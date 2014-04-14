ВЮ
Виктор Юльев
На сайте с 5 сентября 2019
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Как Wynwood стал главным арт-отелем Петербурга Коллекция современного искусства, выставки, ярмарки и мурал Покраса Лампаса
Производители веганской косметики и бытовой химии«Лубриканты стали особенно популярны во время карантина»
Производители веганской косметики и бытовой химии «Лубриканты стали особенно популярны во время карантина»
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью
30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью
Как две петербурженки запустили серию этичных секс-вечеринок «Алиса это придумала, чтобы кайфануть самой в безопасной среде. Но что-то пошло не так»
Как две петербурженки запустили серию этичных секс-вечеринок «Алиса это придумала, чтобы кайфануть самой в безопасной среде. Но что-то пошло не так»
Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы
Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в КронштадтеМилитари-урбанистика от Ксении Шойгу
The Village и искусствовед оценивают «Остров фортов» в Кронштадте Милитари-урбанистика от Ксении Шойгу
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц