоминаем главное праздничное блюдо
7
7 рецептов блинов к Масленице
Рецепты

7 рецептов блинов к Масленице Вспоминаем главное праздничное блюдо

Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых места
Открытия недели
Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых местаГлавные гастрономические события недели
3
Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых места
Открытия недели

Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых места Главные гастрономические события недели

Ресторан «Волна» на Тверском бульваре
Место
Ресторан «Волна» на Тверском бульвареНовое место Андрея Деллоса
2
Ресторан «Волна» на Тверском бульваре
Место

Ресторан «Волна» на Тверском бульваре Новое место Андрея Деллоса

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Рецепты
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодовВспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
7
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Рецепты

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов

Как дома: Рецепты выпечки от редакции The Village
Рецепты
Как дома: Рецепты выпечки от редакции The VillageФинский пирог с ягодами, лимонник, гата, пахлава и другие десерты
7
Как дома: Рецепты выпечки от редакции The Village
Рецепты

Как дома: Рецепты выпечки от редакции The Village Финский пирог с ягодами, лимонник, гата, пахлава и другие десерты

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
Съесть вопрос
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
2
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
Съесть вопрос

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
Как надо
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в февралеЭкзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
0
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
Как надо

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты

Азиатское кафе-магазин, грузинское бистро и бар — мясная лавка
Открытия недели
Азиатское кафе-магазин, грузинское бистро и бар — мясная лавкаГлавные гастрономические события недели
0
Азиатское кафе-магазин, грузинское бистро и бар — мясная лавка
Открытия недели

Азиатское кафе-магазин, грузинское бистро и бар — мясная лавка Главные гастрономические события недели

Новый дефицит: Что приготовить из риса
Рецепты шефов
Новый дефицит: Что приготовить из рисаВспоминаем быстрые и несложные рецепты
4
Новый дефицит: Что приготовить из риса
Рецепты шефов

Новый дефицит: Что приготовить из риса Вспоминаем быстрые и несложные рецепты

Раковая, кафе-клуб с вьетнамской едой, русские деликатесы и другие открытия января
Новое в Москве
Раковая, кафе-клуб с вьетнамской едой, русские деликатесы и другие открытия январяВспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца
0
Раковая, кафе-клуб с вьетнамской едой, русские деликатесы и другие открытия января
Новое в Москве

Раковая, кафе-клуб с вьетнамской едой, русские деликатесы и другие открытия января Вспоминаем главные гастрономические события прошедшего месяца

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Открытия недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизниГлавные гастрономические события недели
0
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Открытия недели

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели

«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым»
Еда
«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым»Рестораторы — о прошедшем годе и планах на будущий
4
«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым»
Еда

«В плане экономических показателей 2016-й был очень тяжелым» Рестораторы — о прошедшем годе и планах на будущий

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